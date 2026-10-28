Apple s’apprêterait à franchir un nouveau cap tarifaire avec ses futurs MacBook Pro équipés d’un écran OLED tactile. Selon un rapport de Bloomberg, le modèle de 14 pouces pourrait débuter à 2 899 dollars aux États-Unis, tandis que la version de 16 pouces serait proposée à partir de 3 399 dollars.

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Ces tarifs, qui restent à confirmer officiellement, représenteraient une hausse importante pour les ordinateurs portables haut de gamme de la marque.

À 2 899 dollars, le MacBook Pro de 14 pouces dépasserait même le prix de départ du MacBook Pro 17 pouces lancé en 2006, qui coûtait alors 2 799 dollars. Bloomberg évoque une augmentation minimale de 400 dollars pour les modèles redessinés. L’écran tactile et les changements apportés à la conception pourraient ainsi s’accompagner d’un positionnement encore plus premium.

Écran OLED tactile et nouveau design au programme

Les futurs MacBook Pro devraient être proposés en diagonales de 14 et 16 pouces. Selon Bloomberg, ils intégreraient des écrans OLED tactiles, une évolution importante pour une gamme qu’Apple a longtemps maintenue à l’écart des ordinateurs portables tactiles. La marque continuerait néanmoins de commercialiser des MacBook Pro dotés d’écrans classiques, sans fonction tactile.

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Le design général resterait fidèle aux lignes actuelles, mais les machines seraient plus fines et sensiblement plus légères. L’encoche de l’écran serait également remplacée par une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale, dans un style rappelant celui des iPhone récents.

Apple aurait aussi retravaillé le système de refroidissement interne. Selon le rapport, cette refonte permettrait de réduire le poids tout en améliorant la circulation de l’air au niveau de la charnière. Ces changements viseraient donc autant l’ergonomie que la gestion thermique des composants.

Des puces M5 Pro et M5 Max attendues

Ces nouveaux modèles seraient équipés des puces M5 Pro et M5 Max, selon Bloomberg. Ils se distingueraient ainsi du MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M6, présenté séparément par Apple le même jour que le nouvel iMac.

La gamme devrait donc conserver plusieurs niveaux de prix et de performances. Les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’un écran tactile pourraient continuer à choisir les versions classiques, tandis que les modèles OLED viseraient davantage les professionnels et les utilisateurs exigeants prêts à payer pour ces évolutions.

Le MacBook Pro devient toujours plus premium

Si ces tarifs se confirment, Apple placerait la barre particulièrement haut pour ses nouveaux ordinateurs portables professionnels. Un prix de départ de 2 899 dollars pour le modèle de 14 pouces rapprocherait davantage le MacBook Pro d’un produit spécialisé, réservé aux utilisateurs capables de justifier cet investissement.

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Le passage à l’OLED et au tactile pourrait constituer une évolution majeure de l’expérience utilisateur, mais son intérêt dépendra aussi des usages réellement facilités par ces technologies. La hausse tarifaire annoncée pourrait être difficile à justifier pour ceux qui recherchent avant tout de la puissance, sans avoir besoin d’un écran tactile.

Apple n’a pas encore confirmé officiellement ces prix ni l’ensemble des caractéristiques évoquées. Les tarifs américains rapportés par Bloomberg ne permettent pas non plus de déduire directement les prix qui seront appliqués en France.