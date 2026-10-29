Motorola pourrait revoir nettement à la hausse le prix de son prochain smartphone haut de gamme. Le Motorola Signature 27 a été repéré chez le revendeur portugais MegaPC à 1 594,90 euros dans une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Si ce tarif se confirme, le constructeur s’éloignerait du positionnement relativement accessible du premier Signature, lancé à 999 euros en Europe.

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Attention toutefois : Motorola n’a pas encore confirmé ce prix. La fiche du revendeur pourrait correspondre à un tarif provisoire, voire à une valeur indicative sans rapport avec le prix de lancement définitif. Elle donne néanmoins un premier aperçu du positionnement possible de cette nouvelle génération.

Motorola Signature 27 : des améliorations importantes

Le Signature 27 doit succéder au premier Motorola Signature, apprécié notamment pour son rapport entre performances et prix. Cette nouvelle génération promet une évolution matérielle ambitieuse, avec le processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

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Motorola met également en avant un système audio réglé par Bang & Olufsen et un engagement de sept ans de mises à jour logicielles. Le smartphone doit par ailleurs bénéficier d’une commercialisation internationale plus large, ce qui pourrait renforcer sa présence sur le segment premium.

Le prix affiché par MegaPC concerne la version dotée de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, en finition Pantone Coal Smoke. À 1 594,90 euros, elle coûterait près de 60 % de plus que la configuration équivalente du premier Signature, commercialisée à 999 euros en Europe.

Une telle hausse placerait le Signature 27 dans une catégorie tarifaire nettement plus exigeante. Les améliorations annoncées pourraient contribuer à la justifier, mais il faudra attendre le prix officiel et les tests pour évaluer le rapport entre les prestations et le coût.

Razr Flex 27 : un pliable potentiellement moins cher que le Razr Fold

Le même revendeur portugais a également référencé un autre appareil encore non annoncé officiellement : le Motorola Razr Flex 27. La fiche mentionne une configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, proposée à 1 510,90 euros en coloris Pantone Coriander et Dark Botanical Garden.

Ce modèle serait un smartphone pliant au format large, comparable dans son principe au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone Duo. Il pourrait ainsi compléter la gamme de Motorola avec un appareil destiné à concurrencer les smartphones qui se déplient pour offrir une surface d’affichage plus importante.

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Le tarif affiché serait inférieur à celui du Motorola Razr Fold, lancé en Europe à 1 999,99 euros et vendu 1 899,99 dollars aux États-Unis. Si ce prix se confirme, le Razr Flex 27 pourrait occuper un segment plus accessible parmi les pliants au format livre.

Des prix à prendre avec prudence

Ces deux fiches commerciales ne constituent pas une confirmation des tarifs définitifs. Les revendeurs peuvent parfois publier des références ou des prix provisoires avant une annonce officielle, et rien ne permet encore d’affirmer que Motorola commercialisera ses appareils aux montants indiqués.

Le Signature 27 comme le Razr Flex 27 restent donc à surveiller. Le premier pourrait marquer une montée en gamme tarifaire importante, tandis que le second laisserait entrevoir une alternative moins coûteuse sur le marché des smartphones pliants. Les annonces officielles de Motorola permettront de déterminer si ces premiers prix reflètent réellement sa stratégie commerciale.