Threads de Meta explore des publications éphémères

Threads, la plateforme de réseaux sociaux textuels de Meta, explore une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec le contenu.

Cette nouvelle option permettrait aux utilisateurs de définir une durée de vie de 24 heures pour leurs publications. Ainsi, une fois ce délai écoulé, le post ainsi que toutes ses réponses disparaîtraient automatiquement, à l’instar des Stories sur d’autres plateformes.

Cette nouveauté a été initialement repérée par le développeur Alessandro Paluzzi plus tôt cet été, et a été récemment confirmée par un porte-parole de Threads. L’idée rappelle les « Fleets » de Twitter, une fonctionnalité analogue qui n’a pas rencontré un grand succès et a été abandonnée peu de temps après son lancement.

Publié par @alex193a Voir dans Threads

Cependant, l’approche de Threads pourrait offrir une solution pratique pour les utilisateurs qui ont tendance à supprimer fréquemment leurs publications.

Une réponse aux besoins des utilisateurs de Threads

Quelques mois avant cette annonce, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, avait révélé que Threads envisageait de mettre en place une option d’auto-archivage. Cette fonctionnalité facultative permettrait aux utilisateurs de programmer la disparition automatique de leurs publications à une date déterminée. Toutefois, les réactions des utilisateurs de Threads à l’idée de l’auto-archivage avaient été mitigées, ce qui explique pourquoi cette fonctionnalité n’a pas encore été largement déployée.

Malgré ces réactions partagées, Threads continue de croître, atteignant 200 millions d’utilisateurs début août. La plateforme a récemment introduit un outil d’analyse appelé « Insights », conçu pour aider les utilisateurs, en particulier ceux ayant une grande audience, à suivre les performances de leur compte.

De plus, Meta a annoncé que la possibilité de programmer des publications était en cours de développement.

Une plateforme en constante évolution

L’introduction de publications éphémères s’inscrit dans les efforts continus de Threads pour offrir à ses utilisateurs plus de contrôle sur leur contenu. Bien que le succès de cette fonctionnalité reste à voir, elle démontre la volonté de la plateforme de s’adapter et d’expérimenter en fonction des retours des utilisateurs. Il faudra observer de près si cette option sera adoptée par la communauté ou si elle finira par suivre le même sort que les Fleets de Twitter.

En conclusion, cette expérimentation reflète la dynamique d’évolution de Threads, qui cherche constamment à s’améliorer et à répondre aux attentes de ses utilisateurs. Reste à savoir si cette innovation saura s’imposer durablement ou si elle connaîtra un sort éphémère.