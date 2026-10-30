iQOO prépare le lancement de la G1, une manette destinée aux joueurs sur smartphone et petites tablettes. Prévue pour le 4 novembre au prix de 499 yuans, soit environ 67 euros, elle mise sur des commandes physiques personnalisables, des composants conçus pour durer et une connexion USB-C directe.

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Un point limite toutefois son intérêt : les fonctions avancées seront réservées au lancement à une sélection de quatre appareils iQOO.

Une conception télescopique et des commandes personnalisables

La G1 adopte une structure télescopique pouvant s’étendre jusqu’à 211 mm afin d’accueillir différents smartphones et petites tablettes. iQOO fournit deux jeux de poignées magnétiques interchangeables : un format compact privilégiant la portabilité et des poignées plus grandes pour retrouver une prise en main proche de celle d’une manette de console.

Avec les grandes poignées installées, l’ensemble pèse 176,5 grammes. Des protections en silicone maintiennent l’appareil connecté en place pendant les sessions de jeu.

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La manette intègre des joysticks à effet Hall et des gâchettes linéaires. Cette technologie vise notamment à limiter le phénomène de stick drift, lorsque les joysticks enregistrent des mouvements involontaires. Les joysticks sont annoncés pour une durée de vie de cinq millions d’utilisations et disposent de trois types de capuchons interchangeables.

Les commandes comprennent également des boutons ABXY à micro-interrupteurs, une croix directionnelle tactile et deux boutons d’épaule personnalisables, L4 et R4. Ces derniers peuvent être associés à différentes actions dans les jeux compatibles.

Une connexion USB-C avec recharge traversante de 15 W

La G1 se branche directement sur le port USB-C de l’appareil. Elle ne nécessite donc ni appairage Bluetooth ni batterie intégrée, ce qui évite la gestion d’une recharge supplémentaire pour la manette.

En contrepartie, elle consomme l’énergie du smartphone ou de la tablette connecté. Pour limiter les interruptions lorsque la batterie faiblit, iQOO prévoit une recharge traversante de 15 W : un chargeur peut être branché directement sur la manette pendant la partie.

Quatre appareils compatibles au lancement

La principale restriction concerne les fonctions logicielles. Pour personnaliser les boutons d’épaule, régler les zones mortes des joysticks ou configurer les paramètres de tir rapide, il faut utiliser les applications iQOO Game Space et Game Magic Box.

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Au lancement, la compatibilité officielle annoncée se limite à quatre appareils fonctionnant sous OriginOS 7 ou une version ultérieure :

iQOO 16

iQOO Neo 12

iQOO Pad Ultra

iQOO Pad Pro de 8,8 pouces

Cette restriction réduit l’intérêt de la G1 pour les joueurs qui utilisent un smartphone d’une autre marque, même si son connecteur USB-C pourrait sembler adapté à un usage plus large. Les informations communiquées ne précisent pas si une compatibilité supplémentaire sera ajoutée par la suite.

La manette sera proposée dans un seul coloris, baptisé Cool Black. À 499 yuans, elle combine une conception axée sur la durabilité, des commandes physiques évoluées et une connexion filaire. Son intérêt dépendra néanmoins largement de l’appareil utilisé et de l’évolution éventuelle de sa compatibilité logicielle.