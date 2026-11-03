Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Trois semaines après le lancement du RedMagic 12 Pro+ en Chine, RedMagic officialise la version internationale de son nouveau smartphone gaming. Baptisé simplement RedMagic 12 Pro, ce modèle reprend l’essentiel de la fiche technique de son homologue chinois, avec quelques ajustements destinés aux marchés internationaux.

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Deux concessions sont notamment à signaler : une recharge filaire moins rapide et des gâchettes tactiles légèrement moins réactives.

Le changement le plus sensible concerne toutefois le tarif. En Europe, le RedMagic 12 Pro débute à 899 euros, contre 699 euros pour le RedMagic 11 Pro lors de son lancement l’année précédente. Une hausse de 200 euros qui accompagne une nouvelle génération toujours plus ambitieuse sur le plan matériel.

RedMagic 12 Pro : trois configurations jusqu’à 1 199 euros

Le constructeur propose trois versions du smartphone. La configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 899 euros en Europe. Le modèle doté de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage coûte respectivement 999 euros. Enfin, la déclinaison avec 1 To de stockage atteint 1 199 euros en Europe.

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Cette grille tarifaire marque une progression importante par rapport à la génération précédente. RedMagic abandonne également la configuration avec 24 Go de RAM, ce qui réduit le choix pour les utilisateurs recherchant la capacité mémoire maximale. Deux finitions sont proposées : Nightfreeze, avec une transparence noire, et Subzero, qui adopte une finition argentée transparente.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et puces dédiées au gaming

Au cœur du RedMagic 12 Pro, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, accompagné de deux composants développés pour optimiser l’expérience de jeu : la puce gaming RedCore R5 et une puce G1 dédiée à l’affichage. L’ensemble fonctionne sous RedMagic OS 12, basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche.

Le constructeur met également en avant plusieurs fonctionnalités logicielles, dont l’intégration de GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, l’émulation de jeux PC et l’accès à Steam depuis le centre de jeu X-Gravity. L’objectif est de faire du smartphone une plateforme de jeu polyvalente, au-delà des titres Android traditionnels.

Un écran OLED de 185 Hz sans poinçon visible

Le RedMagic 12 Pro embarque une dalle OLED de 6,85 pouces fournie par BOE, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz. L’écran présente des bordures de seulement 0,96 mm et ne comporte aucune découpe visible, puisque la caméra frontale est intégrée sous la dalle.

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RedMagic annonce une luminosité maximale de 5 000 nits et un échantillonnage tactile pouvant atteindre 5 000 Hz. La caméra selfie repose sur un capteur de 16 mégapixels de neuvième génération, développé avec BOE. Un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D est également intégré à l’écran.

Le constructeur souligne le caractère particulier de cette combinaison entre un taux de rafraîchissement élevé, un affichage sans découpe et une caméra sous l’écran. Il revendique même une configuration qu’aucun autre smartphone ne réunirait actuellement, selon ses propres critères.

Un système de refroidissement AquaCore plus élaboré

La gestion thermique constitue un autre élément central de cette génération. Le RedMagic 12 Pro adopte le système AquaCore Cooling System 3.0, qui associe un refroidissement liquide à double boucle, une pompe à micro-circulation et plusieurs dispositifs complémentaires. La nouvelle pompe peut atteindre une pression de 130 kPa, soit 85 % de plus que la précédente, tout en consommant seulement 20 mW selon RedMagic.

Le dispositif comprend également un ventilateur capable de tourner jusqu’à 25 500 tr/min, une chambre à vapeur dont la couverture augmente de 15 % et du métal liquide de quatrième génération. Le système de refroidissement liquide intègre désormais un éclairage RGB, renforçant l’identité visuelle gaming de l’appareil.

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Une batterie de 8 400 mAh, mais une recharge moins rapide

Le RedMagic 12 Pro conserve une batterie de 8 400 mAh, soit une capacité supérieure de 12 % aux 7 500 mAh du RedMagic 11 Pro. Malgré cette batterie plus importante, le nouveau modèle est légèrement plus fin : 8,5 mm contre 8,9 mm pour son prédécesseur.

La version internationale se distingue néanmoins du modèle chinois par sa puissance de recharge. Elle prend en charge la charge filaire à 80 W, contre 120 W en Chine. Les fonctions de recharge sans fil et de recharge bypass, qui permettent d’alimenter directement le smartphone pendant une session de jeu, restent disponibles.

Autre différence : les gâchettes tactiles affichent une fréquence de réponse de 520 Hz sur le modèle international, contre 700 Hz pour la version chinoise. Cette réduction pourrait intéresser particulièrement les joueurs habitués à utiliser ces commandes dans les jeux compétitifs.

Un équipement complet et une résistance IP68/IP69

À l’arrière, le smartphone dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. L’appareil bénéficie également des certifications IP68 et IP69 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. L’ouverture du ventilateur dispose de son côté d’une certification IPX8 distincte.

La fiche technique comprend enfin des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, un moteur linéaire sur l’axe X, un émetteur infrarouge, le NFC, le Wi-Fi 7 et un port USB 3,2 Gen 2. RedMagic conserve ainsi une approche très complète, en associant les fonctions attendues d’un smartphone haut de gamme à des équipements spécifiquement destinés au jeu.

Avec son écran OLED de 185 Hz, son système de refroidissement actif et sa batterie de 8 400 mAh, le RedMagic 12 Pro mise sur une expérience gaming particulièrement poussée. Son prix de départ de 899 euros et les concessions sur la recharge et les gâchettes de la version internationale seront toutefois à prendre en compte face à la concurrence.