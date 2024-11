Redmi K80, iQOO Neo 10, OnePlus Ace 5 : Les sub-flagships à surveiller

Les prochains mois s’annoncent prometteurs pour ceux qui recherchent un smartphone puissant sans avoir à payer le prix fort des modèles phares. D’après une récente fuite de Digital Chat Station, une vague de smartphones « sub-flagship » devrait débarquer sur le marché avant la fin de l’année.

Redmi et iQOO seront à la tête de cette vague de lancements. Redmi prévoit de lancer deux modèles dans sa série K80 : le Redmi K80 et le Redmi K80 Pro, d’ici la fin du mois. Selon les rapports, le Redmi K80 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3, tandis que le K80 Pro intégrera le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de haut niveau à un prix plus abordable.

La série iQOO Neo 10 devrait également être lancée en novembre, avec des variantes standard et Pro. Le modèle standard devrait être équipé du Snapdragon 8 Gen 3, tandis que la version Pro pourrait intégrer le SoC Dimensity 9400, une puce puissante et prometteuse.

OnePlus Ace 5, le mode « flagship killers »

Réputé pour ses « flagship killers », OnePlus, pourrait également rejoindre cette vague avec la série OnePlus Ace 5, succédant à la série Ace 4 de l’an dernier. Les rumeurs suggèrent que le modèle standard du OnePlus Ace 5 pourrait être lancé initialement, avec une version Pro prévue pour le milieu de 2025.

Honor est également dans la course avec le lancement prévu de sa nouvelle série GT d’ici la fin de l’année. De son côté, Realme, fidèle à sa stratégie de suivre de près ses concurrents, pourrait sortir le GT Neo 7, offrant des caractéristiques compétitives.

Pour ceux qui cherchent une puissance de traitement de premier ordre à un prix plus accessible, le Redmi Turbo 4 est à surveiller. La série Turbo de Redmi est connue pour proposer des processeurs de niveau flagship dans des appareils plus abordables, ce qui en fait un choix solide pour les gamers et les utilisateurs intensifs.

Il est important de noter que ces détails sont basés sur des fuites et que les fabricants n’ont pas encore confirmé les spécifications officielles ni les dates de lancement. Cependant, avec ces appareils attendus d’ici la fin de l’année, il est judicieux de rester attentif à ces lancements « sub-flagship ». Avec un éventail d’options en perspective, il y a de fortes chances que l’un de ces modèles réponde à vos attentes et à votre budget.