Apple étend l’intelligence artificielle à ses applications de productivité et de création. Keynote, Pages et Numbers accueillent un assistant capable de comprendre le contexte des documents pour aider à concevoir des présentations, retravailler des textes ou analyser des données.

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En parallèle, Pixelmator Pro, Logic Pro et Final Cut Pro bénéficient de nouvelles fonctions destinées à accélérer les tâches créatives.

L’assistant de productivité repose sur des modèles d’IA d’Apple et Apd’OpenAI. Son déploiement débute en version bêta sur les appareils compatibles avec Apple Intelligence, sous iOS 27, iPadOS 27 ou macOS 27 et versions ultérieures. Apple ouvre également ses applications à des agents d’IA tiers grâce à la prise en charge du protocole MCP sur Mac.

Une IA intégrée à Pages, Keynote et Numbers

Dans Keynote, l’assistant peut exploiter le contenu d’une présentation pour aider à concevoir des diapositives, ajuster leur mise en page, créer des animations ou affiner leur rendu. L’objectif est de réduire le temps consacré aux opérations de conception tout en conservant le contexte du projet.

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Dans Pages, l’IA peut rédiger du contenu, réorganiser des passages et retravailler le texte existant. Elle s’adresse ainsi aux utilisateurs qui souhaitent structurer un document ou améliorer sa formulation sans repartir de zéro.

Numbers bénéficie de fonctions orientées vers les données. L’assistant peut effectuer des calculs, visualiser des résultats, organiser des informations et suggérer des types de graphiques adaptés. Il peut également créer des tableaux personnalisés, ce qui pourrait simplifier certaines tâches de préparation et d’analyse de feuilles de calcul.

Ces possibilités sont annoncées comme des fonctions d’assistance : leur disponibilité effective dépendra des appareils compatibles et du déploiement de la version bêta.

Apple ouvre ses applications aux agents d’IA tiers

Au-delà de son propre assistant, Apple permet désormais aux agents d’intelligence artificielle externes de se connecter à Keynote, Pages et Numbers grâce au Model Context Protocol (MCP). Cette prise en charge concerne les versions de ces applications sur macOS 27 et les versions ultérieures.

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Le MCP fournit un mécanisme permettant à des systèmes d’IA de communiquer avec des applications et des outils compatibles. Son intégration ouvre donc la voie à des agents capables d’interagir avec les documents et les données de la suite bureautique d’Apple.

Cette évolution élargit potentiellement les usages de l’automatisation, en permettant à des outils tiers de travailler avec les applications de productivité plutôt que de se limiter à générer du texte dans une interface séparée. Les possibilités concrètes dépendront toutefois des agents compatibles et des interactions effectivement prises en charge.

Pixelmator Pro génère des modifications d’image à partir d’un texte

Apple enrichit également Pixelmator Pro avec une fonction baptisée « Generate Fill ». Elle permet de modifier une partie d’une image en décrivant le résultat souhaité dans une instruction textuelle.

Selon Apple, l’outil adapte automatiquement l’éclairage, la perspective et la texture de la zone modifiée afin de mieux l’intégrer à son environnement. Cette approche vise à simplifier certaines retouches qui nécessiteraient autrement des interventions manuelles plus longues.

La fonction s’inscrit dans une tendance plus large : les logiciels créatifs intègrent des outils génératifs directement dans les flux de travail existants, plutôt que de réserver ces opérations à des services d’IA indépendants.

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Logic Pro mise sur l’IA pour accélérer la production musicale

Logic Pro évolue lui aussi, sur Mac comme sur iPad. Apple annonce une refonte visuelle inspirée de son langage graphique Liquid Glass, accompagnée d’un assistant d’IA capable de préparer une piste vocale à partir d’une simple instruction et de modifier des projets existants.

Sur Mac, le navigateur de sons est également repensé. Une IA exécutée sur l’appareil doit analyser automatiquement les sons ajoutés, les classer et leur attribuer des étiquettes. Cette organisation pourrait faciliter la recherche d’échantillons dans les bibliothèques audio, particulièrement lorsque celles-ci deviennent volumineuses.

L’ambition est de réduire les manipulations répétitives sans remplacer les choix créatifs du musicien. Les détails sur les limites de l’assistant et les formats de projets pris en charge restent toutefois à préciser.

Final Cut Pro accueille de nouveaux contenus créatifs

Final Cut Pro reçoit enfin une mise à jour qui intègre directement des modèles, des éléments graphiques, des titres et des transitions issus de MotionVFX. Apple ajoute également le Content Hub au logiciel, avec une bibliothèque de vidéos, de photographies et d’arrière-plans utilisables dans les projets de montage.

L’intégration de ces ressources doit limiter les allers-retours entre différents services et accélérer la création de vidéos. Elle complète les évolutions apportées aux autres logiciels de la suite Apple Creator Studio, qui couvre désormais plusieurs étapes de la production, de la rédaction à la création graphique, en passant par la musique et le montage.

Apple indique que ces mises à jour seront proposées gratuitement en novembre aux abonnés existants de Creator Studio. L’ensemble dessine une stratégie cohérente : intégrer davantage l’IA dans les outils quotidiens et ouvrir progressivement les applications à des agents externes, tout en conservant les logiciels d’Apple au centre du processus créatif.