vivo continue de lever progressivement le voile sur sa future série vivo X500 avant sa présentation officielle prévue le 21 septembre en Chine. Après avoir détaillé plusieurs technologies consacrées à la photographie et à la vidéo, le constructeur montre enfin le design du vivo X500 Pro Max, le modèle le plus ambitieux de la gamme.

La première image officielle confirme un positionnement très orienté photo, avec un imposant module circulaire et des accessoires capables de transformer le smartphone en appareil beaucoup plus proche d’un compact expert. Mais, vivo veut surtout aller au-delà du simple argument matériel : capteur BluePrint 900, stabilisation CIPA 7.0, vidéo 10 bits et ACES doivent faire du X500 un outil de création à part entière.

Le vivo X500 Pro Max adopte un imposant module photo circulaire

L’image diffusée par vivo montre pour la première fois clairement l’arrière du vivo X500 Pro Max. Le smartphone adopte un large bloc photo circulaire occupant une partie importante de la zone supérieure. Plutôt que de faire émerger brutalement ce module du châssis, vivo semble avoir travaillé une transition légèrement inclinée entre le dos et la partie photographique.

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Cette pente devrait permettre de rendre visuellement moins massif un ensemble qui reste nécessairement épais pour accueillir de grands capteurs et un téléobjectif périscopique.

Au moins deux coloris apparaissent sur les visuels officiels : noir et orange. Ce dernier renforce encore l’identité photographique du produit et s’éloigne des finitions relativement neutres que l’on retrouve souvent sur les smartphones premium.

Le vivo X500 Pro devrait adopter un langage esthétique analogue, mais dans un format plus compact. En revanche, le modèle vivo X500 standard pourrait se distinguer davantage, certaines rumeurs évoquant un module photo déplacé dans le coin supérieur gauche.

Cette différence permettrait à vivo de donner davantage de personnalité aux différentes références sans abandonner la cohérence générale de la gamme.

Un grip et un téléobjectif pour transformer le smartphone en appareil photo

Le visuel révèle également deux accessoires particulièrement intéressants : un grip photographique dédié et un objectif téléphoto externe. Ce type d’équipement n’est plus totalement inhabituel sur les flagships chinois, mais sa présence confirme que vivo souhaite attirer une clientèle qui considère le smartphone comme un véritable appareil de création.

Le grip devrait améliorer la prise en main en orientation paysage et fournir des commandes plus proches d’un appareil photo traditionnel. L’objectif additionnel peut de son côté augmenter la portée du téléobjectif intégré sans imposer un module encore plus volumineux dans le téléphone lui-même.

Cette logique rappelle l’évolution récente de plusieurs smartphones ultra-premium chinois, où les fabricants ne cherchent plus uniquement à faire tenir le meilleur système photo possible dans quelques millimètres d’épaisseur. Ils commencent à accepter que certaines capacités plus spécialisées puissent passer par des accessoires.

Le téléphone conserve ainsi sa polyvalence au quotidien, tandis que les utilisateurs les plus exigeants peuvent lui ajouter une ergonomie et une portée supplémentaires lorsqu’ils en ont réellement besoin. Pour vivo, c’est aussi une manière de renforcer l’image du vivo X500 Pro Max comme appareil destiné aux créateurs plutôt que comme simple flagship doté de nombreux mégapixels.

BluePrint 900 et CIPA 7.0 au cœur de la stratégie photo

vivo a déjà confirmé que la série vivo X500 sera particulièrement centrée sur la photographie. Le constructeur prévoit notamment les débuts mondiaux du capteur BluePrint 900, même si tous les détails concernant son origine et sa configuration exacte doivent encore être précisés. Le vivo X500 Pro Max devrait naturellement profiter de la version la plus ambitieuse du système photographique.

La stabilisation sera également un élément majeur. vivo annonce une certification ou un niveau de stabilisation CIPA 7.0 pour le capteur principal et le téléobjectif périscopique, une valeur particulièrement élevée pour un smartphone. Cette technologie doit permettre d’allonger les temps de pose tout en réduisant le risque de flou, mais elle sera également cruciale pour la vidéo et les longues focales, où chaque mouvement de la main est amplifié.

Le vivo X500 ne cherche donc pas uniquement à augmenter la résolution ou la taille des capteurs. Vivo veut travailler l’ensemble de la chaîne qui détermine réellement la qualité finale : capture de lumière, stabilisation, traitement colorimétrique et calcul photographique.

vivo veut surtout améliorer la dynamique et les couleurs

La marque met également en avant une plage dynamique allant jusqu’à 17 stops. Un tel chiffre devra évidemment être évalué dans les conditions exactes définies par Vivo, mais il montre clairement la direction prise : conserver davantage de détails simultanément dans les zones très lumineuses et très sombres.

C’est particulièrement important pour les scènes en contre-jour, les paysages ou la vidéo HDR.

La photographie mobile a longtemps progressé principalement grâce à l’empilement d’images et au traitement computationnel. Les nouveaux flagships cherchent désormais à rendre ce traitement moins visible, en conservant davantage de nuances plutôt qu’en produisant systématiquement des images très éclaircies ou saturées.

vivo travaille depuis plusieurs générations sur cette idée d’un rendu plus naturel, notamment avec ses moteurs maison consacrés à la lumière et aux couleurs. Le vivo X500 devrait prolonger cette approche avec un assistant photographique IA amélioré, capable notamment de proposer des conseils de composition ou d’adapter certains paramètres en fonction de la scène.

La vidéo devient presque aussi importante que la photographie

Le discours de vivo change également sur un autre point : le constructeur ne veut plus seulement présenter la série X comme une référence photo. La marque affirme vouloir en faire un choix prioritaire à la fois pour la photographie et la vidéo.

Le vivo X500 doit prendre en charge un encodage 10 bits 4:2 : 2, offrant davantage d’informations colorimétriques pour les utilisateurs qui souhaitent effectuer un étalonnage avancé. La compatibilité avec le système colorimétrique ACES va dans le même sens. Très utilisé dans les workflows professionnels du cinéma et de la postproduction, ACES permet d’unifier plus facilement la gestion des couleurs entre différentes caméras, logiciels et formats de diffusion.

Son arrivée sur un smartphone ne transformera évidemment pas le vivo X500 en caméra cinéma, mais elle facilite son intégration dans un workflow où les images du téléphone sont mélangées à celles provenant de matériel plus spécialisé.

Cette capacité est beaucoup plus intéressante pour un professionnel qu’un simple filtre cinématique ajouté après l’enregistrement.

Du 4K 120 fps en Log et de la vidéo 8K en direct

vivo annonce également un matériel dédié au traitement vidéo professionnel en Log. La série vivo X500 pourra notamment enregistrer en 4K à 120 images par seconde en 10 bits Log, une combinaison qui offre à la fois une grande latitude de retouche et la possibilité de ralentis particulièrement fluides. Le Log conserve une image volontairement peu contrastée afin de préserver davantage d’informations dans les ombres et les hautes lumières. L’utilisateur peut ensuite appliquer son propre étalonnage en postproduction.

vivo évoque également une sortie 8K Live native et une prise en charge de la diffusion en direct 8K sur les plateformes compatibles. Cette fonctionnalité sera probablement beaucoup plus spécialisée, compte tenu des besoins en bande passante et de la disponibilité encore limitée de la diffusion 8K. Elle montre néanmoins l’ambition de Vivo autour de la création vidéo en temps réel.

Le constructeur essaie clairement de dépasser la logique du smartphone qui enregistre une belle vidéo prête à publier. Il veut aussi séduire ceux qui souhaitent retravailler leurs images.

vivo cherche à construire un véritable appareil de création mobile

La première image officielle permet finalement de mieux comprendre l’ensemble de la stratégie du vivo X500 Pro Max. Le grand module circulaire, le grip photo et le téléobjectif additionnel ne sont pas de simples éléments esthétiques. Ils accompagnent un ensemble de technologies — stabilisation avancée, Log 10 bits, ACES, grande plage dynamique et traitement IA — qui poussent progressivement le smartphone vers des usages autrefois réservés à du matériel spécialisé.

La concurrence sur le très haut de gamme chinois s’est fortement déplacée dans cette direction. La puissance du processeur ou la définition de l’écran ne suffisent plus à différencier un flagship vendu à plusieurs centaines, voire plus d’un millier d’euros.

La photographie reste l’un des rares terrains où les constructeurs peuvent encore créer une identité immédiatement perceptible.

vivo semble vouloir en profiter pour aller plus loin : plutôt que de vendre le vivo X500 comme un smartphone possédant un excellent appareil photo, la marque essaie de présenter l’appareil photo comme l’une des raisons principales d’acheter le smartphone.

Le lancement du 21 septembre devra encore révéler la composition exacte des différents modules et les spécifications complètes de chaque modèle. Mais le design du vivo X500 Pro Max donne déjà le ton : Vivo ne cherche plus simplement à réduire l’écart avec les appareils photo dédiés, il veut construire autour de son smartphone un véritable système de création mobile.