Honor préparerait une nouvelle série de smartphones haut de gamme pour le marché chinois. Après le lancement de la gamme Magic 9 et la présentation de la série Win 2, le constructeur pourrait dévoiler les Honor 700 dès le mois de novembre. Parmi les modèles attendus, le Honor 700 Pro attire particulièrement l’attention avec une fiche technique qui miserait sur une très grosse batterie, une recharge rapide et un équipement photo ambitieux.

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Plusieurs informations relayées par des sources chinoises et par AnTuTu évoquent une gamme composée de trois modèles. Honor n’a toutefois pas encore confirmé officiellement le calendrier de lancement, le nom de chaque appareil ni les caractéristiques annoncées. Les spécifications du Honor 700 Pro restent donc à prendre avec prudence.

Un écran arrière de 1,72 pouce pour multiplier les usages

L’une des caractéristiques les plus originales prêtées au Honor 700 Pro serait la présence d’un écran secondaire de 1,72 pouce à l’arrière. Ce panneau pourrait permettre de consulter certaines notifications et informations sans allumer l’écran principal, mais aussi de cadrer des selfies en utilisant les caméras arrière, généralement plus performantes que la caméra frontale.

Les fonctionnalités exactes de cet écran n’ont pas encore été détaillées. Son intégration rappelle néanmoins une tendance consistant à ajouter un affichage secondaire pour proposer de nouveaux usages sans avoir recours à un smartphone pliable.

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Cette information reste à confirmer, tout comme le design final de l’appareil. Les visuels générés par intelligence artificielle qui accompagnent certaines publications ne constituent pas une preuve de son apparence définitive.

Une batterie de 9 000 mAh avec recharge sans fil de 50 W

L’autonomie pourrait être l’un des principaux arguments du Honor 700 Pro. Le smartphone embarquerait une batterie de 9 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un appareil conventionnel. Si elle se confirme, elle pourrait permettre de prolonger sensiblement l’utilisation entre deux recharges, même si l’autonomie réelle dépendra aussi de l’écran, du processeur et de l’optimisation logicielle.

Honor miserait également sur une recharge filaire de 80 W et une recharge sans fil de 50 W. Cette combinaison permettrait d’associer une importante réserve d’énergie à des options de recharge relativement rapides.

Il reste toutefois impossible d’estimer précisément le temps de recharge ou le nombre de jours d’utilisation sans connaître les autres caractéristiques du smartphone et les conditions des tests. La capacité de 9 000 mAh est, à ce stade, une valeur issue des fuites et non une spécification officielle.

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Un capteur photo de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique

La photographie ferait également partie des priorités du Honor 700 Pro. Les premières informations évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Ce dernier pourrait permettre de photographier des sujets éloignés grâce à un système optique replié à l’intérieur du smartphone.

Un troisième capteur ultra grand-angle serait également attendu à l’arrière, même si sa présence n’est pas explicitement détaillée dans la fuite évoquant les deux autres caméras. La configuration complète reste donc à confirmer.

La seule résolution des capteurs ne permet pas, à elle seule, de juger de la qualité photographique. Les performances dépendront notamment de la taille des capteurs, des optiques, de la stabilisation et du traitement logiciel. Si cette configuration se confirme, le Honor 700 Pro pourrait néanmoins proposer une polyvalence intéressante entre photographie classique et zoom.

Un écran plat de 6,57 pouces en définition 1,5K

Le smartphone disposerait enfin d’un écran plat de 6,57 pouces avec une définition 1,5K. Cette diagonale relativement contenue au regard de la capacité de batterie annoncée pourrait constituer un compromis intéressant pour les utilisateurs qui recherchent un appareil puissant sans écran particulièrement imposant.

Aucune information fiable n’a encore été communiquée sur la technologie de la dalle, son taux de rafraîchissement ou sa luminosité maximale. Ces éléments seront importants pour évaluer l’expérience réelle, notamment en matière de fluidité et de consommation énergétique.

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Un lancement attendu en novembre en Chine

Selon les informations disponibles, Honor préparerait la présentation de la série Honor 700 en Chine au cours du mois de novembre. La gamme comprendrait trois modèles, mais leurs noms et leurs différences techniques restent à préciser.

D’autres constructeurs pourraient également renouveler leurs gammes au même moment. Vivo préparerait ainsi la série S70, tandis que OPPO travaillerait sur les Reno 17, eux aussi attendus en Chine en novembre.

Pour le Honor 700 Pro, les éléments les plus marquants restent donc une batterie annoncée de 9 000 mAh, un écran arrière de 1,72 pouce et un système photo potentiellement articulé autour de deux capteurs de 200 et 50 mégapixels. Il faudra attendre une annonce officielle pour savoir quelles caractéristiques seront effectivement retenues et si ce modèle sera commercialisé en dehors de la Chine.