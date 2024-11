Windows 11 ARM : l’émulation x64 fait un bond en avant avec la build 27744

Microsoft a publié la version Insider Preview Build 27744 de Windows 11 dans le Canary Channel, marquant une avancée significative dans l’émulation pour les appareils Windows on ARM. Cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités dans Prism, le moteur d’émulation, permettant à un plus grand nombre d’applications x86 64 bits de fonctionner sous émulation.

La principale amélioration de cette mise à jour pour Windows 11 est l’ajout de plusieurs instructions CPU x86, y compris AVX, AVX2, BMI, FMA, et F16C, entre autres. Ces nouvelles instructions augmentent la compatibilité des applications x64 sous émulation ARM. Bien que cette prise en charge ait été déjà partiellement implémentée dans la version 24H2 de Windows 11 pour des logiciels tels qu’Adobe Premiere Pro 25, la Build 27744 étend cette fonctionnalité à toute application x64 exécutée sous émulation.

Cependant, il est important de noter que cette amélioration ne s’applique pas aux anciennes applications 32 bits x86. De plus, les applications 64 bits qui utilisent un module auxiliaire 32 bits pour détecter les caractéristiques du CPU ne pourront pas identifier les nouvelles capacités ajoutées à Prism.

La mise à jour Build 27744 apporte également des changements mineurs, comme la réintégration de la disposition Gamepad pour le clavier à l’écran, qui avait été retirée lors de la précédente mise à jour en raison de problèmes techniques. Cela suggère que Microsoft a réussi à résoudre les problèmes associés à cette fonctionnalité.

Implications pour l’écosystème Windows 11 ARM

L’émulation des applications x86 reste cruciale pour les PC sous ARM, car la majorité des logiciels et des jeux sont toujours conçus pour les processeurs x86. Bien que l’émulation entraîne des coûts sur le plan des performances et de compatibilité, cette mise à jour démontre l’engagement de Microsoft à améliorer l’expérience des utilisateurs de Windows on ARM. Cependant, pour ceux qui recherchent une compatibilité parfaite avec toutes les applications PC, un appareil doté d’un processeur Intel ou AMD x86 reste la meilleure option.

Avec ces avancées, Microsoft continue de faire pression sur les développeurs pour qu’ils créent des versions ARM natives de leurs logiciels, mais l’émulation demeurera essentielle pour les utilisateurs de Windows ARM dans un avenir proche.