Xiaomi Mix Flip : Un nouveau pliable qui vise à concurrencer le Galaxy Z Flip 6

Xiaomi continue d’innover dans le domaine des smartphones pliables, et après avoir conquis le marché chinois avec son modèle à clapet, le Xiaomi Mix Flip, la marque semble prête à s’attaquer au marché global. Ce modèle, lancé en même temps que le Xiaomi Mix Fold 4 en Chine, représente une nouvelle étape pour la marque en matière de design pliable compact.

Bien que le modèle global du Xiaomi Mix Flip n’ait pas encore été officiellement annoncé, plusieurs fuites laissent entendre que certains revendeurs ont déjà commencé à recevoir le téléphone. Des images de la boîte et des informations concernant les prix ont été partagées sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), suggérant une sortie imminente.

Selon ces fuites, le Xiaomi Mix Flip pourrait être commercialisé en Europe pour un prix de 1 299 €. Ce prix placerait le Mix Flip dans une gamme de prix analogue à celle de ses concurrents, tels que le Samsung Galaxy Z Flip 6, tout en offrant quelques avantages en termes de spécifications.

Caractéristiques techniques et design du Mix Flip

Le modèle repéré dans les fuites dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ce qui pourrait bien être la seule configuration disponible à l’international. En termes de design, il semble que seule la couleur noire soit proposée en dehors de la Chine, bien que le marché chinois bénéficie également des options en blanc et violet.

Le Xiaomi Mix Flip se distingue par ses écrans AMOLED lumineux à l’intérieur comme à l’extérieur, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 nits, assurant une expérience visuelle fluide et éclatante.

Côté photographie, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec technologie Light Fusion 800 et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, tous deux conçus en collaboration avec Leica, gage de qualité pour les amateurs de photographie mobile. En matière de connectivité, le Mix Flip ne fait pas non plus de compromis, prenant en charge les dernières normes Wi-Fi 7 et 5G.

Un sérieux concurrent pour Samsung ?

Si les informations concernant les prix sont exactes, le Xiaomi Mix Flip pourrait bien devenir un sérieux concurrent du Galaxy Z Flip 6 à l’échelle mondiale. Même s’il n’est pas forcément beaucoup moins cher, il offre plus de stockage, une batterie plus grande, des écrans plus lumineux, et des caractéristiques photographiques haut de gamme, ce qui pourrait séduire un large public.

Il reste à voir quand Xiaomi confirmera officiellement ces détails et dans quels pays le Mix Flip sera disponible. Quoi qu’il en soit, ce nouveau venu dans la gamme des smartphones pliables pourrait bien agiter le marché en 2024.