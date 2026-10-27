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iMac M6 : Apple renouvelle son ordinateur tout-en-un avec une puce gravée en 2 nm

Décryptage

iMac M6 : Apple renouvelle son ordinateur tout-en-un avec une puce gravée en 2 nm

Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 3 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • Apple renouvelle son iMac avec la puce M6, qui constitue son premier processeur gravé en 2 nm.
  • Le modèle de base intègre un processeur de 10 cœurs et un GPU de 10 cœurs, ainsi qu’un Neural Engine double de 16 cœurs.
  • Le prix de départ de l’ordinateur tout-en-un est fixé à 1 799 euros, sans passage par une génération M5.

Fiche d’achat · Apple Précommande ouverte

Apple iMac (M6)

Prix de lancement
1 799 €
Sortie
6 novembre 2026

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Apple renouvelle son iMac avec la puce M6, deux ans après la précédente évolution majeure de son ordinateur tout-en-un. Cette nouvelle génération mise avant tout sur les performances, notamment pour les tâches d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil. Le design coloré introduit avec l’iMac M4 semble, lui, largement inchangé.

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Présenté aux côtés du nouveau MacBook Pro M6, le nouvel iMac démarre à 1 799 euros. Apple saute ainsi directement de la génération M4 à la M6, sans proposer de modèle équipé de la puce M5. Cette évolution pourrait rendre le gain de puissance plus significatif que lors d’une simple mise à jour intermédiaire, même si les performances réelles dépendront des usages.

Une puce M6 gravée en 2 nm

La principale nouveauté se trouve dans l’architecture interne. La puce M6 est la première puce Apple gravée en 2 nm, une évolution destinée à améliorer les performances et l’efficacité énergétique. Dans sa configuration de base, elle comprend un CPU de 10 cœurs et un GPU de 10 cœurs.

Apple iMac with M6 lifestyle

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L’iMac M4 proposait notamment une configuration avec un CPU de 8 cœurs. Le passage à 10 cœurs sur le modèle M6 pourrait donc apporter davantage de ressources pour les applications exigeantes et le multitâche. Apple n’a toutefois pas communiqué, dans les informations fournies, de chiffre précis permettant de mesurer le gain global de performances entre les deux générations.

La puce intègre également un Neural Engine double de 16 cœurs, conçu pour accélérer les traitements d’intelligence artificielle exécutés localement. Cette capacité pourrait profiter aux fonctions d’IA compatibles sans nécessiter systématiquement un traitement dans le cloud.

Un design qui évolue peu

Sur le plan esthétique, Apple semble conserver l’essentiel de la formule introduite avec l’iMac M4 : un ordinateur tout-en-un au design fin et coloré, intégrant l’écran et les principaux composants dans un même ensemble.

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Ce choix permet à Apple de concentrer cette génération sur le renouvellement de sa plateforme matérielle plutôt que sur une refonte visuelle. Pour les utilisateurs, l’intérêt de cette nouvelle version dépendra donc surtout de la puissance supplémentaire, des fonctions prises en charge et de la configuration retenue.

Apple iMac with M6 ports

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Un prix de départ fixé à 1 799 euros

Le nouvel iMac M6 est annoncé à partir de 1 799 euros. Apple renouvelle ainsi son ordinateur de bureau grand public avec une nouvelle génération de puce, tout en conservant une apparence largement familière.

Pour les propriétaires d’un iMac M4, l’intérêt d’une mise à niveau dépendra des gains constatés dans leurs applications et de leur utilisation des fonctions d’IA locales. En revanche, ceux qui disposent d’un modèle plus ancien pourraient trouver dans cette génération une évolution matérielle plus substantielle.

Apple n’a pas détaillé ici les tarifs français ni toutes les configurations disponibles. Ces éléments seront nécessaires pour évaluer précisément le positionnement de l’iMac M6 sur le marché.

Où acheter

Apple
Précommande
1 799 €relevé le 27/10/2026

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