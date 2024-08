Accueil » Meta suspend le développement de son casque XR haut de gamme Quest à cause des coûts

Inspiré par l’Apple Vision Pro, Meta a commencé à travailler sur un casque de réalité mixte haut de gamme en novembre de l’année dernière. L’appareil, dont le nom de code interne est « La Jolla », devait être lancé en 2027. Mais un nouveau rapport suggère qu’il pourrait ne pas voir le jour.

Selon The Information, Meta a mis de côté son casque haut de gamme XR en raison de contraintes de prix après une récente réunion d’examen des produits à laquelle ont assisté le PDG Mark Zuckerberg, le directeur technique Andrew Bosworth et d’autres cadres. Ainsi, l’entreprise a donc demandé aux employés de Reality Lab d’arrêter le travail sur le produit.

On ne sait pas si l’appareil était destiné à être un successeur du Meta Quest Pro ou un produit complètement nouveau, mais il est clair que le développement d’un concurrent du Vision Pro était l’objectif du projet.

Des employés au fait du dossier ont révélé que l’entreprise avait initialement prévu d’équiper le casque d’écrans micro OLED haute résolution, comme le Vision Pro. Cependant, en raison du coût élevé des écrans, elle n’a pas été en mesure d’atteindre le prix cible de 1 000 dollars pour assurer des ventes décentes. Il est dommage que nous ne puissions pas tous avoir des casques à ultra-haute définition dès maintenant, mais le prix des technologies d’affichage diminue toujours avec le temps, et peut-être que dans quelques années, les micro-OLED seront la norme pour la réalité virtuelle.

Le prix de 3 500 dollars du Vision Pro étant l’une des principales raisons de ses faibles ventes, il est logique que Meta ait reconsidéré ses plans. L’entreprise semble s’être détournée du développement de nouveaux matériels XR pour accorder des licences de sa plateforme logicielle XR, appelée Horizon OS, à d’autres constructeurs, ajoute le rapport.

Meta prépare d’autres casques

Mais, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de nouveaux casques de la société. Au contraire, Meta se préparerait à présenter de nouvelles lunettes de réalité augmentée (AR), sous le nom de code Orion, lors de sa conférence Connect pour les développeurs le mois prochain. La société travaille également sur le successeur du Quest 3, qui pourrait arriver en 2026.

En ce qui concerne l’informatique spatiale et la productivité, il est clair que les casques doivent devenir beaucoup plus légers et confortables avant que les gens puissent vraiment envisager de les porter pendant des heures par jour tout en travaillant.