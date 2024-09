SwitchBot K10 Plus Pro Combo : L’aspirateur 3-en-1 sui réinvente le nettoyage intelligent

L’IFA 2024 démarre en fanfare avec une avalanche d’annonces technologiques, et SwitchBot n’a pas tardé à dévoiler son nouveau produit dédié aux maisons connectées. En effet, SwitchBot a présenté le K10 Plus Pro Combo, un dispositif de nettoyage des sols qui se veut être une solution 3-en-1 alliant innovation et praticité.

K10 Plus Pro Combo : une solution 3-en-1

Le K10 Plus Pro Combo se compose d’un aspirateur robot, d’un aspirateur-balai sans fil et d’une station de collecte de poussière multi-fonctionnelle. L’aspirateur robot est capable de couvrir jusqu’à 225 m² avec une seule charge complète. Conçu pour aspirer la poussière, les poils d’animaux et les petits débris, il s’adapte à différents types de sols comme le parquet, les carreaux et les tapis à poils courts. De plus, il est équipé d’un radar Direct Time-of-Flight (D-ToF), qui lui permet de naviguer efficacement entre les obstacles.

L’aspirateur-balai, quant à lui, dispose d’une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, ce qui en fait un outil performant pour nettoyer les endroits difficiles d’accès, tels que les escaliers, les canapés et sous les meubles. Grâce à sa conception flexible, il peut se positionner à plat à 180° pour atteindre facilement les zones sous les lits et les sofas.

Silence et efficacité

L’un des avantages majeurs de cette combinaison est le faible niveau sonore des appareils. L’aspirateur robot n’émet que 45 dB en mode silencieux, tandis que l’aspirateur sans fil atteint 65 dB, soit 10 dB de moins que la plupart des aspirateurs traditionnels. Cela permet d’assurer un nettoyage discret, sans perturber l’environnement de la maison.

Une station de collecte intelligente et hygiénique

La station de collecte de poussière du K10 Plus Pro Combo est conçue pour vider à la fois l’aspirateur robot et l’aspirateur-balai, grâce à un sac de 3 litres. En plus de cette grande capacité, la station possède des propriétés antibactériennes avec une efficacité revendiquée de 99,99 % contre les bactéries courantes comme E. coli et Staphylococcus aureus. De plus, elle charge simultanément les deux appareils, ce qui optimise le temps de recharge et réduit les manipulations.

Compatibilité avec Matter et autres nouveautés

En phase avec les standards actuels des maisons connectées, le K10 Plus Pro Combo est compatible avec Matter, garantissant ainsi une intégration fluide avec d’autres dispositifs connectés. En parallèle de cette annonce, SwitchBot a également introduit d’autres produits connectés tels qu’un purificateur d’air, une table purificatrice et des stores automatiques, tous également compatibles avec le protocole Matter.

Prix et disponibilité

Le K10 Plus Pro Combo est déjà disponible en précommande au prix de 799,99 euros sur le site de SwitchBot, avec une sortie officielle prévue d’ici la fin de l’année 2024.

Avec ce lancement, SwitchBot continue d’innover en matière de solutions pour la maison connectée. Le K10 Plus Pro Combo se distingue par sa polyvalence et son intégration aisée dans les écosystèmes connectés, tout en offrant des performances de nettoyage remarquables. Sa compatibilité avec Matter et ses caractéristiques antibactériennes en font un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de la propreté et de l’hygiène de leur domicile.