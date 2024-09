Accueil » SwitchBot Air Purifier Table : Un purificateur d’air qui allie design et technologie

SwitchBot Air Purifier Table : Un purificateur d’air qui allie design et technologie

SwitchBot cherche à redéfinir le concept du purificateur d’air en le rendant multifonctionnel et esthétiquement agréable. Leur nouvelle création, annoncée à l’IFA 2024, le SwitchBot Air Purifier Table, allie utilité et design avec un prix de lancement fixé à 299,99 euros.

Ce purificateur se distingue par une table intégrée sur laquelle on peut poser des objets, recharger son téléphone sans fil, et profiter d’un éclairage d’ambiance.

Le SwitchBot Air Purifier Table va bien au-delà de la simple purification de l’air. La petite plateforme située en haut du purificateur est compatible avec la technologie Qi, permettant de recharger un smartphone sans fil. On peut également y poser sa tasse de café ou d’autres objets du quotidien. Ce design pratique fait du purificateur un meuble à part entière, une alternative intéressante pour les petits espaces.

Sous la plateforme se trouve une source lumineuse avec 10 options de couleurs, qui peut apporter un éclairage subtil, idéal pour les soirées ou les ambiances tamisées. Ce système lumineux est également équipé d’un indicateur de qualité de l’air : il change de couleur automatiquement en fonction de l’air ambiant (vert, bleu ou rouge).

Un système de filtration efficace du SwitchBot Air Purifier Table

Côté purification, le SwitchBot Air Purifier fonctionne à seulement 20 dB, un niveau sonore très discret. Il filtre l’air à travers trois couches : un pré-filtre, un filtre HEPA, et un filtre au charbon actif. Cela permet d’éliminer efficacement les particules fines, les allergènes et les odeurs, garantissant une atmosphère plus saine à la maison.

Pour ceux qui cherchent une option plus abordable, SwitchBot propose une version à 239,99 euros, qui troque la table pour une plateforme en forme de bol. Cette version est spécialement conçue pour offrir un espace où votre chat peut s’asseoir, une attention amusante pour les propriétaires d’animaux.

Contrôle intelligent et compatibilité à venir

Les deux versions du purificateur sont contrôlables via l’application SwitchBot ou par des commandes vocales. De plus, la compatibilité avec Matter, une norme de connectivité pour la maison intelligente, sera disponible d’ici la fin de l’année, ce qui facilitera l’intégration avec d’autres appareils intelligents.