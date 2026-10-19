Apple prépare un événement le 28 octobre 2026 à Los Angeles à 18 heures, heure de Paris.

Apple prépare un deuxième événement en octobre, prévu le 28 octobre à 13 heures, heure de la côte Est américaine, à Los Angeles, soit 18 heures, heure de Paris.

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Selon Bloomberg, la firme devrait y présenter plusieurs nouveautés matérielles, dont de nouveaux Mac et un iPad mini renouvelé. La principale annonce pourrait être un MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile.

Ce nouveau MacBook Pro marquerait une évolution importante de la gamme professionnelle d’Apple. L’ordinateur serait plus léger et intégrerait une interface Dynamic Island inspirée de l’iPhone. Apple préparerait également un MacBook Pro de 14 pouces et un nouvel iMac, tous deux équipés de la puce M6, récemment introduite sur le Mac mini.

Un iPad mini avec écran OLED

L’iPad mini devrait lui aussi bénéficier d’une évolution notable avec l’arrivée d’un écran OLED. Apple envisagerait également de déplacer la caméra frontale sur le bord horizontal de la tablette, une disposition mieux adaptée aux appels vidéo lorsque l’appareil est utilisé en mode paysage.

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing d’Apple, a confirmé l’imminence de l’événement dans un teaser publié sur X, avec un jeu de mots autour des termes « pro » et « tell », laissant entendre que des annonces professionnelles sont au programme.

Ce rendez-vous intervient deux semaines après la présentation du 13 octobre, consacrée à la maison connectée. Apple y a notamment dévoilé le HomeView, un hub domestique doté d’un écran, un nouvel Apple TV 4K accompagné d’une Siri Remote mise à jour, ainsi que le HomePod mini de deuxième génération.

Si ces informations se confirment, l’événement du 28 octobre pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des MacBook Pro, avec l’arrivée de l’OLED et du tactile sur la gamme professionnelle. Apple n’a toutefois pas encore confirmé officiellement l’ensemble des produits attendus.