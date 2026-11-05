Vous pouvez déposer une demande sur la page officielle du programme si votre entreprise a moins de cinq ans et moins de 15 millions de dollars de financement.

Adobe veut faciliter le quotidien des jeunes entreprises avec une nouvelle initiative baptisée Adobe for Startups. Le programme offre aux startups éligibles un accès gratuit pendant 12 mois à plusieurs outils de création, de productivité documentaire et de marketing. L’objectif est de leur permettre de construire leur identité de marque, de produire du contenu et de développer leur visibilité sans supporter immédiatement le coût de plusieurs abonnements professionnels.

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Au-delà des logiciels, Adobe prévoit également des ateliers, des événements et des rencontres avec ses experts. Les fondateurs pourront ainsi découvrir les outils du groupe, échanger avec d’autres entrepreneurs et bénéficier de conseils pour développer leur activité.

Firefly, Acrobat et Semrush réunis dans une même offre

Le programme repose sur trois solutions principales, couvrant différents besoins des jeunes entreprises. Les startups retenues bénéficieront de 12 mois d’accès gratuit à Adobe Firefly Pro Plus, Acrobat Studio et Semrush.

Adobe Firefly Pro Plus constitue le volet consacré à la création. Cette plateforme d’intelligence artificielle permet de générer des images, des vidéos et du contenu audio. L’offre donne accès aux modèles d’Adobe présentés comme adaptés à un usage commercial, ainsi qu’à des modèles partenaires. Elle comprend également Photoshop sur le Web et sur mobile.

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Acrobat Studio rassemble les outils documentaires d’Adobe, son assistant IA et Adobe Express. Les utilisateurs peuvent modifier et partager des PDF, extraire des informations de documents, créer des présentations et recueillir des signatures électroniques.

Adobe Express Premium complète cet ensemble avec une application destinée à la création et à la publication de contenus sur différents canaux. Elle propose notamment des modèles professionnels pour les publications sur les réseaux sociaux, les supports marketing et les éléments graphiques d’une identité de marque.

Enfin, Semrush apporte une dimension marketing et analytique. La plateforme permet aux startups de comprendre comment leur activité est découverte sur Internet, en mesurant notamment leur visibilité dans les moteurs de recherche traditionnels et les expériences de recherche reposant sur l’intelligence artificielle. Elle s’appuie sur des données comportementales et l’analyse de milliards de réponses générées par des systèmes d’IA.

Des ateliers pour apprendre à exploiter les outils

Adobe ne limite pas son initiative à la mise à disposition de licences. Le programme prévoit également des ateliers pratiques et des événements destinés aux entrepreneurs.

Le 3 décembre, l’entreprise organisera notamment un atelier intitulé « Brand on Demand », en collaboration avec Artist and the Machine. Les participants pourront utiliser les outils d’intelligence artificielle d’Adobe pour produire une semaine de contenus marketing cohérents avec leur identité de marque.

Cette dimension pédagogique doit aider les jeunes entreprises à tirer davantage parti des solutions proposées, sans nécessairement disposer d’une équipe dédiée au design ou à la communication.

Trois startups illustrent les usages possibles

Adobe met en avant plusieurs entreprises qui utilisent déjà ses technologies ou envisagent de les intégrer davantage à leurs activités.

DataCurve développe une plateforme d’identification et d’analyse des audiences destinée aux secteurs du sport, des médias et du divertissement. Elle aide les organisations à transformer des données d’audience dispersées en relations durables avec leurs fans et en opportunités de revenus. Son cofondateur et directeur général, Aman Johar, explique que l’entreprise utilise déjà Firefly pour produire des ressources créatives et souhaite explorer une intégration plus poussée de ses données d’audience dans le processus de création.

Gondola construit un système de crédit et de gestion de portefeuille numérique destiné aux créateurs de contenu et aux professionnels des réseaux sociaux. Son fondateur, Jared Kleinstein, indique que l’entreprise utilise les outils Adobe depuis ses débuts pour développer son identité visuelle, produire du contenu et renforcer sa présence sur le marché.

Enfin, Oruk est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’intelligence artificielle vocale. Ses modèles cherchent à comprendre non seulement les mots prononcés, mais aussi le ton, les émotions et la manière de s’exprimer. Anastasia Zaporozhtseva, spécialiste des données chez Oruk, explique que l’entreprise prévoit d’utiliser Adobe Express pour transformer ses travaux de recherche en démonstrations visuelles courtes et toucher davantage de développeurs.

Qui peut bénéficier d’Adobe for Startups ?

Le programme cible les entreprises relativement jeunes, avec deux critères principaux : avoir été fondées au cours des cinq dernières années et disposer de moins de 15 millions de dollars de financement.

Adobe précise que l’éligibilité sera vérifiée pendant le processus de candidature. Les startups intéressées peuvent consulter les conditions et déposer leur demande sur la page officielle du programme.

Avec Adobe for Startups, le groupe cherche à rendre son écosystème créatif et marketing plus accessible aux jeunes entreprises. L’association de Firefly, Acrobat, Express et Semrush couvre une grande partie des besoins quotidiens d’une startup, de la production de contenus à l’analyse de sa visibilité en ligne. Reste à voir combien d’entreprises pourront bénéficier de cette initiative et quelles seront les conditions exactes à l’issue des douze premiers mois.