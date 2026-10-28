Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Quelques heures seulement après le lancement de l’iPhone Duo, des utilisateurs ont commencé à signaler des écrans internes cassés sur leur nouveau smartphone pliable. Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des dommages similaires : une fissure ou une zone noire près de la charnière centrale, accompagnée de lignes sur le côté droit de l’écran.

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Apple a reconnu un problème touchant un « petit nombre » d’appareils et indique remplacer les unités endommagées, sans préciser combien de cas ont été recensés.

Une première piste se dessine désormais. Selon Shahram Mokhtari, technicien spécialisé dans les démontages chez iFixit, la charnière pourrait être impliquée. Son analyse, rapportée par The Verge, met en cause la mécanique complexe qui permet à l’écran de se plier tout en limitant la profondeur du pli.

Une zone de tension autour de la charnière

La charnière de l’iPhone Duo repose sur un ensemble d’engrenages, de ressorts et d’articulations. Ce mécanisme doit permettre au téléphone de se refermer à plat tout en ménageant suffisamment d’espace pour que l’écran flexible se courbe progressivement. Mais cette conception pourrait aussi créer un point de contact problématique.

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D’après Mokhtari, l’écran interne entrerait en contact avec une partie métallique de la charnière à un endroit particulièrement sensible. Le spécialiste souligne la fragilité de cette dalle : une pression exercée avec un objet pointu sur ses bords peut suffire à l’endommager. Les photographies des appareils cassés présentent souvent une tache noire au niveau de la zone concernée, ce qui correspondrait, selon lui, à l’endroit où le métal exerce une pression sur l’écran.

Les démontages réalisés par iFixit, disponibles sous forme d’articles et de vidéos, permettent de mieux comprendre cette hypothèse. Au centre de la charnière, une barre de soutien doit notamment laisser passer un câble flexible. Cette disposition crée plusieurs arêtes et zones de transition susceptibles de concentrer les contraintes mécaniques.

Le problème pourrait survenir si la barre centrale ne s’abaisse pas suffisamment au moment où le téléphone se replie. L’écran se retrouverait alors comprimé entre cette pièce métallique et sa propre surface courbée, créant un point de tension localisé. Il s’agit toutefois d’une explication technique avancée par le spécialiste, et non d’une cause officiellement confirmée par Apple.

Des témoignages qui évoquent une rupture mécanique

Certains témoignages semblent compatibles avec cette hypothèse. Un utilisateur ayant subi une casse explique avoir ressenti quelque chose au niveau de la charnière interne alors qu’il montrait son appareil à un ami. En continuant à ouvrir et à refermer le téléphone, il aurait ensuite entendu un craquement, suivi de la rupture de l’écran.

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Le YouTubeur CuriousHagi a également observé un incident similaire pendant un test de résistance particulièrement exigeant, au cours duquel il a exposé l’iPhone Duo à de la saleté. La casse apparaît à un emplacement comparable à celui des autres appareils endommagés. Lors du démontage présenté dans sa vidéo, il a découvert qu’une pièce de la charnière reliée à la barre centrale s’était rompue.

Ces éléments ne suffisent pas à établir que tous les cas signalés ont la même origine. Ils renforcent néanmoins l’intérêt d’examiner la résistance de la charnière et les contraintes qu’elle impose à l’écran interne, notamment lorsque le mécanisme est soumis à des sollicitations répétées ou à des conditions difficiles.

Apple remplace les appareils, mais le risque reste à évaluer

Apple affirme que seul un « petit nombre » d’iPhone Duo est concerné. Toutefois, la marque n’a communiqué ni chiffre précis ni explication détaillée sur l’origine des dommages. Shahram Mokhtari estime que le fabricant dispose nécessairement de données plus complètes sur les incidents signalés, sans pouvoir confirmer leur ampleur réelle.

Le spécialiste rappelle également qu’un écran pliable reste une pièce délicate et qu’une charnière constitue un mécanisme complexe, avec ses propres risques de défaillance. Des casses isolées ne démontrent donc pas, à elles seules, l’existence d’un défaut généralisé. En revanche, si des incidents comparables continuent de se multiplier au cours des prochains mois, la question d’un problème plus large se posera avec davantage d’acuité.

À ce stade, Apple n’a pas annoncé de rappel. Mokhtari estime qu’une répétition des mêmes défaillances trois mois après le lancement pourrait changer la situation et conduire à envisager une telle mesure. Cette échéance constitue son appréciation, et non un calendrier officiel de la marque.

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Une première génération qui devra encore faire ses preuves

L’iPhone Duo représente une première génération de smartphone pliant pour Apple. Les retours d’expérience en conditions réelles vont donc fournir aux ingénieurs des données qu’ils ne pouvaient pas obtenir uniquement au cours des phases de conception et de test. Mokhtari se montre convaincu que l’entreprise modifiera la pièce ou le mécanisme en cause dans une future génération, si cette piste se confirme.

Il nuance toutefois les inquiétudes : selon lui, de nombreux appareils sont utilisés au quotidien sans rencontrer de problème. L’enjeu est désormais de déterminer si les casses observées correspondent à quelques défaillances isolées ou si elles révèlent une faiblesse de conception reproductible. Les prochains retours d’utilisateurs et les éventuelles précisions d’Apple permettront d’y voir plus clair.