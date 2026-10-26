Le premier smartphone pliable d’Apple fait déjà face à des signalements de fissures sur son écran interne. Après avoir démonté l’iPhone Duo, iFixit a identifié deux éléments de la charnière susceptibles de contribuer au problème. Ces hypothèses restent à confirmer, mais elles mettent en lumière la difficulté de concevoir un mécanisme pliable suffisamment robuste, notamment au niveau de la zone la plus sollicitée de l’écran.

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L’analyse réserve toutefois une autre surprise : malgré la complexité de son architecture, l’iPhone Duo obtient la meilleure note de réparabilité jamais attribuée par iFixit à un smartphone pliable. Un résultat encourageant, qui ne suffit cependant pas à compenser le coût potentiellement élevé d’une réparation de l’écran.

Deux éléments de la charnière dans le viseur

Pour examiner les zones fragiles de l’iPhone Duo, iFixit s’est appuyé sur des scanners à rayons X et un modèle 3D de la charnière. Le site avance deux explications possibles aux fissures signalées : une barre de soutien centrale qui ne descendrait pas suffisamment lors de la fermeture du téléphone, et un rail incurvé qui pourrait ne pas se rétracter correctement.

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Les dommages rapportés semblent se concentrer à un endroit précis de l’écran, juste au-dessus de la zone où le passage de la nappe d’affichage rejoint le support central de la charnière. Dans ses simulations, iFixit montre que si la barre centrale reste trop haute lorsque le smartphone se referme, le pli de l’écran pourrait venir exercer une pression excessive sur cette pièce. Une concentration des contraintes à cet endroit pourrait alors contribuer à l’apparition de fissures.

Le second mécanisme concerne les rails incurvés, qui remontent au-dessus des plaques de la charnière pendant la fermeture afin de préserver une courbure progressive de l’écran. Or, l’un de ces rails se trouve précisément à proximité de la zone où les dégâts ont été signalés. S’il ne se rétracte pas correctement dans certaines circonstances, il pourrait lui aussi exercer une contrainte indésirable.

iFixit insiste néanmoins sur le caractère préliminaire de ces explications. Sans essais supplémentaires, il est impossible d’affirmer que l’un de ces mécanismes est effectivement responsable des fissures, ni de conclure à un défaut de conception établi.

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Une réparabilité record pour un smartphone pliable

Malgré ces interrogations, l’iPhone Duo obtient une note provisoire de 5/10 en réparabilité chez iFixit. C’est le meilleur score jamais attribué par l’organisation à un smartphone pliable. Deux choix de conception jouent en sa faveur : les batteries peuvent être libérées grâce à un courant électrique appliqué à leur adhésif, tandis que b.

Apple a également publié les manuels de réparation de l’iPhone Duo dès son lancement. La note reste cependant provisoire, dans l’attente de la disponibilité des pièces détachées d’autoréparation qu’iFixit souhaite tester.

Les principaux obstacles demeurent l’écran interne et la charnière. Une réparation complète de ces éléments implique de transférer de nombreuses pièces dans un nouveau châssis, ce qui rend l’intervention nettement plus complexe qu’un remplacement de composant classique. iFixit prévoit de commercialiser des écrans de remplacement, mais prévient que ceux-ci ne seront pas bon marché.

Un écran interne qui coûte très cher à remplacer

Le coût de réparation constitue l’autre point noir du premier pliable d’Apple. Selon les informations publiées, le remplacement de l’écran interne hors garantie est facturé 1 149 euros. Pour un appareil vendu à partir de 2 339 euros, l’intervention représente ainsi environ la moitié du prix d’achat initial.

La comparaison avec la concurrence est défavorable à Apple. Le remplacement de l’écran interne du Google Pixel 11 Pro Fold est annoncé à 667 euros, contre 440 euros pour le Samsung Galaxy Z Fold 8. Dans les deux cas, la facture est inférieure d’environ 420 dollars à celle de l’iPhone Duo.

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Ces écarts rendent la question de la protection particulièrement importante pour les acheteurs d’un smartphone pliable haut de gamme. Même si certains éléments sont plus faciles à réparer que sur les générations précédentes, l’écran interne reste une pièce coûteuse et délicate à remplacer.

Apple n’a pas encore expliqué les fissures

À ce stade, Apple n’a pas officiellement répondu aux signalements concernant les écrans fissurés. Les observations d’iFixit ne permettent pas non plus de confirmer qu’il s’agit d’un défaut structurel. Il faudra davantage de tests et, idéalement, une prise de position du constructeur pour déterminer si le problème est lié à la conception, aux conditions d’utilisation ou à un autre facteur.

En attendant, iFixit recommande de ne pas forcer l’ouverture ou la fermeture de l’appareil si un bruit de craquement se fait entendre. Comme pour les autres smartphones pliables, il est également préférable de protéger la charnière contre les particules, notamment le sable, susceptibles de perturber son fonctionnement.

L’iPhone Duo montre ainsi les deux faces d’un premier appareil pliable : Apple semble avoir repris certaines bonnes pratiques de réparation de ses iPhone traditionnels, mais la robustesse du mécanisme pliant reste une question majeure. Tant que les causes des fissures ne seront pas établies et que le constructeur n’aura pas apporté de réponse claire, le coût de remplacement de l’écran pèsera lourd dans l’évaluation du risque pour les acheteurs.