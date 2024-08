Accueil » Pixel 8 Pro et Pixel 9 Pro : Découvrez la puissance de Zoom Enhance

Pixel 8 Pro et Pixel 9 Pro : Découvrez la puissance de Zoom Enhance

Lors de l’événement Made by Google la semaine dernière, la société a annoncé que la fonctionnalité Zoom Enhance, précédemment dévoilée, sera enfin déployée sur le Pixel 8 Pro, suivie par le Pixel 9 Pro lors de son lancement.

Cette fonctionnalité promet de révolutionner la manière dont vous éditez vos photos, et pour fournir plus de détails, Peyman Milanfar, scientifique distingué chez Google et responsable de l’équipe d’imagerie computationnelle, a partagé sur X (anciennement Twitter) ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Qu’est-ce que Zoom Enhance ?

Si vous avez déjà pris une photo et regretté de ne pas avoir suffisamment zoomé ou cadré correctement, vous savez probablement que la solution habituelle consiste à recadrer l’image. Cependant, avec Zoom Enhance, un nouvel outil intégré dans Google Photos, vous pourrez améliorer vos images, qu’elles soient déjà zoomées ou non.

Zoom Enhance repose sur un modèle de diffusion image-à-image que Google présente comme le premier de son genre à fonctionner entièrement sur votre appareil. Cela signifie que vous pouvez recadrer ou recadrer à nouveau votre photo après l’avoir prise, puis l’améliorer pour obtenir l’effet souhaité.

Le meilleur dans tout cela, c’est que cette fonctionnalité fonctionne avec des photos provenant de n’importe quel appareil, et pas uniquement des Pixel.

Les capacités de Zoom Enhance

Milanfar a mis en lumière les multiples façons dont vous pourrez exploiter Zoom Enhance :

Zoomer encore plus loin : Si vous avez déjà utilisé le zoom maximal mais souhaitez encore vous rapprocher, Zoom Enhance vous permet de zoomer davantage tout en améliorant l’image.

Voir les détails des objets lointains : Lorsque quelque chose est trop éloigné pour être clairement visible, cette fonctionnalité vous aide à faire ressortir les détails.

Se rapprocher des monuments célèbres : Lors de visites dans des musées ou des sites touristiques bondés, obtenir une bonne photo sans foule peut être difficile. Avec Zoom Enhance, vous pouvez prendre une photo à distance et zoomer sur le sujet plus tard.

Lire les panneaux à distance : Si vous êtes trop loin pour lire un panneau, Zoom Enhance peut vous aider à déchiffrer le texte.

Re-cadrer vos photos : Plutôt que de simplement recadrer, vous pouvez maintenant recadrer vos photos après coup sans perdre en qualité.

Isoler et améliorer de petits sujets : Si le sujet de votre photo est petit et entouré d’un grand espace vide, Zoom Enhance peut vous aider à isoler et à améliorer la zone qui vous intéresse.

Redonner vie à d’anciennes photos : Vous pouvez isoler et améliorer des parties de vieilles photos de basse qualité.

Améliorer les images basse résolution : Si vous avez des photos de réseaux sociaux ou du web qui sont de faible qualité ou résolution, vous pouvez les améliorer, avec ou sans recadrage, tant qu’elles sont suffisamment petites (environ 1 mégapixel).

Agrandir des images générées par texte-à-image : Si vous utilisez des générateurs d’images à partir de texte, vous pouvez utiliser Zoom Enhance pour agrandir les images à une résolution supérieure.

Comment utiliser Zoom Enhance sur le Pixel 9 Pro ?

Zoom Enhance sera disponible dans la section Outils de Google Photos sur le Pixel 8 Pro ou Pixel 9 Pro (Pro XL). Pour l’utiliser, il vous suffira d’ouvrir une photo, de taper sur Outils, puis de sélectionner Zoom Enhance. Vous pourrez ensuite recadrer ou recadrer à nouveau votre image et ajuster le niveau d’amélioration. Une fois satisfait du résultat, il vous suffira de taper sur Enregistrer.

Cette nouvelle fonctionnalité représente un ajout précieux à Google Photos et s’avérera être un outil puissant pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos souvenirs photographiques.

Zoom Enhance marque une étape importante dans l’amélioration de la qualité des images pour les utilisateurs de Pixel et au-delà. Cette fonctionnalité, accessible à tous via Google Photos, témoigne de la capacité continue de Google à innover dans le domaine de l’imagerie mobile, offrant ainsi des outils qui transforment la manière dont nous interagissons avec nos photos au quotidien.