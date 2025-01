Samsung et Google : Des lunettes AR en préparation !

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, Samsung a confirmé son partenariat avec Google pour développer des lunettes de réalité augmentée (AR), comme l’a révéléTM Roh, président de Samsung Electronics Mobile, dans une interview à Bloomberg.

Bien que les détails restent limités, cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un effort commun visant à propulser l’écosystème Android XR dans les lunettes connectées et les casques de réalité mixte.

Samsung et Google travaillent pour atteindre le niveau de qualité et de préparation qu’ils souhaitent, mais aucune date de lancement officielle n’a été annoncée. TM Roh a précisé que les deux entreprises s’efforcent de répondre aux attentes du marché « aussi vite que possible », mais il est évident qu’elles ne souhaitent pas précipiter ce projet ambitieux.

Un marché en évolution avec des concurrents comme Meta et Apple

Cette annonce intervient peu de temps après la révélation de Orion, les lunettes AR de Meta, qui ont impressionné par leur technologie, bien qu’elles ne soient pas encore destinées au grand public. Samsung et Google semblent vouloir rivaliser avec Meta et Apple Vision Pro, en proposant une approche centrée sur l’écosystème Android et des expériences immersives qui allient praticité et innovation.

Les lunettes AR de Samsung et Google feront partie de l’effort de co-développement de l’OS Android XR, spécialement conçu pour les casques et lunettes intelligentes. Ce système d’exploitation, annoncé récemment par Google, combine des interfaces utilisateur fluides et une compatibilité avec des applications phares comme YouTube et Google TV.

Un avant-goût avec Project Moohan

Le casque de réalité mixte Project Moohan de Samsung, dévoilé plus tôt, offre un aperçu de ce que les lunettes AR pourraient proposer. Ce casque, décrit par des journalistes comme un croisement entre le Meta Quest 3 et le Vision Pro, permet déjà :

Une navigation immersive avec des gestes comme le pincement pour sélectionner.

L’ouverture et le positionnement d’applications dans un espace virtuel.

Une expérience multimédia immersive avec YouTube et Google TV, tout cela dans un environnement interactif et personnalisable.

Ces fonctionnalités pourraient être adaptées aux lunettes AR, offrant des expériences similaires dans un format plus compact.

La série Galaxy S25 et l’avenir de l’écosystème Samsung

En parallèle de cette annonce sur les lunettes AR, Samsung a également dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Ces appareils mettent en avant des fonctionnalités IA intégrées grâce au Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un processeur qui pourrait également jouer un rôle clé dans les futurs dispositifs AR.

Le partenariat entre Samsung et Google pour développer des lunettes AR pourrait redéfinir les attentes des consommateurs en matière de réalité augmentée. En combinant l’expertise matérielle de Samsung avec les avancées logicielles de Google, ces lunettes pourraient offrir des expériences immersives, intégrées dans l’écosystème Android XR.

Avec la concurrence croissante de Meta et d’Apple, cette collaboration marque une étape importante dans la course pour dominer le marché de l’AR et de la réalité mixte.