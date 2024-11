Switch 2 : Nintendo confirme la rétrocompatibilité avec les jeux Switch !

Nous sommes proches de la sortie de la console nouvelle génération de Nintendo, et les choses s’accélèrent alors que le PDG Shuntaro Furukawa a annoncé une caractéristique majeure pour celle-ci. Lors du Corporate Management Policy Briefing, Nintendo a finalement annoncé que les jeux de la Nintendo Switch « seront également jouables sur le successeur de la Nintendo Switch ». Cela signifie que toutes les Switch 2 auront une rétrocompatibilité avec tous les jeux Nintendo Switch originaux.

Bien que la fonction de rétrocompatibilité devrait être évidente, c’est la première fois que Nintendo a partagé des caractéristiques liées au successeur de la Switch originale. Le compte Nintendo a confirmé cette information par le biais d’un post X disant :

La confirmation de la rétrocompatibilité de la Switch 2 est une victoire importante pour Nintendo. Avec cette révélation, la marque rouge a garanti que les joueurs dévoués n’ont pas à s’inquiéter de leurs achats de jeux actuels. La décision de Nintendo d’offrir une rétrocompatibilité s’aligne sur les tendances de l’industrie établies par PlayStation et Xbox, en donnant la priorité à la commodité des joueurs et en assurant une transition transparente vers la nouvelle console.

Bien que le message ne fasse allusion qu’à une seule fonctionnalité, il confirme également que plus de détails sur le successeur de la Switch seront bientôt disponibles. Le tweet ne précise pas si la nouvelle Switch prendra en charge les jeux physiques de la Switch ou permettra le transfert de bibliothèques numériques via le compte Nintendo. Nintendo a déclaré que plus de détails concernant la compatibilité de la console avec les jeux Switch existants seront révélés à l’avenir.

Des défis à relever pour la rétrocompatibilité sur la Switch 2

Outre la compatibilité des jeux, Nintendo a confirmé que le service Nintendo Switch Online sera également accessible sur la nouvelle console. Cette décision fait partie de la stratégie globale de Nintendo pour unifier son écosystème de jeux et maintenir la progression des abonnements et des sauvegardes des utilisateurs. Cela est d’autant plus crucial que Nintendo Switch Online propose une collection croissante de titres rétro issus des anciennes consoles de Nintendo, ainsi que des jeux multijoueurs populaires.

Quelques défis techniques restent à résoudre, parmi lesquels :

Compatibilité avec les cartouches physiques : Le format des cartouches pourrait évoluer avec la nouvelle console, et il est encore incertain comment Nintendo gérera l’utilisation des cartouches de jeu Switch actuelles.

: Le format des cartouches pourrait évoluer avec la nouvelle console, et il est encore incertain comment Nintendo gérera l’utilisation des cartouches de jeu Switch actuelles. Transfert des licences numériques : Pour les joueurs ayant acheté des jeux en version numérique, la possibilité de transférer facilement les licences sera cruciale, en particulier pour ceux disposant de vastes bibliothèques.

: Pour les joueurs ayant acheté des jeux en version numérique, la possibilité de transférer facilement les licences sera cruciale, en particulier pour ceux disposant de vastes bibliothèques. Améliorations de performances : Bien que Nintendo n’ait pas encore révélé de détails sur le matériel de la nouvelle console, il est possible qu’elle offre une amélioration des performances pour les jeux Switch, à l’instar des consoles PlayStation et Xbox de nouvelle génération qui optimisent les jeux de la génération précédente.

Nintendo est familier avec la compatibilité rétroactive, notamment pour ses consoles portables, telles que la Game Boy, la Nintendo DS et la 3DS, qui permettaient de jouer aux jeux de générations précédentes. Cependant, cette fonctionnalité n’était pas intégrée à la Switch, qui, en tant que console hybride, n’offrait pas la possibilité de jouer aux jeux de la Wii U ou des consoles antérieures. Le fait que Nintendo réintègre cette compatibilité rétroactive dans la prochaine génération témoigne de l’importance qu’elle accorde à la fidélité de ses utilisateurs et à la valeur de leurs bibliothèques de jeux.

Nintendo en bonne voie pour annoncer la Switch 2 avant avril 2025

Au cours de la réunion, Nintendo a également confirmé qu’elle était en bonne voie pour annoncer le successeur de la Switch avant avril 2025. Plus tôt cette année, en mai, Furukawa a confirmé que la Switch 2 serait dévoilée avant la prochaine année fiscale. La société indique également qu’elle a revu à la baisse ses prévisions de ventes de la Switch en raison d’un récent déclin des ventes de matériel et de logiciels. Il semble tout juste temps pour la console de nouvelle génération de se présenter.

Les attentes des consommateurs en matière de rétrocompatibilité ont évolué, influencées par des plateformes comme Steam et la rétrocompatibilité totale de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Dans ce contexte, un successeur de la Switch sans rétrocompatibilité aurait constitué un défi de taille pour Nintendo, étant donné la base massive d’utilisateurs de la console, qui s’élève à plus de 140 millions. Néanmoins, les joueurs sur internet font déjà l’éloge de cette fonctionnalité.

Étant donné que la Switch originale n’était pas rétrocompatible, le fait que son successeur change ce schéma est en effet une bonne chose. Êtes-vous enthousiaste à l’idée que Nintendo confirme la rétrocompatibilité de la Switch 2 ?