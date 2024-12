OnePlus Ace 5 et 5 Pro : Lancement imminent avec Snapdragon 8 Elite et batterie géante !

OnePlus s’apprête à dévoiler officiellement sa nouvelle série OnePlus Ace 5 le 26 décembre 2024 en Chine. Cette annonce survient peu après la confirmation de la date de lancement mondial du OnePlus 13R, prévue pour le 7 janvier 2025.

La série OnePlus Ace 5 comprendra deux modèles : le OnePlus Ace 5 et le OnePlus Ace 5 Pro. Selon les rumeurs, le modèle Ace 5 sera une version légèrement simplifiée du OnePlus 13R, tandis que le OnePlus Ace 5 Pro, tout comme son prédécesseur le Ace 3 Pro, restera une exclusivité pour le marché chinois.

OnePlus a également dévoilé les configurations et options de couleurs pour ces nouveaux modèles. Le OnePlus Ace 5 sera proposé avec des options de mémoire variant entre 12 Go et 16 Go de RAM, et une capacité de stockage allant de 256 Go jusqu’à 1 To. Quant aux coloris, le Ace 5 sera disponible en Gravitational Titanium, Full Speed Black, et Celestial Porcelain, tandis que le Ace 5 Pro sera proposé dans les teintes Moon White Porcelain, Submarine Black, et Starry Purple. Les modèles « Porcelain » se distingueront par un panneau arrière en céramique, tandis que les autres versions arboreront probablement un dos en verre.

Sur le plan des caractéristiques techniques, les deux modèles de la série Ace 5 partageront plusieurs points communs. Ils seront équipés d’un écran OLED LTPO BOE X2 de 6,78 pouces, affichant une résolution 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran intégrera un capteur d’empreintes digitales optique sous la dalle. En termes de design, les appareils offriront un cadre métallique élégant, un curseur d’alerte, des haut-parleurs stéréo, et un émetteur infrarouge (IR).

Côté caméra, les deux modèles incluront une caméra frontale de 16 mégapixels. Le modèle Ace 5 Pro se distinguera avec une caméra arrière composé de trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels.

OnePlus Ace 5 et 5 Pro, un positionnement intéressant !

En termes de performance, le OnePlus Ace 5 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, associé à une batterie de 6 400 mAh prenant en charge une charge rapide de 80W. De son côté, le modèle Ace 5 Pro bénéficiera du puissant Snapdragon 8 Elite, couplé à une batterie légèrement plus petite de 6 100 mAh, mais avec une capacité de charge rapide atteignant 100W. Les deux modèles fonctionneront sous Android 15, via ColorOS 15.

Avec des batteries de grande capacité, des performances impressionnantes, et un design raffiné, la série OnePlus Ace 5 promet de se positionner comme une offre attrayante pour les utilisateurs en quête d’un smartphone haut de gamme. Le modèle Ace 5 Pro, avec ses caractéristiques plus avancées, devrait particulièrement attirer l’attention. Rendez-vous le 26 décembre pour découvrir ces appareils dans leur intégralité.