Instagram : Fini le rafraîchissement automatique du fil d’actualité !

L’une des frustrations les plus courantes lors de l’utilisation des applications de réseaux sociaux est de tomber sur un contenu intéressant, pour voir soudainement le fil d’actualité se rafraîchir avant même d’avoir fini de le consulter. Instagram faisait partie de ces plateformes, tout comme X (anciennement Twitter). Cependant, il semble que Instagram ait pris la décision de corriger cela et ne rafraîchira plus automatiquement le fil lors du lancement de l’application, sauf si l’utilisateur effectue lui-même un balayage vers le haut ou le bas.

Cette modification a été confirmée par Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, lors d’une session de questions-réponses (AMA).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce comportement n’était pas un bug, mais une décision intentionnelle de l’interface utilisateur, motivée par des raisons techniques.

Selon Mosseri, ce système était surnommé « rug pull », une référence amusante à la pratique de l’arnaque dans le monde des cryptomonnaies où l’initiateur d’un projet disparaît soudainement avec les fonds. Malgré l’inspiration humoristique, ce choix s’est révélé être une erreur, Mosseri lui-même l’admettant : « c’est vraiment agaçant », a-t-il déclaré dans une mise à jour partagée sur son compte Instagram.

Pourquoi ce choix initial sur Instagram ?

Mosseri a expliqué que cette décision avait été prise pour améliorer le chargement du contenu. « Nous avons fait cela parce que nous essayions de charger du contenu, et cela prenait du temps, alors nous vous montrions quelque chose déjà téléchargé entre-temps », a-t-il précisé. Ce choix avait l’avantage d’augmenter l’engagement des utilisateurs.

Cependant, malgré l’impact négatif que l’abandon de cette fonctionnalité a eu sur l’engagement, Instagram a décidé d’aller de l’avant. « Nous avons en fait subi une petite baisse d’engagement à cause de cela, mais l’expérience est bien meilleure pour l’utilisateur moyen », a ajouté Mosseri.