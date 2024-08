Apple Intelligence s’ouvre à l’international avec iOS 18.1 et macOS 15.1 en bêta 3

Apple s’apprête à élargir l’accès à ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, baptisées Apple Intelligence, en les rendant plus accessibles aux utilisateurs en dehors des États-Unis. Avec la sortie des versions bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, Apple a assoupli les restrictions régionales qui limitaient jusqu’à présent l’utilisation de ces innovations.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient modifier la région de leur appareil pour les États-Unis afin d’activer Apple Intelligence. Cependant, la troisième version bêta d’iOS 18.1 et de macOS 15.1, déployée pour les développeurs le 28 août, marque un tournant significatif.

Désormais, comme le souligne MacRumors, il suffit de régler Siri et la langue de l’appareil sur l’anglais (États-Unis) pour accéder aux fonctionnalités d’Apple Intelligence, sans avoir besoin de changer les paramètres de région.

Cette évolution est accueillie favorablement par les utilisateurs internationaux qui souhaitaient explorer Apple Intelligence sans perturber d’autres paramètres spécifiques à leur région, comme les formats de numéros de téléphone ou les configurations de calendrier. Il est toutefois important de noter que certaines fonctionnalités, telles que les outils de rédaction et de résumé, restent limitées à la langue anglaise, ce qui restreint leur utilisation pour certains utilisateurs.

Expansion des fonctionnalités d’Apple Intelligence

Apple Intelligence, bien qu’encore en phase bêta, est actuellement disponible uniquement sur certains appareils, notamment l’iPhone 15 Pro ou des modèles ultérieurs, ainsi que sur les iPad et Mac équipés de la puce M1 ou plus récente. Malgré ces limitations matérielles, la dernière version bêta étend la base d’utilisateurs pouvant explorer ces fonctionnalités basées sur l’IA.

Parmi les nouveautés de cette bêta 3, on trouve un outil appelé Clean Up. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’effacer des objets et des personnes de leurs photos, le tout en traitant les images localement sur l’appareil. Comme pour les autres fonctionnalités d’Apple Intelligence, Clean Up nécessite un matériel compatible pour assurer la puissance de traitement nécessaire à ces tâches.

Quand Apple Intelligence sera-t-il disponible ?

Bien que la sortie publique d’iOS 18 et de macOS Sequoia soit prévue pour le mois prochain, Apple Intelligence ne sera entièrement disponible qu’en octobre. Ce déploiement progressif permet à Apple de peaufiner ces fonctionnalités, garantissant qu’elles répondent aux standards élevés de l’entreprise en matière de fonctionnalité et d’expérience utilisateur.

Les utilisateurs dans certaines régions, telles que l’UE et la Chine, ne peuvent toujours pas activer Apple Intelligence, ce qui reflète les défis persistants pour rendre ces fonctionnalités universellement accessibles. Cependant, les récents changements montrent qu’Apple est déterminé à élargir l’accès aussi rapidement et efficacement que possible.

Apple vise une accessibilité mondiale

La décision d’Apple d’éliminer l’exigence de région pour Apple Intelligence dans les dernières mises à jour bêta montre sa volonté d’atteindre un public plus large dans le monde. En permettant aux utilisateurs d’activer ces fonctionnalités simplement en modifiant la langue de l’appareil, Apple simplifie le processus et ouvre la porte à davantage d’utilisateurs pour découvrir sa technologie de pointe.

Alors que l’excitation grandit autour d’Apple Intelligence, certains analystes prédisent que, comme d’autres applications, elle pourrait être associée à un abonnement payant. Cependant, pour attirer l’attention du plus grand nombre, une période d’essai gratuite serait probablement proposée au départ.

Cette évolution témoigne de l’engagement d’Apple à offrir ses technologies les plus avancées au plus grand nombre, tout en maintenant des standards de qualité élevés. Il reste à voir comment ces fonctionnalités seront perçues à l’international et quelles innovations supplémentaires Apple pourrait apporter pour rendre l’IA encore plus accessible à l’avenir.