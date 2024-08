iPhone 16 : Production de masse lancée, Apple prévoit une augmentation de 10 %

Nous sommes à seulement quelques semaines du lancement de la série iPhone 16 par Apple, et les chaînes de montage chez les sous-traitants d’Apple tournent à plein régime, assemblant les nouveaux modèles jour et nuit. Selon le site anglophone Business Korea, Foxconn, le principal fabricant d’Apple, a embauché 50 000 nouveaux employés dans son usine de Zhengzhou, en Chine. Il est surprenant de constater à quelle vitesse le temps passe, car il semble que la série iPhone 15 soit encore toute récente.

Le mois dernier, on a déjà entendu que Foxconn avait commencé à recruter de nouveaux employés pour son usine de Zhengzhou, la plus grande usine de production d’iPhone au monde. Sur les réseaux sociaux et les sites de recherche d’emploi, Foxconn offrait un salaire de 25 yuans de l’heure (soit environ 3,19 euros) avec un bonus de 7 500 yuans (environ 956 euros), une augmentation par rapport au bonus de 6 000 yuans (765 euros) proposé en juin.

Nous sommes maintenant en pleine saison de pointe pour les expéditions d’iPhone, qui s’étend de ce mois-ci jusqu’à la fin de l’année. Apple prévoit de livrer 90 millions d’unités de la série iPhone 16 pendant cette période, soit une augmentation de 10 % par rapport aux livraisons de l’an dernier.

En effet, en 2023, Apple avait expédié 81 millions de modèles de la série iPhone 15 au cours du second semestre. Avec l’usine de Zhengzhou étant la plus grande usine de production d’iPhone au monde, et Apple visant une augmentation de 10 % des expéditions, il n’est pas surprenant que Foxconn ait embauché davantage de travailleurs.

Plusieurs raisons expliquent cette augmentation prévue des expéditions d’iPhone 16 cette année par rapport à celles de l’iPhone 15 l’année dernière. Parmi celles-ci, on trouve l’initiative Apple Intelligence, qui nécessite 8 Go de RAM pour fonctionner, ce qui signifie qu’elle ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que sur les quatre modèles de la série iPhone 16. De plus, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront équipés d’écrans plus grands, respectivement de 6,3 pouces et 6,9 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro et 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max.

Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront assemblés en Inde

Bien que Foxconn continue de fabriquer des iPhone et d’autres produits Apple en Chine, l’entreprise taïwanaise prévoit également d’utiliser son usine de Sriperumbudur, en Inde, pour assembler les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Ce serait la première fois qu’Apple ferait fabriquer des modèles Pro en Inde, un mouvement stratégique visant à réduire la dépendance à la Chine et à se protéger contre d’éventuels tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les importations en provenance de Chine.

L’iPhone 16 Pro sera équipé de l’objectif périscope Tetraprism, introduit pour la première fois sur l’iPhone 15 Pro Max, avec un zoom optique de 3x. La caméra ultra grand-angle de la série Pro sera également soutenu par un capteur de 48 mégapixels. Nous nous attendons à ce que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Plus soient dotés du processeur A18 de 3 nm, tandis que les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max recevront la version légèrement améliorée, le A18 Pro. Ces deux puces seront fabriquées par TSMC en utilisant leur processus de fabrication de deuxième génération en 3 nm (N3E).