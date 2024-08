Motorola Edge 50 Neo dévoilé : Style Pantone, écran pOLED et caméra de 50 mégapixels

Motorola vient de dévoiler un nouveau membre de sa série Motorola Edge : le Motorola Edge 50 Neo. Ce smartphone milieu de gamme se distingue par son design reconnaissable, mais raffiné, une construction durable, une certification IP68 et des fonctionnalités de caméra intégrant l’IA de Moto.

Le design du Motorola Edge 50 Neo est l’une de ses caractéristiques les plus marquantes. Avec une certification IP68, il est conçu pour résister à l’eau et à la poussière, tout en répondant aux normes militaires de durabilité avec un classement MIL-STD-810H, une caractéristique rarement rencontrée dans les appareils de cette catégorie, lui permettant de résister à des conditions extrêmes, telles que des températures allant de -20 °C à 60 °C.

L’appareil arbore un châssis mince et léger, disponible en quatre couleurs tendance, choisies en collaboration avec Pantone : Poinciana, Latte, Grisaille, et Nautical Blue. Ces couleurs modernes ajoutent une touche de style au téléphone, le rendant attrayant pour les utilisateurs soucieux de l’esthétique.

L’écran du téléphone, quant à lui, est un autre point fort. Le Motorola Edge 50 Neo est équipé d’un écran pOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 3000 nits. Cette performance en extérieur est idéale pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps sous la lumière du soleil.

L’écran supporte également la technologie HDR10+ et offre une résolution Super HD (1220P), soit 13 % de plus que son prédécesseur, garantissant des images plus nettes et plus détaillées.

Caméra du Motorola Edge 50 Neo

Le Motorola Edge 50 Neo reprend le même système de caméra que son modèle d’entrée de gamme, le Motorola Edge 50. On y trouve une triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels, utilisant le capteur Sony LYTIA 700C, avec une ouverture f/1.8 et la stabilisation optique de l’image (OIS).

Le smartphone est également équipé d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3X pour des portraits d’une grande beauté, ainsi qu’un superzoom 30X. À cela s’ajoute un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui, en plus d’être idéal pour les photos de paysages ou de groupes, intègre la technologie Macro Vision pour capturer les moindres détails de la vie quotidienne.

Comme pour beaucoup de smartphones actuels, l’IA joue un rôle clé dans l’amélioration des photos. Le Motorola Edge 50 Neo bénéficie du traitement d’image Moto AI, qui travaille directement sur l’image non compressée pour préserver les détails et offrir des couleurs plus riches. En vidéo, le Moto AI propose une stabilisation adaptative qui s’ajuste aux mouvements. Il est aussi possible de s’amuser avec la fonctionnalité Longue Exposition pour capturer des effets comme les traînées de lumière ou l’eau en mouvement, le tout sans avoir besoin d’équipement photographique supplémentaire.

Une autonomie qui fait plaisir !

Le Motorola Edge 50 Neo fonctionne sous Android 14 dès sa sortie de la boîte, avec les fonctionnalités de personnalisation Moto AI. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur téléphone en changeant les polices, les couleurs et les icônes. Le Style Sync permet de générer des fonds d’écran et des thèmes en accord avec vos goûts, tandis que Magic Canvas vous offre la possibilité de créer des images à partir de simples textes.

Côté matériel, l’appareil est alimenté par une puce MediaTek 7300, accompagnée de 8 Go de RAM, suffisants pour le multitâche et les fonctionnalités d’IA. Une version avec 12 Go de RAM est également disponible pour ceux qui recherchent encore plus de puissance. En ce qui concerne le stockage, deux options sont proposées : 256 Go et 512 Go.

L’autonomie est un critère essentiel pour les utilisateurs de smartphones, et le Motorola Edge 50 Neo ne déçoit pas sur ce point, du moins sur le papier. Il est équipé d’une batterie de 4 310 mAh, prenant en charge la charge rapide TurboPower de 68 W ainsi que la charge sans fil de 15 W.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 50 Neo est dès à présent disponible en France à partir de 499 €. Chaque appareil sera fourni avec une coque à base de plantes, en collaboration avec A Good Company, de la même couleur que le téléphone, offrant ainsi une protection élégante et durable.

En outre, du 29 août au 3 novembre, une paire de Moto Buds+ avec « Sound by Bose » d’une valeur de 149 € sera offerte pour tout achat du Edge 50 neo, permettant ainsi de profiter d’une expérience audio de qualité supérieure.

En plus de l’annonce du Edge 50 Neo, Motorola a également révélé la disponibilité du Motorola Edge 50 en Europe. Déjà en vente dans d’autres pays, ce modèle, annoncé officiellement en juillet, est maintenant disponible à partir de 599 €.