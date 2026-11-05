Google prépare une amélioration bienvenue de son navigateur Chrome : une barre de recherche directement intégrée au menu principal. Repérée dans la dernière version Canary, cette nouveauté permet de retrouver rapidement des paramètres, des favoris et des sites récemment consultés, sans devoir parcourir plusieurs sous-menus.

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Jusqu’ici, le menu accessible depuis les trois petits points pouvait rapidement devenir encombrant. Retrouver une option précise impliquait souvent de naviguer dans plusieurs catégories et de parcourir de longues listes. Avec cette nouvelle recherche, Google veut simplifier l’accès aux fonctions du navigateur et réduire les manipulations inutiles.

Une recherche pour retrouver commandes, favoris et historique

La fonctionnalité a été repérée par l’informateur Leopeva64, qui en a partagé une démonstration sur X. Dans les premières versions de test, le champ de recherche était déjà visible, mais ne réagissait pas encore à la saisie. La dernière version de Chrome Canary semble désormais rendre cette fonction opérationnelle.

En saisissant quelques lettres, l’utilisateur obtient des résultats correspondant à différentes catégories : commandes du navigateur, favoris et sites récemment consultés. Il devient ainsi possible de retrouver directement un réglage sans avoir à mémoriser son emplacement dans les menus de Chrome.

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Google a également prévu de distinguer clairement les types de résultats. Les commandes, les favoris et l’historique apparaissent dans des catégories séparées, ce qui évite notamment de confondre un signet avec un paramètre portant un nom similaire.

Un menu Chrome entièrement réorganisé

Cette recherche s’accompagne d’une refonte plus générale du menu principal. Les entrées permettant d’ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre ou une fenêtre de navigation privée deviennent de grands boutons, tandis que les autres commandes sont regroupées dans des blocs plus faciles à parcourir.

La navigation verticale évolue également. Google abandonne les petites flèches situées en haut et en bas du menu au profit d’une barre de défilement classique. Ce changement rend le déplacement dans les différentes options plus intuitif.

Autre détail pratique : certains éléments restent désormais fixes pendant le défilement. Le champ de recherche demeure accessible en haut du menu, tandis que les entrées Paramètres, Aide et Quitter restent visibles en bas. Seule la partie centrale défile.

Cette organisation permet de conserver les fonctions les plus utiles à portée de main, même lorsque le menu contient davantage d’options que ne peut en afficher l’écran.

Une petite évolution qui peut faire gagner du temps

La recherche intégrée ne constitue pas une révolution pour Chrome, mais elle répond à un problème quotidien bien réel. À mesure que les navigateurs accumulent les fonctionnalités, les menus deviennent plus difficiles à parcourir. Pouvoir retrouver une commande en saisissant simplement son nom est une amélioration particulièrement pertinente.

La nouveauté est actuellement visible dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur destinée à tester les futures fonctionnalités. Google n’a pas encore communiqué de calendrier officiel pour son déploiement dans la version stable.

Si cette refonte arrive auprès de tous les utilisateurs, elle pourrait rendre Chrome sensiblement plus agréable à utiliser au quotidien. Parfois, les améliorations les plus utiles ne sont pas celles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, mais celles qui permettent enfin de retrouver facilement celles qui existent déjà.