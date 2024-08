Samsung Galaxy Tab S10 : Lancement imminent des tablettes haut de gamme

Après le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, accompagnés des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, Samsung semble désormais concentrer ses efforts sur les tablettes avec l’arrivée imminente de la série Galaxy Tab S10.

D’après les informations relayées par MySmartPrice, les Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra ont récemment été repérées dans des dépôts auprès des régulateurs en Chine, suggérant un lancement imminent. Si tout se passe comme prévu, ces nouvelles tablettes devraient voir le jour avant la fin de l’année.

Fait intéressant, conformément aux précédentes fuites, il n’y a aucune mention d’un modèle Galaxy Tab S10 standard, qui aurait succédé à la Galaxy Tab S9. Il semble que Samsung ait décidé de supprimer ce modèle plus abordable, bien que les raisons exactes de ce choix restent floues.

Caractéristiques et performances des Galaxy Tab S10 Ultra et Plus

Les documents déposés auprès des régulateurs révèlent un détail important : la vitesse de charge filaire des nouvelles tablettes sera de 45 W, une caractéristique inchangée par rapport à la série Galaxy Tab S9, lancée en juillet 2023. Ainsi, aucune amélioration notable n’est attendue dans ce domaine.

Selon certaines sources bien informées, ces tablettes devraient être équipées du chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus. Cela constituerait une surprise, puisque la majorité des précédentes tablettes Galaxy Tab étaient propulsées par des puces Qualcomm Snapdragon. Ce changement pourrait être motivé par une volonté de réduire les coûts, Samsung cherchant à rendre ces appareils plus accessibles.

Rendus et tailles d’écran

Des rendus non officiels du Galaxy Tab S10 Ultra ont également fuité, indiquant que la tablette conserverait l’écran de 14,6 pouces de sa prédécesseure. De même, la Galaxy Tab S10 Plus devrait maintenir une taille d’écran de 12,4 pouces.

Samsung cible clairement l’iPad d’Apple avec ses nouvelles tablettes. Cette année, Apple a déjà dévoilé de nouveaux modèles d’iPad Air et d’iPad Pro, et des mises à jour des modèles d’iPad standard et d’iPad mini sont attendues dans un avenir proche. La rivalité entre les deux géants technologiques se poursuit, chaque lancement étant une nouvelle occasion de conquérir le marché des tablettes haut de gamme.

La série Galaxy Tab S10, avec ses caractéristiques prometteuses et ses performances attendues, pourrait bien être un sérieux concurrent pour les iPad, offrant aux consommateurs une alternative de choix dans l’écosystème Android.