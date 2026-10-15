RedMagic muscle son offre de smartphones gaming avec le lancement officiel du RedMagic 12 Pro+ en Chine. Au programme : un écran OLED de 185 Hz sans poinçon, une batterie de 8 400 mAh, une recharge filaire de 120 W et un système de refroidissement actif intégrant un ventilateur capable de tourner à 25 500 tr/min.

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Le constructeur associe ces caractéristiques à la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, épaulée par deux composants dédiés au gaming et à l’affichage. Le smartphone conserve également plusieurs éléments appréciés des joueurs, dont des gâchettes tactiles sur les tranches, une prise casque de 3,5 mm et une recharge par contournement de la batterie.

Trois configurations sont proposées en Chine, à partir de 6 999 yuans, soit environ 930 euros. Une édition limitée Golden Saga a également été présentée, mais son prix et sa date de commercialisation restent inconnus.

RedMagic 12 Pro+ : un écran OLED de 185 Hz sans poinçon

Le RedMagic 12 Pro+ embarque une dalle OLED BOE X11 de 6,85 pouces, avec une définition de 2 688 × 1 216 pixels et un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Ses bordures de seulement 0,96 mm permettent de maximiser la surface d’affichage, tandis que la caméra frontale est dissimulée sous l’écran.

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Cette conception offre une surface entièrement dégagée, sans poinçon visible pour la caméra selfie. Elle répond à une priorité des smartphones gaming : conserver une visibilité maximale pendant les parties, sans élément susceptible de masquer une partie de l’interface.

L’écran prend en charge un échantillonnage tactile de 500 Hz, qui peut atteindre ponctuellement 5 000 Hz. Ces valeurs concernent la détection des interactions tactiles et ne doivent pas être confondues avec le taux de rafraîchissement de 185 Hz. Le constructeur annonce également une profondeur de couleur de 10 bits, une luminosité globale de 1 900 nits et un pic local de 5 000 nits.

Pour améliorer le confort visuel, RedMagic intègre une gradation PWM à 2 592 Hz à faible luminosité et une gradation de type DC à des niveaux de luminosité plus élevés. L’ensemble vise à concilier fluidité, réactivité tactile et confort d’utilisation.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et puces dédiées au gaming

La puissance de calcul repose sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Il est accompagné des composants RedCore R5, dédié au gaming, et G1, consacré au contrôle de l’affichage.

Le smartphone prend en charge une mémoire LPDDR5T annoncée à une vitesse pouvant atteindre 10 667 Mb/s, ainsi qu’un stockage UFS 4.1 Pro. Ces composants doivent contribuer à réduire les temps d’accès aux données et à soutenir les performances dans les jeux exigeants.

RedMagic met également en avant la combinaison de la super-résolution et de l’interpolation d’images. Dans les jeux compatibles, le système peut atteindre une définition de 2K et une fréquence de 185 Hz grâce à ces traitements.

Il faut toutefois distinguer les capacités matérielles des performances réellement obtenues. Le résultat dépendra de la compatibilité des jeux, des réglages retenus et de la gestion thermique. Tous les titres ne pourront pas nécessairement exploiter simultanément l’ensemble de ces fonctions.

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Une batterie de 8 400 mAh avec recharge filaire et sans fil

L’autonomie constitue l’un des points forts annoncés du RedMagic 12 Pro+. Sa batterie de 8 400 mAh est associée à une recharge filaire de 120 W et à une recharge sans fil de 80 W.

Le smartphone propose également une fonction de recharge par contournement, ou bypass charging. Lorsqu’elle est activée pendant une session de jeu, l’alimentation peut directement fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’appareil, sans faire transiter toute cette puissance par la batterie.

Cette approche peut contribuer à limiter l’échauffement lié à la recharge pendant les longues sessions. Elle complète un système thermique conçu pour maintenir les performances lorsque le processeur et le circuit graphique sont fortement sollicités.

RedMagic ne communique pas ici de durée d’autonomie précise ni de temps de recharge complet. Il faudra donc attendre des mesures indépendantes pour évaluer les performances réelles de cette batterie.

Un ventilateur à 25 500 tr/min et une protection IP68/IP69

Le système ICE combine plusieurs solutions de refroidissement, dont un ventilateur actif intégré, un circuit de refroidissement liquide et différents matériaux thermiques. Le ventilateur peut atteindre 25 500 tours par minute. RedMagic lui attribue une résistance à l’eau IPX8, tandis que le smartphone complet bénéficie des certifications IP68 et IP69 annoncées par le constructeur.

Ce dispositif vise à évacuer plus efficacement la chaleur produite lors des sessions de jeu prolongées. Il doit notamment aider le processeur à maintenir des performances élevées lorsque la charge graphique augmente.

L’intégration d’un ventilateur dans un smartphone implique néanmoins des contraintes particulières, notamment en matière de bruit, de consommation électrique et de gestion des ouvertures. Les performances du système devront être évaluées en conditions réelles pour déterminer son efficacité sur la durée.

Un appareil photo secondaire face aux priorités du gaming

Le module photo arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. À l’avant, un capteur OmniVision de 16 mégapixels est placé sous l’écran pour les selfies et les appels vidéo.

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La configuration photographique reste relativement simple au regard des systèmes à plusieurs focales proposés par certains smartphones premium. RedMagic privilégie ici les composants liés aux performances et au jeu plutôt qu’un équipement photo particulièrement sophistiqué.

Le smartphone fonctionne sous Android 17 avec RedMagic OS 12. Il intègre également un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran, des gâchettes tactiles de 700 Hz, deux haut-parleurs linéaires 1115E, trois microphones et un moteur linéaire sur l’axe X pour les vibrations.

La connectivité comprend le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le NFC, un émetteur infrarouge et un port USB 3,2 Gen 2. La prise casque de 3,5 mm complète cet équipement, un choix devenu relativement rare sur les smartphones haut de gamme.

Prix du RedMagic 12 Pro+ : à partir de 6 999 yuans

Le RedMagic 12 Pro+ est proposé en Chine dans trois finitions transparentes : Dark Night, Silver Wing et Ice Blue. Voici les tarifs annoncés pour les différentes configurations.

Configuration Prix en Chine Équivalent approximatif 12 Go de RAM + 256 Go 6 999 yuans 930 euros 16 Go de RAM + 512 Go 7 999 yuans 1 065 euros 16 Go de RAM + 1 To 8 999 yuans 1 200 euros

Ces conversions sont indicatives et ne correspondent pas à d’éventuels prix européens, qui pourraient différer en fonction des taxes et de la stratégie commerciale du constructeur.

RedMagic a également dévoilé une édition limitée Golden Saga, dotée de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage. Elle se distingue notamment par un système de refroidissement utilisant une conception en fibre de carbone forgée. Son tarif et sa date de disponibilité n’ont pas encore été communiqués.

Pour l’instant, aucune date de commercialisation internationale n’est confirmée. Le RedMagic 12 Pro+ se présente en tout cas comme un smartphone conçu autour des besoins des joueurs : écran très rapide, refroidissement actif, grosse batterie et commandes dédiées. Son intérêt réel dépendra de sa capacité à maintenir ses performances dans la durée, ainsi que de son prix lors d’une éventuelle arrivée en Europe.