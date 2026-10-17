Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après un mois de septembre marqué par plusieurs lancements majeurs sur Android et iOS, le calendrier des nouveautés pourrait de nouveau s’accélérer en octobre. OnePlus, RedMagic, Honor, Xiaomi et iQOO prépareraient plusieurs smartphones et tablettes, avec des caractéristiques ambitieuses : batteries de 9 000 mAh, écrans à 185 Hz ou même 240 Hz et processeurs Snapdragon de dernière génération.

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Certains appareils disposent déjà d’une date de présentation officielle, tandis que d’autres ont seulement fait l’objet de teasers ou de fuites. Le OnePlus 16 et le RedMagic 12 Pro+ figurent parmi les lancements les plus proches, alors que Xiaomi, Honor et iQOO pourraient compléter le programme avec de nouveaux modèles orientés vers les performances et le gaming.

Voici les principales nouveautés attendues au cours des prochaines semaines, en distinguant les annonces confirmées des informations qui restent à prendre avec précaution.

OnePlus 16 et RedMagic 12 Pro+ : deux lancements officiels

Le OnePlus 16 a été présenté en Chine le lundi 12 octobre. On retrouve notamment la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, un capteur photo principal de 200 mégapixels, un écran capable d’atteindre 185 Hz et une batterie de 9 000 mAh.

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Cette fiche technique place le smartphone parmi les modèles les plus ambitieux de sa catégorie, avec une attention particulière portée aux performances et à l’autonomie. La disponibilité internationale reste toutefois incertaine. OnePlus n’a pas confirmé de lancement en Europe ou aux États-Unis, tandis qu’une commercialisation en Inde n’a pas non plus été officialisée.

Le RedMagic 12 Pro+ a suivi le 15 octobre. Le fabricant a confirmé l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ainsi qu’un châssis plus fin et plus léger que celui de son prédécesseur. Le smartphone profite également de bordures d’écran inférieures à un millimètre et d’une caméra frontale dissimulée sous l’écran.

Ces caractéristiques correspondent à l’orientation gaming de RedMagic, qui privilégie les performances soutenues et l’immersion visuelle. La marque n’a cependant pas encore précisé quand ce modèle sera commercialisé à l’international.

Honor Win Pad : une tablette gaming avec un écran à 240 Hz ?

Honor a commencé à teaser la Win Pad, une tablette compacte destinée aux utilisateurs exigeants et potentiellement aux amateurs de jeux mobiles. Le constructeur a confirmé la présence d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’un écran OLED.

Les informations les plus spectaculaires proviennent pour l’instant de Digital Chat Station 75 % fiable. Selon le leaker, la tablette disposerait d’une dalle de 8,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Le dernier teaser de Honor suggère lui aussi une fréquence supérieure à 200 Hz, sans confirmer explicitement les 240 Hz annoncés par la fuite.

Une telle fréquence viserait avant tout la fluidité dans les jeux compatibles. Elle ne garantit toutefois pas, à elle seule, de meilleures performances : la puissance graphique, la gestion thermique et l’optimisation des logiciels resteront déterminantes.

Honor n’a pas encore annoncé de date de présentation. La Win Pad pourrait être dévoilée en même temps que la série de smartphones Honor Win 2, mais ce calendrier reste à confirmer.

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Xiaomi Redmi K100 : un modèle standard encore attendu

Xiaomi pourrait également compléter sa gamme avec le Redmi K100 standard. Le constructeur a déjà présenté les Redmi K100 Pro et K100 Pro Max, tandis que son président, Lu Weibing, a confirmé que la version classique arriverait ultérieurement et que le projet n’avait pas été abandonné.

Une présentation en octobre est évoquée par plusieurs sources, mais aucune date officielle n’a été communiquée. Les caractéristiques détaillées du modèle standard restent également inconnues.

Il faudra donc attendre une annonce de Xiaomi pour savoir comment cette version se positionnera face aux modèles Pro. Son prix, son processeur et les éventuels compromis sur l’écran ou la photographie ne peuvent pas encore être établis.

iQOO Neo 12 : un smartphone conçu pour le gaming

iQOO a commencé à dévoiler le Neo 12, dont plusieurs caractéristiques sont déjà connues grâce aux communications de la marque. Le smartphone intégrerait un écran 2K avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz, utilisant la quatrième génération du matériau pTSF de Visionox.

La partie technique reposerait sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné d’une puce gaming iQOO Q3. Une batterie de 9 000 mAh compléterait cette configuration, tandis qu’un ventilateur intégré et le système de refroidissement Ice Dome seraient chargés de maîtriser la température lors des sessions intensives.

L’association d’une batterie de grande capacité et d’un refroidissement actif pourrait séduire les joueurs mobiles. Il faudra néanmoins attendre les tests pour évaluer l’autonomie réelle, le bruit du ventilateur et la capacité du système à maintenir les performances sur la durée.

La date de lancement précise n’a pas encore été annoncée dans les informations disponibles.

iQOO Pad Pro : une petite tablette avec refroidissement actif

iQOO prépare également la Pad Pro, une tablette compacte de 8,8 pouces annoncée à 298 grammes. Comme le Neo 12, elle associerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à la puce gaming Q3, avec un ventilateur intégré pour améliorer la dissipation thermique.

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Sa certification 3C en Chine indique une prise en charge de la recharge à 66 W. Cette puissance devrait faciliter la recharge d’une batterie dont la capacité n’a pas été précisée dans les informations disponibles.

Avec son format compact, son poids contenu et son refroidissement actif, la Pad Pro pourrait constituer une alternative aux grandes tablettes gaming. Il reste à connaître son autonomie, son prix et les marchés sur lesquels elle sera proposée.

Honor Win 2 et OnePlus Ace 7 : des lancements encore incertains

La série Honor Win 2 pourrait également faire son apparition en octobre. Les modèles Win 2 et Win 2 RT ont obtenu une certification 3C en Chine, qui indique des puissances de recharge filaire respectives de 100 W et 90 W.

D’autres fuites évoquent un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6, une batterie de plus de 10 000 mAh et la possibilité d’un troisième modèle haut de gamme. Ces caractéristiques ne sont toutefois pas confirmées par Honor, pas plus que la date de lancement envisagée.

La série OnePlus Ace 7 figure elle aussi parmi les nouveautés potentielles. Selon les fuites, elle comprendrait un modèle standard et une version plus haut de gamme, tous deux équipés d’une puce de la famille Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’une batterie d’environ 9 000 mAh.

La présentation pourrait intervenir autour du lancement du OnePlus 16. Le modèle standard pourrait également être commercialisé en Inde sous le nom de OnePlus 16R, mais cette correspondance reste à confirmer.

Honor X10 Mini : la piste la moins crédible

Le Honor X10 Mini apparaît enfin dans la liste des appareils susceptibles d’être lancés en octobre. Pour l’instant, cette information est cependant très peu étayée : aucun teaser officiel, aucune certification connue ni aucune fuite détaillée ne vient confirmer l’existence de ce modèle sous ce nom.

Il convient donc de le distinguer des autres appareils évoqués, dont certains ont déjà bénéficié de communications officielles ou de certifications réglementaires. En l’absence d’éléments supplémentaires, il est impossible de déterminer si le X10 Mini sera réellement présenté ce mois-ci.

Un mois d’octobre chargé, mais des annonces à surveiller

Le calendrier d’octobre 2026 s’annonce particulièrement intéressant pour les amateurs de smartphones et de tablettes orientés vers les performances. OnePlus et RedMagic doivent ouvrir le bal, tandis que Honor, Xiaomi et iQOO pourraient multiplier les annonces autour du gaming, des grands écrans et des batteries de grande capacité.

Cependant, tous les appareils ne sont pas au même stade de préparation. Entre les dates officielles, les teasers des constructeurs et les rumeurs des leakers, le programme reste susceptible d’évoluer. Les dates de commercialisation internationales, les prix et plusieurs caractéristiques techniques devront encore être confirmés.