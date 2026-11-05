YouTube pourrait bientôt s’aventurer plus loin sur le terrain des réseaux sociaux. Une découverte dans le code de son application Android révèle l’existence d’un projet expérimental baptisé Tamba, qui semble réunir plusieurs fonctionnalités habituellement associées à Instagram : abonnements, profils privés, messagerie directe et conversations de groupe. Google pourrait ainsi chercher à transformer son écosystème vidéo en une véritable plateforme sociale.

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La découverte provient d’Android Authority, qui a analysé la version 21.44.534 de l’application YouTube pour Android. Les références retrouvées suggèrent que Tamba pourrait prendre la forme d’une application indépendante, plutôt que d’une simple évolution de YouTube.

Tamba : une nouvelle expérience sociale autour de YouTube

L’un des principaux indices est la présence d’un package applicatif distinct, identifié sous le nom com.google.android.youtube.sandbox . Les chercheurs ont également découvert un logo dédié portant le nom Tamba, accompagné d’un dessin intégrant un bouton de lecture.

Les ressources graphiques retrouvées comprennent 38 icônes personnalisées. Elles font notamment référence à des fonctions classiques d’un réseau social : accueil, recherche, appareil photo, boîte de réception, discussions, autocollants et création de contenus.

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L’interface semble donc s’éloigner sensiblement de celle de YouTube. Cette identité visuelle distincte laisse envisager une expérience pensée spécifiquement pour les interactions sociales, même si rien ne permet encore de confirmer que Google prépare réellement une application destinée au grand public.

Messagerie, abonnements et profils privés au programme

Les éléments les plus intéressants se trouvent dans le code de l’application. Plusieurs références évoquent des abonnés, des demandes d’abonnement et leur validation, ce qui laisse penser que Tamba pourrait proposer des profils privés.

D’autres chaînes de texte font référence à la messagerie directe, aux conversations de groupe, au partage de photos et de vidéos, ainsi qu’aux réponses vocales. Des pages spécifiques d’inscription et d’activité renforcent l’hypothèse d’une plateforme disposant de son propre fonctionnement.

Une intégration avec YouTube Shorts serait également envisagée. Certains éléments du code suggèrent que les vidéos courtes pourraient être lues directement dans les conversations. Google pourrait ainsi combiner son immense catalogue vidéo avec les mécanismes de partage et de discussion propres aux réseaux sociaux.

Un concurrent d’Instagram ou un simple laboratoire d’expérimentation ?

Il est encore trop tôt pour considérer Tamba comme un véritable concurrent d’Instagram. Le terme « sandbox » présent dans le nom du package désigne généralement un environnement logiciel expérimental. Plusieurs icônes sont d’ailleurs explicitement identifiées comme expérimentales.

Google pourrait donc simplement tester de nouvelles fonctionnalités sociales avant de décider de les intégrer à YouTube. Cette hypothèse est d’autant plus crédible que la plateforme a déjà réintroduit la messagerie directe cette année dans certains pays, dont les États-Unis, permettant aux utilisateurs de partager des vidéos et de discuter sans quitter l’application.

Tamba pourrait représenter une évolution plus ambitieuse de cette stratégie, avec des profils personnalisés, des fils sociaux et des conversations collectives. Mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’un projet interne qui ne dépassera jamais le stade des expérimentations.

Pour le moment, Google n’a annoncé ni date de lancement ni disponibilité publique. La découverte de références dans une application ne garantit pas qu’un produit sera commercialisé. Tamba reste donc une piste intéressante sur la manière dont YouTube pourrait faire évoluer son écosystème, mais son avenir demeure totalement incertain.