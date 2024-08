Accueil » Made by Google 2024 : Pixel 9 et Pixel 9 Pro dévoilés avant l’iPhone 16

Made by Google 2024 : Pixel 9 et Pixel 9 Pro dévoilés avant l’iPhone 16

Made by Google 2024 : Pixel 9 et Pixel 9 Pro dévoilés avant l’iPhone 16

Aujourd’hui, Google tiendra son événement « Made by Google 2024» où seront dévoilés les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Ce lancement a lieu bien avant la période habituelle d’octobre, marquant une stratégie audacieuse de la part de l’entreprise.

Ric Osterloh, ancien président de Motorola et actuel chef des équipes matérielles et logicielles d’Android chez Google, sera au centre de cet événement. Depuis son arrivée chez Google en 2016, Osterloh a joué un rôle crucial dans l’intégration harmonieuse du matériel et du logiciel, et l’événement d’aujourd’hui pourrait bien refléter cette synergie.

Google a souvent été critiqué pour avoir retardé le lancement de ses nouveaux smartphones jusqu’après la sortie des derniers modèles d’iPhone, laissant ainsi Apple dominer le marché. Cependant, cette année, en choisissant de présenter ses nouveaux produits en août pour ce Made by Google 2024, Google espère capter l’attention des consommateurs impatients, leur offrant une alternative aux futurs iPhone 16 avant même leur annonce officielle.

Des analystes voient dans ce changement de calendrier une preuve que Google prend enfin au sérieux sa division hardware et smartphones. Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg Intelligence, souligne l’importance du leadership d’Osterloh dans cette nouvelle dynamique. « Pour la première fois, j’ai l’impression qu’Alphabet prend vraiment au sérieux son matériel et ses smartphones. C’est un reflet du leadership de Ric et de ce qu’il a accompli », déclare Singh.

Des progrès constants malgré des débuts difficiles

Malgré une part de marché toujours dominée par Apple et Samsung, la gamme Pixel a évolué au fil des ans. Ce qui avait commencé comme une vitrine pour Android est devenu un concurrent sérieux face aux géants du marché. Les ventes de Pixel suivent une tendance ascendante, même après une année difficile avec la sortie des Pixel 6, marquée par des problèmes de modem, un processeur lent et un lecteur d’empreintes sous l’écran défaillant.

Cependant, Google a fait preuve de résilience en améliorant la gamme Pixel chaque année. En 2025, la série Pixel pourrait connaître un tournant majeur avec le lancement du Pixel 10, qui sera alimenté par une puce Tensor G5 conçue par Google et fabriquée par TSMC avec un procédé de gravure en 3 nm.

L’intelligence artificielle comme atout majeur du Made by Google 2024

La décision de Google de devancer Apple sur le calendrier pourrait aussi être perçue comme une démonstration de confiance dans la supériorité de ses fonctionnalités d’IA. Singh estime que Google « devance Apple et fait également une déclaration forte sur le fait que ses technologies d’intelligence artificielle sont probablement bien en avance sur ce qu’Apple proposera avec l’iPhone 16″. Cette assurance pourrait convaincre les consommateurs de précommander les nouveaux Pixel 9, convaincus que ces appareils sauront répondre à leurs attentes sans attendre l’offre d’Apple.

L’événement « Made by Google 2024 » aura lieu à 19 heures, heure de Paris, aujourd’hui. Pour suivre les annonces en temps réel et obtenir des analyses détaillées, restez connectés !