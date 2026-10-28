Opera veut démocratiser l’intelligence artificielle locale en permettant aux sites web et aux extensions d’utiliser directement les modèles installés sur l’ordinateur de l’utilisateur. Avec WebAI, actuellement proposé en avant-première, le navigateur Opera One ouvre l’accès à des modèles d’IA exécutés en local, sans nécessiter d’abonnement supplémentaire ni envoyer systématiquement les données traitées vers un service distant.

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Cette approche vise autant à renforcer la confidentialité qu’à réduire la dépendance aux serveurs d’IA hébergés dans le cloud. Elle ouvre aussi de nouvelles possibilités aux développeurs tiers, qui pourraient intégrer des fonctions intelligentes à leurs sites et extensions sans devoir exploiter leur propre infrastructure d’IA.

WebAI ouvre l’IA locale aux sites et aux extensions

WebAI est présenté comme une proposition de standard web permettant aux sites et aux extensions compatibles d’accéder à des modèles d’intelligence artificielle par l’intermédiaire du navigateur. Opera indique que cette initiative bénéficie du soutien de Google et de Microsoft. Son implémentation se veut indépendante du modèle utilisé et privilégie les modèles ouverts.

Opera One peut notamment exploiter les modèles Gemma de Google. Sur les Mac compatibles, le navigateur peut également utiliser le modèle de fondation d’Apple exécuté directement sur l’appareil.

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Pour les développeurs, l’intérêt est concret : certaines opérations, comme la génération de texte ou la classification d’informations, peuvent être réalisées sans maintenir de serveurs dédiés ni payer chaque requête envoyée à un fournisseur externe. Le traitement repose alors sur les ressources de l’ordinateur, ce qui signifie que les performances dépendront de sa puissance et de la mémoire disponible.

Organiser ses onglets ou repérer les pièges à clics

Opera met en avant plusieurs exemples d’utilisation quotidienne. Une extension peut notamment aider à organiser une collection d’onglets devenue difficile à gérer, tandis qu’une autre peut identifier des titres racoleurs avant que l’utilisateur ne perde du temps sur des contenus peu pertinents.

Ces démonstrations illustrent une approche où l’IA intervient directement dans le navigateur, au plus près des tâches réalisées. Les développeurs pourraient imaginer d’autres usages, à condition de disposer d’un modèle adapté et d’un ordinateur suffisamment performant.

Cette architecture comporte toutefois une limite : contrairement à un service distant, l’IA locale ne peut pas s’appuyer automatiquement sur la puissance de calcul d’un centre de données. La rapidité et les capacités disponibles varieront donc selon la machine, et Opera n’a pas encore communiqué de configuration minimale détaillée.

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La confidentialité passe par des autorisations explicites

WebAI est désactivé par défaut. Aucun modèle n’est téléchargé tant que l’utilisateur n’a pas activé la fonctionnalité, et chaque site doit obtenir une autorisation avant d’accéder à l’IA locale du navigateur.

Ce mécanisme est particulièrement important puisque WebAI permet à des sites tiers, et pas uniquement aux fonctions natives d’Opera, d’interagir avec les modèles présents sur l’ordinateur. L’utilisateur conserve ainsi un contrôle sur les sites autorisés à exploiter cette capacité.

Le traitement local peut éviter de transmettre les données à un serveur distant pour les opérations concernées. Il ne constitue toutefois pas une garantie générale de confidentialité : les données qu’un site collecte ou transmet par d’autres moyens restent soumises à son propre fonctionnement et à ses pratiques.

Opera prévoit également d’étendre WebAI à ses navigateurs Opera GX et Opera Neon, sans calendrier précis communiqué dans les informations disponibles.

HTML-in-Canvas : des pages web intégrées à des scènes interactives

En parallèle de WebAI, Opera présente une autre expérimentation baptisée HTML-in-Canvas. Elle permet d’intégrer des pages web fonctionnelles dans des environnements en deux ou trois dimensions. Les boutons et les formulaires restent interactifs même lorsque les pages sont placées dans une scène virtuelle.

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Parmi les démonstrations figure Gamer Room, qui affiche des pages web sur les écrans d’une pièce virtuelle. Webpage Bulldozer propose une approche plus ludique : les éléments d’un site deviennent des objets que l’utilisateur peut déplacer et pousser dans l’environnement.

Contrairement à WebAI, encore proposé en avant-première avec activation volontaire, ces deux démonstrations sont déjà accessibles dans les navigateurs Opera sans configuration particulière.

Avec ces initiatives, Opera explore deux pistes distinctes : rendre l’IA plus accessible aux développeurs grâce au traitement local et expérimenter de nouvelles façons d’interagir avec les contenus web. Le succès de WebAI dépendra notamment de sa compatibilité avec les appareils, de ses performances et de la confiance que les utilisateurs accorderont aux autorisations accordées aux sites.