HMD Fusion : Le nouveau smartphone modulaire révolutionnaire dévoilé

Lors de l’IFA 2024, HMD Global a dévoilé son dernier smartphone, le HMD Fusion, un modèle novateur avec un design modulaire qui rappelle les célèbres Moto Mods de Motorola.

La caractéristique phare de ce smartphone est un connecteur à 6 broches situé à l’arrière, permettant d’ajouter des coques modulaires appelées « Smart Outfits ». Ces coques ajoutent non seulement des fonctionnalités, mais modifient également l’apparence et les capacités du téléphone.

Des « Smart Outfits » pour une expérience personnalisée sur le HMD Fusion

HMD Global a imaginé ces Smart Outfits comme un moyen de transformer le hardware et le software du HMD Fusion en fonction des besoins des utilisateurs. Voici un aperçu des différents modules disponibles :

Flashy Outfit : Cette coque ajoute un anneau lumineux intégré pour les caméras avant et arrière, permettant des effets de lumière personnalisés via l’application photo. Idéale pour les amateurs de selfies et de photographie en basse lumière.

Rugged Outfit: Conçue pour les aventuriers, cette coque offre une protection renforcée avec une certification IP68 contre l’eau et la poussière. De plus, elle apporte la recharge sans fil grâce à des aimants intégrés et inclut un bouton ICE (In Case of Emergency), pratique en cas d’urgence.

Casual Outfit: Cette coque propose un design minimaliste et chic, offrant une protection légère tout en conservant l’esthétique élégante du téléphone. Plusieurs couleurs sont disponibles pour s’adapter à tous les styles.

HMD va également permettre à des développeurs externes de créer leurs propres coques via le Fusion Kit, un kit de développement matériel et logiciel open-source. Selon la marque, un tiers développe déjà des solutions verticales avec ces coques, ce qui laisse entrevoir un écosystème modulaire en pleine expansion.

Réparabilité améliorée

Dans la continuité de son engagement pour une technologie durable, HMD Fusion propose, à l’instar du HMD Skyline, une réparabilité de seconde génération. Les utilisateurs pourront facilement remplacer l’écran, le couvercle arrière, la batterie et le port de charge grâce aux instructions fournies par iFixit.

Caractéristiques techniques du HMD Fusion

Le HMD Fusion se positionne sur le segment des smartphones de milieu de gamme avec des spécifications techniques compétitives :

Écran : LCD HD+ de 6,56 pouces (1612 x 720 pixels), fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et luminosité maximale de 600 nits.

Processeur : Snapdragon 4 Gen 2 gravé en 4 nm, avec un processeur octa-core (2 cœurs A78 à 2,2 GHz et 6 cœurs A55 à 2 GHz), accompagné d’un GPU Adreno 613.

Mémoire : 4 configurations de RAM (4 Go/6 Go/8 Go/12 Go LPDDR4x), et 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Caméras : Arrière : capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation électronique (EIS) et un capteur portrait de 2 mégapixels (f/2.4), flash LED intégré. Avant : capteur de 50 mégapixels pour les selfies.

Système Android 14 avec 2 mises à jour majeures de l’OS et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Capteur d’empreintes digitales latéral, certification IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Batterie de 5000 mAh avec recharge rapide 33W (chargeur non inclus).

Prix et disponibilité

Le HMD Fusion sera disponible en Europe dans une finition Noir au prix de 249 euros. Les coques modulaires, telles que les Flashy, Rugged, Wireless, et Gaming Outfits, seront disponibles plus tard dans l’année, avec des prix variant entre 39 et 99 euros.

Avec son approche modulaire et son engagement en faveur de la réparabilité, le HMD Fusion se distingue des autres smartphones du marché. Il offre une solution polyvalente, évolutive et durable, répondant à une diversité de besoins allant des utilisateurs créatifs aux aventuriers. Les Smart Outfits ajoutent une couche d’innovation, rendant ce téléphone un produit à suivre pour les passionnés de technologie et ceux à la recherche d’une expérience personnalisée.