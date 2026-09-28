Des innovations thermiques inédites pour maintenir des performances extrêmes en jeu.

Un design entièrement repensé pour être plus fin, plus léger et plus agréable en main.

Une puissance de pointe propulsée par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Extreme 6.

RedMagic a confirmé la date de présentation de son prochain smartphone gaming haut de gamme. Le RedMagic 12 Pro+ sera officiellement dévoilé le 15 octobre à 14h30 en Chine, avec la promesse de nouvelles améliorations en matière de performances, de refroidissement et d’ergonomie.

Le smartphone fera partie des premiers appareils équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme 6, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. RedMagic entend notamment exploiter cette puissance pour maintenir des performances élevées pendant les longues sessions de jeu.

Le constructeur annonce également un important travail sur le design. Le RedMagic 12 Pro+ sera plus léger, plus fin, plus étroit et davantage arrondi que son prédécesseur, avec l’objectif d’améliorer le confort en main.

L’écran bénéficiera lui aussi d’une évolution. La bordure noire autour de la dalle passerait de 1,25 mm à seulement 0,96 mm, tandis que RedMagic conservera sa caméra frontale intégrée sous l’écran. Le résultat devrait permettre de conserver une surface d’affichage totalement dépourvue de trou.

Le refroidissement constituera un autre axe majeur du nouveau modèle. RedMagic annonce plusieurs nouvelles technologies de dissipation thermique, sans encore dévoiler leurs caractéristiques techniques. L’objectif est de limiter la baisse de performances liée à la chauffe lorsque le smartphone est fortement sollicité.

Au-delà du gaming, RedMagic prépare également des améliorations de son interface et de la fluidité générale du système, ainsi que de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle.

Le RedMagic 12 Pro+ sera donc présenté le 15 octobre en Chine. Les informations concernant son prix et une éventuelle commercialisation internationale devraient être communiquées ultérieurement.