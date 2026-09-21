Après plusieurs semaines de fuites, vivo officialise ses vivo X500 Pro et X500 Pro Max en Chine. Les deux smartphones inaugurent le Dimensity 9600 Pro de MediaTek et mettent une nouvelle fois l’accent sur la photographie, avec un nouveau capteur principal BlueTouch 900 et, sur le Pro Max, un imposant téléobjectif Zeiss APO de 200 mégapixels.

vivo choisit toutefois de différencier clairement ses deux flagships. Le vivo X500 Pro conserve un format relativement compact de 6,36 pouces et une batterie de 6 510 mAh, tandis que le Pro Max passe à 6,85 pouces, ajoute un téléobjectif de 200 mégapixels et pousse sa capacité jusqu’à 8 000 mAh.

vivo X500 Pro : un flagship compact centré sur la photographie

Le vivo X500 Pro s’articule autour d’un écran de 6,36 pouces utilisant le nouveau matériau luminescent Q11 développé avec BOE. Il s’agit d’une dalle LTPO 8T capable d’adapter son taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. vivo annonce également une luminosité minimale de 1 nit gérée matériellement, une gradation adaptative ainsi que la prise en charge de Dolby Vision et HDR10+. Le constructeur ajoute sa technologie de polarisation circulaire 2.0 et une certification SGS concernant la réduction de la lumière bleue.

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C’est toutefois à l’arrière que vivo concentre l’essentiel de ses nouveautés.

L’appareil photo principal de 50 mégapixels utilise un nouveau capteur baptisé BlueTouch 900. Selon vivo, celui-ci serait le premier capteur de sa catégorie capable d’atteindre une plage dynamique de 17 EV. Une affirmation qu’il faudra évidemment confronter aux tests, mais qui donne une indication claire sur la priorité du constructeur : améliorer les scènes présentant simultanément de très hautes et de très basses lumières.

Les portraits à contre-jour, les couchers de soleil ou les scènes nocturnes fortement éclairées constituent précisément les situations où cette plage dynamique supplémentaire peut devenir utile.

Le capteur est associé à une optique Zeiss et au système VCS 4.0 de Vivo, tandis que le revêtement Zeiss T* et un verre bleu à forte absorption doivent contribuer à limiter les reflets et certaines aberrations lumineuses.

Un téléobjectif de 85 mm pour le Pro, 200 mégapixels pour le Pro Max

Le vivo X500 Pro complète son appareil photo principal avec un téléobjectif de 64 mégapixels basé sur le Sony LYTIA 610. Vivo a retenu une focale équivalente à 85 mm, particulièrement adaptée au portrait, avec une optique développée dans le cadre de sa plateforme Blueprint. L’ultra grand-angle repose pour sa part sur un Samsung JN5 de 50 mégapixels, tandis que la caméra frontale utilise un Samsung JN1, également de 50 mégapixels.

Le vivo X500 Pro Max reprend une grande partie de cette architecture, mais change complètement d’échelle pour le téléobjectif.

vivo l’équipe d’un téléobjectif périscopique Zeiss APO de 200 mégapixels reposant sur un capteur Blueprint x Samsung HP0 au format 1/1,4 pouce. Une taille particulièrement importante pour un module téléobjectif, qui doit notamment permettre de récupérer davantage de lumière aux longues focales. Le constructeur annonce également un zoom ISZ 4x sans perte géré matériellement. Vivo insiste surtout sur la photographie de sujets en mouvement, traditionnellement difficile à longue distance puisque le moindre déplacement devient plus compliqué à suivre et à stabiliser.

Plusieurs technologies travaillent conjointement dans ce but, avec un système de suivi optique au téléobjectif, un traitement à 60 images par seconde, un moteur Blueprint à haute fréquence de suivi et l’algorithme NICE de Vivo.

L’idée est claire : le Pro Max ne cherche pas simplement à zoomer davantage, mais à rendre les longues focales réellement exploitables sur des sujets mobiles, qu’il s’agisse de sport, d’animaux ou de scènes éloignées.

Les deux modèles peuvent par ailleurs être associés au téléconvertisseur Zeiss G2 Ultra, qui permet d’atteindre une focale équivalente de 400 mm. Vivo poursuit ainsi sa stratégie consistant à transformer le smartphone en système photographique semi-modulaire, avec des accessoires optiques capables d’étendre physiquement les possibilités du bloc photo.

Le vivo X500 Pro Max passe à une énorme batterie de 8 000 mAh

Les deux appareils se distinguent également fortement par leur autonomie potentielle. Le vivo X500 Pro embarque une batterie de 6 510 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 90 W et d’une recharge sans fil de 40 W. La capacité reste identique à celle de son prédécesseur, Vivo ayant visiblement privilégié le maintien d’un format compact plutôt qu’une nouvelle augmentation. Le vivo X500 Pro Max bénéficie en revanche d’une batterie de 8 000 mAh, tout en conservant les mêmes puissances de recharge de 90 W en filaire et 40 W sans fil.

Cette différence de près de 1 500 mAh constitue l’un des principaux arguments du grand modèle. Le Pro Max doit certes alimenter un écran de 6,85 pouces, mais une telle capacité lui laisse une marge nettement supérieure pour absorber les usages intensifs liés à la photographie, à la vidéo, au gaming ou à l’intelligence artificielle.

Son écran reprend lui aussi le matériau Q11, mais vivo le présente comme le premier écran Q11 2K Zeiss Master Color. Le constructeur a notamment développé une stratégie spécifique de luminosité automatique destinée à maintenir un rendu colorimétrique plus cohérent lorsque l’éclairage ambiant évolue.

vivo ne traite donc pas simplement le Pro Max comme une version agrandie. Batterie, écran et téléobjectif sont utilisés pour construire une proposition davantage tournée vers la photographie avancée et les usages intensifs.

Dimensity 9600 Pro : Vivo et MediaTek misent sur le 2 nm et l’IA locale

Sous le capot, les deux modèles partagent la même plateforme : le MediaTek Dimensity 9600 Pro. vivo souligne avoir travaillé étroitement avec MediaTek sur son intégration plutôt que de simplement reprendre une plateforme standard. La puce compte plus de 33 milliards de transistors et adopte une architecture CPU entièrement composée de gros cœurs selon une configuration 2+3+3, accompagnée de 34,5 Mo de cache.

Le Dimensity 9600 Pro est également le premier SoC mobile annoncé avec la prise en charge de la mémoire LPDDR6 et du stockage UFS 5.0, deux évolutions qui doivent notamment augmenter la bande passante disponible pour les traitements lourds et l’intelligence artificielle.

MediaTek revendique une progression de 17 % des performances monocœur et de 15 % en multicœur par rapport à la génération précédente. Le fondeur affirme également avoir fortement amélioré l’efficacité énergétique, avec une consommation multicœur réduite jusqu’à 61 % à performances de pointe comparables selon ses propres mesures.

L’intelligence artificielle occupe logiquement une place importante dans cette architecture. Le NPU 1090 est capable, selon MediaTek, d’exécuter localement des modèles Mixture-of-Experts pouvant atteindre 30 milliards de paramètres.

vivo exploite notamment cette puissance pour ses fonctions de traitement et de montage, avec par exemple la création automatisée de séquences regroupant les moments marquants capturés avec le smartphone. Cette collaboration illustre surtout la nouvelle bataille qui se joue autour des plateformes mobiles. La puissance CPU et GPU ne suffit plus : l’efficacité énergétique, la bande passante mémoire et la capacité à exécuter des modèles d’IA directement sur l’appareil deviennent des critères tout aussi importants.

Des prix à partir de 6 499 yuans en Chine

Le vivo X500 Pro démarre à 6 499 yuans en Chine, tandis que le vivo X500 Pro Max commence à 6 999 yuans. Les tarifs annoncés sont les suivants :

vivo X500 Pro

12 Go + 256 Go : 6 499 yuans

12 Go + 512 Go : 7 499 yuans

12 Go + 1 To : 8 499 yuans

vivo X500 Pro Max

12 Go + 256 Go : 6 999 yuans

12 Go + 512 Go : 7 999 yuans

16 Go + 512 Go : 8 499 yuans

12 Go + 1 To : 8 999 yuans

Creator’s Package, 16 Go + 1 To avec communication satellite : 12 999 yuans

Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine. Le vivo X500 Pro Max sera commercialisé le 24 septembre, en même temps que le X500 standard, tandis que le X500 Pro arrivera le 29 septembre.

vivo n’a pour l’instant communiqué ni prix international ni calendrier de commercialisation mondiale pour les deux modèles.

Vivo sépare désormais clairement ses deux visions du flagship

Avec cette génération, Vivo ne se contente plus vraiment de proposer un même smartphone dans deux dimensions. Le vivo X500 Pro vise ceux qui recherchent un appareil haut de gamme relativement compact sans renoncer à une véritable architecture photographique, avec son écran de 6,36 pouces, son nouveau capteur principal et son téléobjectif de 85 mm.

Le X500 Pro Max exploite au contraire son format pour aller beaucoup plus loin : écran 6,85 pouces, batterie de 8 000 mAh et surtout téléobjectif 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce. Il devient presque une déclinaison spécialisée dans la photographie longue distance plutôt qu’un simple « grand X500 Pro ».

Cette différenciation est particulièrement pertinente à une époque où les flagships Android partagent souvent des processeurs, des écrans et des technologies de recharge similaires. La photographie et l’autonomie redeviennent alors deux des rares domaines où un constructeur peut encore donner une identité réellement différente à ses modèles.

Avec les X500 Pro et Pro Max, Vivo ne cherche donc plus seulement à construire un smartphone puissant autour d’un bon appareil photo. Le constructeur rapproche progressivement son flagship d’un véritable système photographique mobile, où capteurs, optiques, traitement et accessoires deviennent aussi importants que le smartphone qui les rassemble.