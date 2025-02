Accueil » Apple lance une vaste étude de recherche sur la santé et le bien-être !

Apple poursuit son engagement dans le domaine de la santé et du bien-être en lançant Apple Health Study, une étude visant à exploiter les données biométriques collectées par ses appareils.

Ce projet de recherche, mené en partenariat avec le Brigham and Women’s Hospital, cherchera à comprendre comment les données issues des capteurs des appareils Apple peuvent être utilisées pour prédire, surveiller et évaluer la santé physique et mentale des utilisateurs.

L’étude sera accessible via l’application Apple Research et concernera les citoyens américains répondant aux critères d’âge.

Des AirPods avec un capteur de fréquence cardiaque et des fonctionnalités santé

Apple a récemment introduit ses premiers écouteurs sans fil intégrant un capteur de fréquence cardiaque. À terme, cette fonctionnalité devrait également être déployée sur les futurs modèles d’AirPods. Cette innovation s’ajoute à une série d’améliorations axées sur le bien-être et la santé, confirmant qu’Apple mise fortement sur la technologie médicale comme prochain levier d’innovation.

Récemment, les AirPods ont également obtenu une certification pour une utilisation en tant qu’aide auditive, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle gamme d’applications médicales.

Un écosystème Apple au service de la recherche médicale

Grâce à sa base d’utilisateurs massive et à son éventail d’appareils connectés (Apple Watch, iPhone, AirPods), Apple dispose d’une mine d’or de données pour la recherche médicale. L’entreprise souhaite utiliser ces informations pour affiner ses algorithmes et développer de nouveaux outils prédictifs en santé.

L’Apple Health Study analysera des aspects clés de la santé, notamment :

L’activité physique et la mobilité

Le vieillissement et la santé cognitive

La santé cardiovasculaire et circulatoire

Le suivi du cycle menstruel et la santé métabolique

La santé neurologique et respiratoire

Le sommeil et la santé mentale

L’entreprise a déjà démontré son expertise en santé numérique avec des fonctionnalités comme Walking Steadiness sur iPhone et l’application Vitals sur l’Apple Watch. Cette étude vise à aller encore plus loin en analysant les liens entre les signaux corporels et l’état de santé global.

Un long processus, mais des perspectives prometteuses

Comme toute étude scientifique, les résultats de l’Apple Health Study mettront plusieurs années avant de déboucher sur de nouvelles fonctionnalités concrètes. De plus, la validation des autorités de régulation sera nécessaire avant toute mise en application, ce qui pourrait allonger les délais.

Apple ne cache pas son ambition dans ce domaine : dès 2019, Tim Cook déclarait que la santé serait la plus grande contribution d’Apple à l’humanité. Depuis, la firme a considérablement développé ses capacités dans ce domaine, bien que la concurrence ait également progressé.

Avec cette nouvelle initiative, Apple continue d’affirmer son leadership en matière de santé connectée et de bien-être numérique.