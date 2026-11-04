OPPO prépare le lancement de sa nouvelle gamme Reno 17 en Chine. Attendus en novembre 2026, les Reno 17 et Reno 17 Pro commencent à dévoiler leurs caractéristiques à travers une fuite publiée par Digital Chat Station sur Weibo. Les informations concernent notamment les écrans, les batteries, les processeurs et une partie de la configuration photo.

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Le constructeur a déjà confirmé le lancement de cette nouvelle série pour le mois de novembre et ouvert les réservations en Chine. La date exacte de présentation reste cependant inconnue. Les OPPO Pad Air 6 et OPPO Watch 5 pourraient également être dévoilés lors du même événement.

Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels sur les deux modèles

Selon Digital Chat Station 77 % fiable, les deux smartphones partageraient un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Cette caractéristique constituerait un point commun important entre les Reno 17 et Reno 17 Pro, même si les autres éléments de leur équipement photo restent encore inconnus.

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Le leaker n’a en effet communiqué aucune information sur les capteurs principaux ou ultra grand-angle. Il est donc impossible, à ce stade, de déterminer précisément les différences photographiques entre les deux versions. Oppo n’a pas non plus confirmé les caractéristiques de ces modules.

Des écrans de 6,5 et 6,3 pouces

Les deux modèles se distingueraient davantage par leur format. Le Reno 17 standard embarquerait un écran de 6,5 pouces, tandis que le Reno 17 Pro adopterait une dalle plus compacte de 6,3 pouces.

La différence serait également importante au niveau de la batterie. Le Reno 17 pourrait intégrer une capacité de l’ordre de 8 000 mAh, contre environ 7 200 mAh pour le Reno 17 Pro. Dans les deux cas, il s’agirait d’une progression par rapport à la génération Reno 16, dont la capacité maximale atteignait 7 000 mAh.

Snapdragon 7 Gen 4 pour le Reno 17, Dimensity 8550 pour le Pro

OPPO ferait également le choix de deux plateformes différentes. Le Reno 17 standard serait animé par le Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, tandis que le Reno 17 Pro utiliserait le Dimensity 8550 de MediaTek.

Trois configurations de mémoire sont mentionnées dans la fuite : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go avec 256 Go et 12 Go avec 512 Go. La répartition de ces configurations entre les deux smartphones n’est toutefois pas précisée.

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Cinq coloris sont également évoqués : Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink et Encounter Cat. Ces appellations proviennent d’une traduction automatique des informations publiées et pourraient donc évoluer lors de leur présentation officielle.

Une présentation attendue en novembre en Chine

La série OPPO Reno 17 devrait être dévoilée en novembre, mais le constructeur n’a pas encore communiqué de date précise ni de prix. Les réservations étant déjà ouvertes, de nouvelles informations pourraient rapidement être publiées à mesure que l’événement approche.

Entre les batteries de grande capacité, le téléobjectif périscopique partagé et les plateformes Qualcomm et MediaTek, OPPO semble vouloir différencier les deux modèles tout en conservant plusieurs caractéristiques communes. Il faudra attendre l’annonce officielle pour confirmer ces spécifications et connaître les éventuelles différences supplémentaires entre les Reno 17 et Reno 17 Pro.