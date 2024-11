iOS 18.2 : ChatGPT Plus débarque dans les réglages d’Apple avant Gemini ?

Apple a publié la deuxième bêta développeur d’iOS 18.2 et se prépare à lancer la version stable pour tous les utilisateurs début décembre. Parmi les nouveautés très attendues d’iOS 18.2, l’intégration de ChatGPT à Siri et aux outils de rédaction marque une étape majeure.

Avec cette deuxième bêta, une option inédite permet désormais de s’abonner à ChatGPT Plus directement depuis l’application Réglages, disponible sur iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2.

L’intégration de ChatGPT est un élément central d’Apple Intelligence, s’étendant sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Sur les appareils compatibles, les utilisateurs peuvent accéder à ChatGPT via Siri, les outils de rédaction, ainsi que d’autres applications et fonctionnalités natives d’Apple.

Bien que l’intégration de ChatGPT dans iOS 18.2 ne nécessite pas de compte OpenAI, le fait d’en avoir un débloque des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez facilement vous inscrire à un compte gratuit pour relier votre activité ChatGPT aux données existantes d’OpenAI ou opter pour un compte payant pour bénéficier d’encore plus d’avantages.

Abonnement à ChatGPT Plus depuis l’application Réglages

En effet, ChatGPT Plus, la version payante de l’IA d’OpenAI, offre divers avantages, tels que l’accès prioritaire, des temps de réponse plus rapides, et des limites d’utilisation accrues pour 19,99 dollars par mois. Dans iOS 18.2, il est désormais possible d’activer cet abonnement en se rendant dans Réglages > Apple Intelligence & Siri > ChatGPT, où une option « Passer à ChatGPT Plus » apparaît.

Le passage à ChatGPT Plus permet notamment :

Accès à des modèles plus avancés et 5x plus de messages sur GPT-4o

Des limites plus élevées pour la génération d’images et plus encore

Des conversations plus fluides et en temps réel grâce au mode vocal avancé de ChatGPT.

Sur iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, cette option simplifie l’abonnement sans nécessiter de compte OpenAI. Cependant, pour bénéficier d’options supplémentaires, les utilisateurs peuvent se connecter avec un compte gratuit ou payant, le tout directement depuis l’application Réglages.

Partenariat avec OpenAI : Modèle de partage des revenus ?

Quand Apple a annoncé son partenariat avec OpenAI, les rapports ont mentionné qu’aucun échange financier direct n’avait été effectué. Cependant, l’ajout de l’option d’abonnement ChatGPT Plus dans les Réglages pourrait suggérer une sorte d’accord de partage des revenus entre Apple et OpenAI pour chaque abonnement souscrit via iOS.

Cependant, Apple n’a pas précisé s’ils prendraient une part de ces souscriptions.

Possibilité d’intégration de Google Gemini

En parallèle, Apple serait en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini, le modèle d’IA de Google, à ses appareils. Si cet accord se concrétise, il est possible qu’un chemin d’abonnement similaire à celui de ChatGPT Plus soit introduit pour Gemini Advanced dans les Réglages.

Autres fonctionnalités de la bêta développeur d’iOS 18.2

Outre l’intégration de ChatGPT, la seconde bêta développeur d’iOS 18.2 introduit d’autres fonctionnalités notables, telles que Genmoji pour créer des emojis personnalisés, Image Playground pour la génération d’images, et Visual Intelligence pour l’analyse visuelle avancée.

Cette mise à jour d’iOS 18.2 renforce l’écosystème d’Apple avec des capacités d’intelligence artificielle plus poussées, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience enrichie et interactive.