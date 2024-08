ChatGPT dépasse les 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires : Un tournant pour OpenAI

OpenAI a récemment confirmé que son produit phare, ChatGPT, compte désormais plus de 200 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Ce chiffre, impressionnant, représente le double du nombre d’utilisateurs qu’il y avait il y a seulement 10 mois. Ce succès témoigne de l’adoption massive de ChatGPT, tant chez les particuliers que chez les entreprises.

Parmi ces utilisateurs, on compte 92 % des entreprises du Fortune 500, un indicateur fort de l’importance qu’a pris l’IA dans les décisions stratégiques des grandes entreprises. Même si les détails sur l’utilisation spécifique de ChatGPT par rapport aux autres outils d’OpenAI, comme Whisper ou Codex, restent flous, cela montre clairement que la startup américaine a su s’imposer dans le monde des affaires. L’impact de ChatGPT se ressent particulièrement au sein des grandes entreprises.

En outre, l’utilisation de l’API a doublé depuis le lancement du modèle GPT-4o mini, un modèle plus abordable et plus performant.

Cette annonce survient alors que Meta, un concurrent d’OpenAI, connaît également une adoption massive de son chatbot Meta AI, alimenté par Llama, intégré dans des applications populaires comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Selon The Information, l’assistant AI de Meta compte actuellement au moins 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Toutefois, les cas d’utilisation de Meta AI et de ChatGPT diffèrent. Alors que Meta AI est principalement orienté vers les consommateurs pour une utilisation plus décontractée, ChatGPT est perçu comme un outil distinct, destiné aux étudiants et aux professionnels, et est utilisé via une interface propre ou une API dédiée.

Cependant, OpenAI doit faire face à une concurrence croissante dans le domaine des chatbots et des modèles de langage. De nouveaux modèles puissants et des alternatives open source sont régulièrement lancés, renforçant la dynamique du secteur.

Perspectives pour l’avenir de ChatGPT

En novembre 2023, lors de sa première conférence « Dev Day » à San Francisco, OpenAI avait annoncé que ChatGPT comptait 100 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Depuis, ce chiffre a doublé, confirmant l’attrait croissant pour les solutions IA d’OpenAI. Alors que ChatGPT s’approche de son deuxième anniversaire, et que l’offre ChatGPT Enterprise fête son premier anniversaire, il est clair que l’entreprise continue de se positionner comme un leader dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Avec l’évolution rapide de la concurrence et les nouvelles fonctionnalités introduites régulièrement, OpenAI devra continuer d’innover pour maintenir sa position dominante dans ce secteur en pleine expansion.