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Comparatif

iMac M6 vs iMac M4 : même design, même écran, même prix d’entrée — seule la puce change

Apple saute la génération M5 et fait passer l'iMac 24 pouces directement du M4 au M6. Le design, l'écran 4,5K, la caméra et les sept coloris sont identiques ; changent la puce (2 nm, jusqu'à 12 cœurs), le SSD deux fois plus rapide et le sans-fil (Wi-Fi 7, Bluetooth 6). Le ticket d'entrée reste à 1 799 € en France, soit le prix du M4 juste avant son remplacement — et 300 € de plus qu'à son lancement.

M6 : PRÉCOMMANDES LE 28/10, LIVRAISONS LE 06/11/2026 · GAINS APPLE, NON VÉRIFIÉS · AUCUN TEST TERRAIN 5 MIN DE LECTURE
APPLE

iMac M6

Notre noteNote
8,4
Prix d'entrée
À partir de 1 799 €
Vainqueur globalVainqueur
VS
APPLE

iMac M4

Notre noteNote
7,9
Prix d'entrée
1 799 € avant remplacement (lancé à 1 499 €)
L'ESSENTIEL
  • L’iMac M6 intègre la puce M6 gravée en 2 nm, offrant un processeur et un processeur graphique à 10 ou 12 cœurs selon les versions.
  • Le prix en France débute à 1 799 € pour la version de base avec 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage, avec des livraisons prévues le 6 novembre 2026.
  • L’appareil intègre la puce sans-fil N1 pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, le support de Thread et un stockage compatible PCIe 5.0.
iMac M6
Critère
iMac M4
8,9
Performances +0,9
8,0
8,9
IA et graphismes +1,1
7,8
8,6
SSD et connectivité +1,0
7,6
8,3
Écran et design =0,0
8,3
8,4
Écrans externes +0,6
7,8
7,6
Rapport qualité-prix +0,2
7,4
5
Manches gagnées
0

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L’iMac M6 est le premier iMac depuis deux ans, et Apple a choisi de ne pas passer par la puce M5 : le tout-en-un 24 pouces saute directement de l’iMac M4, lancé en novembre 2024, à la puce M6, annoncée le 27 octobre 2026. Le reste du produit ne bouge pas : c’est une mise à jour de composants, présentée avec ses sept coloris habituels.

L’iMac M6 n’est pas encore testé : les précommandes ouvrent le 28 octobre à 18 h 10 en France, les livraisons commencent le 6 novembre. Les gains cités sont des chiffres d’Apple face à l’iMac M4, la rédaction n’a rien mesuré elle-même.

Ce qui ne change pas

Égalité. Sur le plan esthétique, l’iMac M6 reprend la formule de son prédécesseur. Il conserve son écran Retina 4,5K de 24 pouces, avec une luminosité annoncée de 500 nits, ainsi que sa caméra de 12 mégapixels compatible avec Center Stage. Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont également reconduits.

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Les sept coloris restent au catalogue : bleu, vert, rose, jaune, violet, orange et argent. Les dimensions ne changent pas non plus, et le nombre de ports dépend toujours de la configuration choisie.

Les deux générations débutent avec 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Pour les usages courants — navigation web, visioconférence, bureautique et streaming — l’expérience quotidienne devrait donc rester très proche, sous réserve des différences de performances qui seront mesurées lors des essais.

La puce : 2 nm et jusqu’à deux cœurs de plus

Avantage iMac M6. La principale évolution concerne le processeur. L’iMac M4 utilise une puce fabriquée en 3 nm, tandis que le M6 adopte le procédé en 2 nm de TSMC. Cette nouvelle génération s’accompagne d’une augmentation du nombre de cœurs, qui varie selon la configuration.

Le modèle d’entrée de gamme, doté de deux ports Thunderbolt, passe à un CPU de 10 cœurs — deux super cœurs, trois cœurs de performance et cinq cœurs d’efficacité énergétique — contre huit cœurs sur l’iMac M4 correspondant. Son GPU compte désormais 10 cœurs, contre huit auparavant.

La version équipée de quatre ports progresse elle aussi : le CPU passe de 10 à 12 cœurs, tout comme le GPU. Chaque cœur graphique intègre désormais un Neural Accelerator, tandis que le Neural Engine repose sur deux blocs de 16 cœurs, contre un seul sur le M4.

Apple annonce des gains pouvant atteindre 1,5 fois les performances sous Excel, deux fois la vitesse en retouche photo avec Affinity et cinq fois la vitesse de traitement des requêtes d’un modèle d’IA dans LM Studio. Le constructeur évoque également des performances deux fois supérieures en jeu avec ray tracing.

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La bande passante mémoire progresse de 120 à 170 Go/s. Ces améliorations pourraient intéresser les utilisateurs qui manipulent régulièrement des images, exécutent des modèles d’IA en local ou jouent sur leur ordinateur. Leur ampleur réelle reste toutefois à vérifier indépendamment.

SSD, sans-fil et connectique

Avantage iMac M6. L’iMac M6 apporte aussi des évolutions sur le stockage et la connectivité. Le SSD prend en charge le PCIe 5.0, avec des vitesses de lecture et d’écriture annoncées jusqu’à deux fois supérieures à celles de la génération précédente.

La connectivité sans fil évolue grâce à la puce N1 d’Apple, qui remplace le composant Broadcom de l’iMac M4. Le nouvel ordinateur prend ainsi en charge le Wi-Fi 7, contre le Wi-Fi 6E auparavant, ainsi que le Bluetooth 6 et Thread, à la place du Bluetooth 5.3.

L’Ethernet passe également au débit de 2,5 Gb/s, contre 1 Gb/s sur le M4. Cette connexion est proposée en option sur le modèle à deux ports et intégrée de série à la version à quatre ports.

La gestion des écrans externes progresse enfin. L’iMac M6 peut piloter un moniteur 4K à 165 Hz, tandis que la configuration à quatre ports prend en charge deux écrans externes via un seul port Thunderbolt, selon les caractéristiques annoncées.

Prix et disponibilité en France

Égalité. En France, l’iMac M6 démarre à 1 799 euros pour la configuration dotée d’un CPU et d’un GPU à 10 cœurs, de 16 Go de mémoire, de 256 Go de stockage et de deux ports Thunderbolt.

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Les autres configurations annoncées sont les suivantes :

  • 1 999 euros : version à 12 cœurs, quatre ports Thunderbolt 4 et Magic Keyboard avec Touch ID.
  • 2 199 euros : configuration avec 512 Go de stockage.
  • 2 399 euros : configuration avec 24 Go de mémoire.

L’iMac M4 avait été lancé à 1 499 euros en novembre 2024, avant que son prix ne passe à 1 799 euros en 2026. Le M6 reprend donc le dernier tarif du M4, mais coûte 300 euros de plus que le prix de lancement initial de son prédécesseur.

Le choix entre les deux générations dépendra ainsi beaucoup des promotions disponibles. Un iMac M4 encore vendu à un tarif nettement inférieur peut constituer une option intéressante, particulièrement pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin des dernières évolutions matérielles.

M6 ou M4 : lequel choisir ?

Pour un propriétaire d’iMac M4, le passage au M6 paraît difficile à justifier. L’écran, la caméra, les haut-parleurs et le design restent identiques, tandis que le M4 dispose déjà de suffisamment de puissance pour la plupart des tâches quotidiennes. Les gains annoncés pourraient être plus intéressants pour la retouche photo intensive, le jeu ou l’utilisation de modèles d’intelligence artificielle en local, mais ils devront être confirmés par des tests.

Pour un nouvel achat, l’iMac M6 est le choix logique si les prix des deux générations sont proches. Sa puce plus récente, son SSD compatible PCIe 5.0 et sa connectivité modernisée lui donnent davantage de marge pour les prochaines années.

En revanche, un iMac M4 fortement remisé reste une alternative pertinente pour la bureautique et les usages familiaux. Dans cette gamme, la différence de prix pourrait compter davantage que les gains de puissance pour une grande partie des utilisateurs.

Comparatif établi le 28 octobre 2026 à partir des caractéristiques annoncées par Apple et des informations publiées dans la presse spécialisée. L’iMac M6 n’a pas encore été testé par la rédaction ; les gains de performances cités sont des chiffres du constructeur. Cet article sera actualisé après les essais indépendants.

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
APPLE

iMac M6

Pour vous si…
  • Vous achetez un iMac neuf au même prix qu'un M4 et voulez la puce la plus récente
  • Vous venez d'un iMac Intel, M1 ou M2 et visez un vrai saut de puissance
  • Retouche photo, jeu ou IA locale comptent dans votre usage
  • Le Wi-Fi 7, l'Ethernet 2,5 Gb et le SSD plus rapide vous servent
APPLE

iMac M4

Pour vous si…
  • Vous trouvez un iMac M4 nettement moins cher chez un revendeur
  • Vous possédez déjà un M4 : le M6 ne change rien à l'usage
  • Navigation, mails, visio et streaming restent votre quotidien
  • Vous n'avez pas besoin du Wi-Fi 7 ni de l'Ethernet 2,5 Gb
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Sujets abordés
APPLE
iMac M6
Fiche produit →
8,4
APPLE
iMac M4
Fiche produit →
7,9
Prix de départ (France) 1 799 € 1 799 € avant remplacement (1 499 € au lancement)
Disponibilité Livraisons le 6 novembre 2026 Remplacé par le M6
Gravure TSMC 2 nm (N2) TSMC 3 nm (N3E)
CPU (entrée) 10 cœurs : 2 super + 3 perf. + 5 efficacité 8 cœurs : 4 perf. + 4 efficacité
CPU (4 ports) 12 cœurs 10 cœurs
GPU 10 ou 12 cœurs, Neural Accelerator par cœur 8 ou 10 cœurs
Neural Engine Double, 2 × 16 cœurs 16 cœurs
Bande passante mémoire Jusqu'à 170 Go/s 120 Go/s
Stockage SSD PCIe 5.0, jusqu'à 2x plus rapide SSD
Sans-fil Puce N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Ethernet 2,5 Gb (option ou de série) Gigabit
Écran 24" Retina 4,5K, 500 nits 24" Retina 4,5K, 500 nits
Gain annoncé par Apple Excel x1,5 · Affinity x2 · LM Studio x5 Référence
Verdict express

Même design, même écran 4,5K, même caméra, mêmes sept coloris : seuls changent la puce (2 nm, 10 ou 12 cœurs), le SSD deux fois plus rapide, le Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 et l’Ethernet 2,5 Gb. Le M6 reprend le prix d’entrée du M4 d’avant son remplacement (1 799 €). Aucune raison de changer d’un M4 ; à prix égal, le M6 s’impose, mais un M4 remisé reste une bonne affaire.

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