vivo a fixé la date : la série vivo X500 sera présentée le 21 septembre 2026 en Chine. Le constructeur a passé les dernières semaines à distiller lui-même l’essentiel des caractéristiques, si bien qu’à dix jours de l’événement, il ne reste plus grand-chose à deviner — sinon les prix et le calendrier précis hors de Chine.

Nous suivons la gamme depuis mai. Ce dossier rassemble ce que vivo a officialisé, ce que les fuites décrivent avec constance, et ce qui reste franchement en suspens.

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Trois modèles, dont un Pro Max inédit Solide

La série X500 succède à la X300, mais avec une nouveauté de structure : vivo a confirmé trois appareils au lieu de deux — les vivo X500, vivo X500 Pro et vivo X500 Pro Max. Ce dernier suffixe est une première pour la gamme.

Le positionnement est net. Le X500 standard vise le rapport qualité-prix et l’autonomie. Le X500 Pro joue la carte du flagship compact, dans la lignée du modèle « mini » de l’an dernier. Le Pro Max, lui, concentre le meilleur de la photo, la plus grosse batterie et le plus grand écran.

Deux autres références circulent — un X500 Ultra et un X500s — mais pour 2027, et sans la moindre confirmation officielle.

Design et coloris désormais officiels Solide

vivo 500

Coup double le 10 septembre : vivo a diffusé les visuels officiels des trois modèles, coloris complets à l’appui. Le X500 reprend un module rectangulaire qui loge capteur principal et flash LED, dans une veine esthétique que Gizmochina rapproche du X90 de 2022. Il sera proposé en blanc, gris, rose (« Dawn ») et noir.

vivo 500 Pro

Les X500 Pro et Pro Max, eux, partagent un module circulaire nettement plus large et sont quasiment impossibles à distinguer au dos, hormis leur taille. Les deux se déclinent en blanc, gris, orange et noir. Seul indice pour les différencier à l’œil : le Pro Max ajoute un bouton supplémentaire sur la tranche gauche, absent du Pro.

vivo 500 Pro Max

Le téléobjectif 200 mégapixels descend du X300 Ultra Solide

C’est l’annonce la plus lourde de conséquences. vivo a confirmé que le X500 Pro Max embarque le capteur Samsung HP0 de 200 mégapixels en 1/1,4 pouce comme téléobjectif — exactement celui du X300 Ultra, jusqu’ici réservé au modèle le plus cher de la génération précédente. Il est accompagné d’une stabilisation certifiée CIPA 7.0 et grimpe jusqu’à 30x.

Le module circulaire à quatre capteurs affiche par ailleurs une compatibilité matérielle avec les poignées photo et les compléments optiques. Le Pro Max prend en charge le téléconvertisseur professionnel 400 mm ; le X500 standard, lui, se contente du 200 mm.

Phantom 900, le capteur co-signé Sony Solide

Les deux modèles Pro inaugurent un capteur principal sur mesure, le Phantom 900, développé conjointement par Sony et l’équipe imagerie Blueprint de vivo. Le constructeur revendique jusqu’à 17 EV de dynamique et une stabilisation gimbal sur trois axes.

La vidéo est l’autre terrain de bataille. Le Pro Max est confirmé pour du ralenti 4K à 240, 480 et 960 images par seconde, et embarque un bloc matériel dédié au Log professionnel permettant d’enregistrer en 4K 120 fps en 10 bits. Sur un téléphone, c’est un niveau de spécification qu’on voyait jusqu’ici du côté des caméras dédiées.

vivo X500 Pro : le compact qui ne renonce à rien Solide

Le X500 Pro conserve la même puce MediaTek gravée en 2 nm que le Pro Max — très probablement le Dimensity 9600 Pro. Autrement dit, le format compact ne se paie plus d’un compromis sur la puissance.

Côté photo, vivo a confirmé un téléobjectif de 64 mégapixels bâti sur un capteur Sony LYT-610 sur mesure, avec une structure de pixels GG 1×1 et RB 2×2 pensée pour améliorer la mise au point. Focale de 85 mm, stabilisation CIPA 7.0, ralenti 4K à 120 fps et sortie vidéo HDR en 4K 60 fps.

vivo X500 : la bonne affaire, avec une réserve Prudence

Le modèle standard hérite d’un cadeau inattendu : vivo confirme qu’il reprend le capteur principal du X300 Pro, un Sony LYT-828 de 50 mégapixels en 1/1,28 pouce, avec stabilisation gimbal signée Zeiss et certification CIPA 5.5. Son téléobjectif reprend le même LYT-610 de 64 mégapixels que le X500 Pro.

La réserve porte sur le processeur. Les fuites les plus récentes indiquent que le X500 n’aurait pas droit à la puce 2 nm, mais à un Dimensity 9500 gravé en 3 nm. L’explication tient en un mot : le prix des puces, qui a fortement grimpé — un phénomène que nous avions déjà documenté en avril et qui pèse sur toute la génération.

Écrans, batteries et charge Prudence

Rien n’est officiel ici, mais les descriptions convergent. Le X500 s’appuierait sur une dalle OLED de 6,59 pouces en 1,5K, le X500 Pro sur un écran de 6,37 pouces en 1,5K, et le Pro Max sur une dalle LTPO de 6,85 pouces en 2K. Les trois partageraient un rafraîchissement à 144 Hz.

Pour l’énergie, le X500 annoncerait 7 500 mAh avec une charge de 90 W filaire et 40 W sans fil. Le Pro Max viserait environ 8 000 mAh. Les chiffres du X500 Pro, eux, n’ont pas filtré.

Ce que vivo n’a toujours pas dit À vérifier

L’essentiel du volet commercial reste dans le noir. Aucun prix n’a été évoqué, pas même en yuans. Les déclinaisons de mémoire et de stockage restent, elles aussi, inconnues.

Le lancement du 21 septembre concerne la Chine, mais un calendrier international commence à se dessiner : une disponibilité mondiale serait visée pour novembre 2026, sans date ni liste de pays précisée pour l’instant. Reste aussi à savoir si les X500 Ultra et X500s, évoqués pour 2027, s’inscrivent dans cette même fenêtre ou arriveront bien plus tard.

Dossier mis à jour au 11 septembre 2026, après la diffusion des visuels officiels et des coloris complets des trois modèles. Il sera de nouveau actualisé au fil des annonces, puis le jour du lancement. Récapitulatif établi à partir de la communication officielle de vivo, et de notre suivi de la série depuis mai.