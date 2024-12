Accueil » OnePlus Ace 5 : Design premium, charge rapide 80 W et triple caméra de 50 mégapixels

La sortie de la série OnePlus Ace 5 approche à grands pas, avec un lancement prévu en Chine d’ici la fin du mois. Cette nouvelle gamme inclura deux modèles : le OnePlus Ace 5 et le Ace 5 Pro, équipés respectivement des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 et Snapdragon 8 Elite. Récemment, une fuite relayée par Digital Chat Station (DCS) a révélé presque toutes les caractéristiques du modèle standard, le OnePlus Ace 5, dévoilant un smartphone qui semble conçu pour impressionner.

Le OnePlus Ace 5 se distingue par son écran plat BOE X2 8T LTPO de 6,78 pouces, qui affiche une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Ses bordures extrêmement fines sur les quatre côtés lui confèrent un design moderne et immersif.

Le choix des matériaux reflète un souci de qualité, avec un châssis en céramique verte et un cadre métallique à angles droits. En outre, le smartphone est protégé par un verre Crystal Shield Glass, garantissant une meilleure résistance aux chocs et rayures, et il conserve le slider d’alerte, une fonctionnalité emblématique de OnePlus qui facilite le basculement entre les modes sonores.

Côté performances, le OnePlus Ace 5 embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, cadencé à 3,3 GHz, qui promet des capacités remarquables, notamment pour les amateurs de jeux vidéo. Couplé à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, il est taillé pour offrir une expérience sans compromis, que ce soit pour le multitâche, les applications lourdes ou les performances graphiques.

L’autonomie est assurée par une batterie d’une capacité typique de 6 415 mAh, une des plus généreuses de sa catégorie. La charge rapide de 80 W garantit de minimiser les temps d’arrêt, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement leur appareil.

En termes de photographie, le OnePlus Ace 5 est doté d’un module de triple caméra à l’arrière. Ce dernier comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels, probablement destiné à la macro ou à la profondeur. Pour les selfies, une caméra frontale de 16 mégapixels est intégrée. Le tout fonctionnera sous ColorOS 15, basé sur Android 15, offrant une interface intuitive et fluide.

Avec le OnePlus 13, on attend le OnePlus 13R / OnePlus Ace 5

À l’international, OnePlus prépare également le lancement du OnePlus 13R, attendu en janvier 2025. Ce modèle, dérivé de ld OnePlus Ace 5, inclura quelques ajustements, comme l’ajout d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x et une batterie légèrement réduite à 5 500 mAh.

Avec son design soigné, ses caractéristiques de pointe et ses performances impressionnantes, le OnePlus Ace 5 semble être un sérieux candidat pour dominer le segment des smartphones haut de gamme en 2024. Que ce soit en Chine ou sur les marchés internationaux, cette nouvelle gamme promet d’attirer l’attention des utilisateurs exigeants.