Honor préparerait une nouvelle génération de smartphones misant sur un écran secondaire intégré et une batterie particulièrement généreuse. Selon le leaker Digital Chat Station, la future série Honor 700, connue en interne sous le nom de code « Flora », pourrait être présentée en novembre 2026. Les informations proviennent toutefois d’un prototype d’ingénierie et restent donc susceptibles d’évoluer avant le lancement.

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Le constructeur poursuivrait ainsi une approche déjà explorée sur la série Honor 600, mais avec une différence importante : l’écran arrière serait directement intégré au téléphone, sans nécessiter d’accessoire magnétique supplémentaire.

Un écran de 1,72 pouce directement intégré au dos

D’après les informations relayées par Digital Chat Station 75 % fiable, la série Honor 700 disposerait d’un écran principal de 6,57 pouces avec une définition 1,5K. Le leaker évoque un format intermédiaire, associé à des bordures particulièrement fines sur les quatre côtés. L’objectif serait de conserver un appareil relativement compact malgré une surface d’affichage confortable.

La principale particularité se trouverait toutefois à l’arrière. Les smartphones intégreraient un écran secondaire de 1,72 pouce, une caractéristique déjà évoquée dans une précédente fuite. Contrairement à la solution proposée avec la série Honor 600, cet écran ne nécessiterait plus de mini-écran magnétique amovible.

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Un écran arrière peut notamment servir à consulter des informations rapides ou à cadrer des autoportraits avec les appareils photo principaux. Les usages précis prévus par Honor pour cette nouvelle génération n’ont cependant pas encore été détaillés.

Un capteur principal de 200 mégapixels

La photographie ferait également partie des arguments de cette gamme. Le prototype évoqué disposerait de trois capteurs arrière, avec un module principal de 200 mégapixels. L’identité du capteur, sa taille et ses caractéristiques optiques restent inconnues à ce stade.

Le Honor 700 Pro bénéficierait en outre d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, selon le même leaker. Cette configuration pourrait améliorer les possibilités de zoom par rapport à un système reposant uniquement sur un téléobjectif classique, mais les informations disponibles ne permettent pas encore de préciser son niveau de grossissement ni ses performances réelles.

La distinction entre les différents modèles de la gamme reste elle aussi à éclaircir. Honor n’a pas confirmé le nombre de smartphones prévus ni la répartition définitive des caractéristiques entre les versions standard et Pro.

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Une batterie de 9 000 mAh et quatre couleurs envisagées

L’autonomie pourrait constituer l’autre point fort de cette génération. La série Honor 700 serait équipée d’une batterie d’environ 9 000 mAh, soit une capacité supérieure de 400 mAh à celle de 8 600 mAh annoncée pour le Honor 600 Super en Chine.

Une telle capacité serait notable pour un smartphone doté d’un écran principal de 6,57 pouces. Il reste néanmoins impossible d’en déduire directement l’autonomie réelle : celle-ci dépendra notamment du processeur, de l’optimisation logicielle, de la consommation des deux écrans et des usages.

Honor testerait également quatre coloris : Cool White, Sky Blue, Azure et Pink Mist. Ces appellations correspondent aux options évoquées pendant le développement, mais la sélection finale pourrait être différente lors de la commercialisation.

Une présentation en novembre encore incertaine

Le lancement de la série Honor 700 serait envisagé pour novembre 2026, sans date officielle à ce jour. Les caractéristiques actuellement évoquées reposent sur un prototype d’ingénierie, ce qui signifie que certains éléments pourraient changer avant la production finale.

L’association d’un écran arrière natif, d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’une batterie de 9 000 mAh dessinerait une proposition assez singulière sur le marché des smartphones. Reste à savoir si Honor conservera ces caractéristiques jusqu’au lancement et si les modèles seront commercialisés en dehors de la Chine.