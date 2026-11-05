Motorola officialise son nouveau smartphone ultra haut de gamme, le Signature 27. Affiché à 1 899 euros, ce modèle entend rivaliser avec les références les plus premium du marché grâce à une fiche technique ambitieuse : puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, écran AMOLED Tandem, batterie silicium-carbone de 7 000 mAh et capteur périscopique de 200 mégapixels. Il se distingue également par une particularité rare : la prise en charge annoncée de GrapheneOS.

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Dévoilé une première fois lors du Snapdragon Summit en septembre, le Motorola Signature 27 révèle désormais son prix et l’ensemble de ses caractéristiques. Il sera proposé en une seule configuration, avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1. Les précommandes ouvriront le 16 novembre sur Motorola et Amazon, avant une commercialisation officielle le 26 novembre.

Un Snapdragon haut de gamme et sept ans de mises à jour

Le Signature 27 embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, l’une des nouvelles plateformes mobiles haut de gamme de Qualcomm. Motorola l’accompagne d’un système de refroidissement ArcticMesh, reposant sur un gel thermique enrichi en diamant et une chambre à vapeur 40 % plus grande que celle de la génération précédente.

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Le smartphone fonctionne sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche dès sa sortie. Motorola promet sept mises à niveau du système d’exploitation et jusqu’à sept années de mises à jour de sécurité. Un engagement important pour un appareil vendu à un tarif aussi élevé, qui doit permettre de prolonger sa durée de vie logicielle.

La connectivité n’est pas oubliée : le Signature 27 dispose d’une architecture à six antennes et annonce une compatibilité Wi-Fi 8.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un capteur dédié à l’action

La photographie constitue l’un des principaux arguments du Signature 27. Motorola a choisi de placer son capteur de 200 mégapixels sur le téléobjectif périscopique, plutôt que sur le module principal. Celui-ci propose un zoom optique 3x et un grossissement numérique pouvant atteindre 100x avec l’assistance de l’IA.

Le module principal repose sur un capteur Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels, associé à une ouverture f/1,6, à une stabilisation optique et à la technologie LOFIC. Cette dernière doit notamment améliorer la gestion des scènes difficiles en matière de luminosité, comme les concerts ou les environnements éclairés par des néons. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un champ de vision de 122 degrés, complète le dispositif. À l’avant, la caméra de 50 mégapixels peut enregistrer des vidéos en 4K.

L’autre nouveauté est plus inhabituelle : Motorola annonce le premier capteur Event Vision Sensor (EVS) intégré à un smartphone. Contrairement à un capteur photo classique qui capture des images à intervalles réguliers, celui-ci détecte individuellement les variations de luminosité des pixels et transmet les changements de manière très rapide.

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Associé à la fonction Action Shot et au capteur principal, ce dispositif doit aider à figer les mouvements rapides pour photographier des enfants, des animaux ou des scènes sportives avec moins de flou. Côté vidéo, le Signature 27 prend en charge l’enregistrement 8K à 30 images par seconde avec le capteur principal, ainsi que la 4K à 60 images par seconde sur les autres caméras. Il propose également un ralenti 4K à 120 images par seconde, l’enregistrement Dolby Vision et un moteur d’amélioration vidéo par IA.

Un écran AMOLED Tandem et une batterie de 7 000 mAh

Le Motorola Signature 27 dispose d’un écran Extreme AMOLED Duo de 6,8 pouces. Il s’agit d’une dalle Tandem OLED, qui superpose deux couches émettrices de lumière. Motorola annonce une luminosité maximale de 12 000 nits sur une zone représentant 1 % de l’écran, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la compatibilité Dolby Vision et HDR10+.

Selon le constructeur, cette technologie permettrait d’améliorer l’efficacité énergétique de 34 % et d’allonger la durée de vie de la dalle de 121 % par rapport à l’écran AMOLED standard de l’année précédente.

L’autonomie constitue un autre point fort de la fiche technique. Le smartphone intègre une batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, soit une capacité supérieure de 35 % à celle de 5 200 mAh annoncée pour la génération précédente. La recharge filaire atteint 90 W, et Motorola affirme que douze minutes de charge suffisent à récupérer environ douze heures d’utilisation. Le chargeur est toutefois vendu séparément.

La recharge sans fil est également prise en charge, sans que Motorola ait communiqué sa puissance. Le Signature 27 propose enfin la recharge inversée, à 5 W sans fil et 4,5 W en filaire.

GrapheneOS : une alternative aux smartphones Pixel

L’une des annonces les plus intéressantes concerne la sécurité logicielle. Le Motorola Signature 27 sera le premier smartphone de la marque à prendre en charge GrapheneOS, un système d’exploitation alternatif axé sur la sécurité et la protection de la vie privée.

Motorola indique avoir travaillé avec la GrapheneOS Foundation et intégré la technologie ARM Memory Tagging Extension (MTE), une protection matérielle de la mémoire nécessaire au fonctionnement de GrapheneOS. Jusqu’à présent, les smartphones Google Pixel constituaient les appareils de référence pour cette solution.

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Cette compatibilité pourrait donc ouvrir une nouvelle possibilité aux utilisateurs souhaitant profiter de GrapheneOS sans acheter un Pixel. Motorola précise toutefois que davantage d’informations seront communiquées dans les prochains mois : la disponibilité effective et les modalités d’installation restent à préciser.

Le constructeur met aussi en avant l’intégration de GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche Intelligence. Certaines fonctions, comme Rambler, Create My Widget et Sign-to-Text, doivent arriver ultérieurement. Gemini Omni, destiné à modifier des vidéos à partir de commandes conversationnelles, et Lyria, pour la génération musicale, seront disponibles dès le lancement. La disponibilité de ces fonctionnalités dépendra toutefois des pays et, pour certaines, d’un abonnement.

Un smartphone imposant, vendu plus cher que ses concurrents

Le Signature 27 adopte un châssis en aluminium et une protection Gorilla Glass Ceramic 3. Il bénéficie des certifications IP68 et IP69, qui témoignent de sa résistance à l’eau et à la poussière. Deux finitions Pantone seront proposées : Coal Smoke et Capulet Olive.

Avec une épaisseur de 7,99 mm et un poids de 227 grammes, le smartphone est plus épais et plus lourd que le premier Motorola Signature. La batterie de 7 000 mAh explique en partie cette évolution.

Son prix risque néanmoins de faire débat. À 1 899 euros dans sa version 512 Go, le Signature 27 dépasse le prix de lancement du Galaxy S26 Ultra dans sa configuration équivalente. Il se positionne également au-dessus des tarifs de départ annoncés pour les Pixel 11 Pro XL et iPhone 18 Pro Max.

Motorola vise donc clairement le segment ultra premium, mais devra convaincre au-delà de sa fiche technique. Sa batterie généreuse, son zoom périscopique de 200 mégapixels et sa future compatibilité GrapheneOS constituent des arguments différenciants. Reste à savoir si ces avantages justifient un tarif aussi élevé face à des concurrents déjà bien installés.