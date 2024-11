Accueil » C’est la Pixel Tablet 2 qui est annulée, et non la Pixel Tablet 3 !

C’est la Pixel Tablet 2 qui est annulée, et non la Pixel Tablet 3 !

C'est la Pixel Tablet 2 qui est annulée, et non la Pixel Tablet 3 !

La gamme Pixel de Google, bien qu’elle excelle dans les smartphones et d’autres produits, semble rencontrer de grandes difficultés dans le secteur des tablettes. Selon plusieurs rapports récents, Google aurait annulé ses plans pour la prochaine Pixel Tablet, laissant les utilisateurs déçus et soulevant des questions sur l’engagement de l’entreprise envers ce marché.

Une confusion initiale régnait sur la tablette concernée : la Pixel Tablet 3 ou la Pixel Tablet 2 ? Si Android Headlines affirmait que c’était la Pixel Tablet 3 qui était abandonnée, Android Authority a précisé qu’il s’agissait en réalité de la Pixel Tablet 2. Dans tous les cas, il semble évident que Google met en pause ses ambitions dans le domaine des tablettes, au moins pour l’instant.

Un parcours chaotique dans le secteur des tablettes

Ce n’est pas la première fois que Google échoue dans ce domaine. En 2019, après des critiques massivement négatives concernant sa Pixel Slate, Google avait annoncé son retrait du marché des tablettes et annulé 2 projets en cours. Cependant, en 2023, la firme a tenté un retour avec la Pixel Tablet, misant sur une intégration unique avec un dock de recharge et d’enceintes.

Malheureusement, le lancement de la Pixel Tablet n’a pas rencontré le succès escompté. Malheureusement, des problèmes de performances et un manque flagrant de fonctionnalités attrayantes ont entaché son lancement. Bien que son dock ait été apprécié, la tablette elle-même n’a pas réussi à rivaliser avec des produits comme l’iPad d’Apple ou les Galaxy Tab de Samsung.

Le concept de la Pixel Tablet, mélangeant tablette traditionnelle et intégration domotique, était intéressant, mais l’expérience utilisateur n’était pas à la hauteur des attentes. Entre des performances décevantes, un manque d’optimisation des applications et une offre d’accessoires limitée, l’appareil peinait à se démarquer.

La Pixel Tablet 2, désormais annulée, devait intégrer le processeur Tensor G4 (le même que celui des Pixel 9), avec des versions Wi-Fi et 5G. Google travaillait également sur un clavier avec pavé tactile, ce qui laissait penser que l’entreprise souhaitait corriger certains défauts de la première génération. Mais, il semble que des inquiétudes sur la rentabilité du produit aient conduit à l’arrêt de son développement.

La fin des Pixel Tablet, et donc la Pixel Tablet 2 ?

Pour le moment, il semble improbable que Google propose une nouvelle Pixel Tablet dans un proche avenir. Cet abandon s’ajoute à la réputation de Google de mettre fin rapidement à des projets qui ne rencontrent pas un succès immédiat, ce qui suscite des doutes sur sa capacité à rivaliser sur ce marché.

Bien que Google n’ait pas officiellement confirmé son retrait des tablettes, plusieurs indices vont dans ce sens. L’entreprise pourrait se concentrer sur la fusion de ChromeOS et Android pour proposer un système d’exploitation unifié destiné à ses futurs ordinateurs portables et tablettes. Cette stratégie pourrait permettre une approche plus cohérente, mais elle montre aussi que l’intérêt de Google pour les tablettes Android autonomes semble s’estomper.

Et maintenant ?

Si Google décide de revenir dans le secteur des tablettes, il est clair que l’entreprise devra offrir une proposition bien plus convaincante. Pour rivaliser avec des leaders comme Apple et Samsung, il faudra non seulement un matériel performant, mais aussi une expérience logicielle fluide et un large soutien des applications.

Pour l’instant, les fans de l’écosystème Google devront patienter et voir si la firme est capable de se réinventer. Mais pour le moment, il semble que Google ait une nouvelle fois renoncé à ses ambitions dans le domaine des tablettes, laissant à ses concurrents le champ libre pour dominer ce marché.