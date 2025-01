CES 2025 : Télémédecine et tensiomètre intelligent à l’honneur chez Withings

Lors du CES 2025, Withings a présenté deux nouveautés majeures dans son écosystème santé connecté : Cardio Check-Up, un service de télémédecine orienté vers la santé cardiovasculaire, et le BPM Vision, un tensiomètre à domicile doté d’un écran intelligent.

Ces deux innovations s’inscrivent dans l’objectif de Withings de fournir des solutions complètes et utiles pour le suivi de la santé.

Cardio Check-Up : La télémédecine au service de votre cœur

Le nouveau service Cardio Check-Up, intégré à l’abonnement Withings+, permet aux utilisateurs de consulter un cardiologue sans quitter leur domicile.

Ce service, qui coûte 99,95 euros par an, inclut quatre bilans cardiovasculaires par an. Ces check-ups ne nécessitent pas de rendez-vous en direct : un cardiologue analyse les données collectées par les dispositifs Withings compatibles avec l’électrocardiogramme (ECG), tels que les ScanWatch, BodyScan, ou encore le BPM Core.

Les rapports délivrés offrent une évaluation détaillée de votre santé cardiaque, avec un accent sur la détection de problèmes, tels que la fibrillation auriculaire (AFib). Ce service fonctionne via le fournisseur Heartbeat Health, déjà partenaire de Withings pour les fonctionnalités ECG depuis plusieurs années.

Un pont entre données complexes et action

Cardio Check-Up répond à une problématique majeure des objets connectés de santé : comment transformer un volume massif de données en informations claires et exploitables ? Alors que des entreprises comme Oura ou Whoop développent des systèmes automatisés de coaching, Withings ajoute une dimension humaine à ce processus en impliquant des professionnels de santé pour des conseils personnalisés.

BPM Vision : Un suivi de la tension artérielle révolutionnaire

Également dévoilé au CES, le BPM Vision est un tensiomètre connecté qui vise à rendre le suivi de la tension artérielle plus accessible et intuitif. Avec son prix de 129,95 dollars, cet appareil est équipé d’un écran intégré qui affiche des tutoriels guidés, des messages motivationnels, et des rappels pour prendre vos médicaments ou noter vos symptômes. Il offre une précision clinique et une simplicité d’utilisation, rendant la prise de mesures à domicile plus fiable.

Le BPM Vision est conçu pour une utilisation familiale, permettant jusqu’à huit profils utilisateurs. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, les mesures sont automatiquement synchronisées avec le cloud Withings. Sa batterie offre une autonomie impressionnante de 6 mois, et il sera disponible en avril 2025, sous réserve de l’approbation de la FDA.

Pour le moment, aucune information sur un lancement en France.

Vers une santé connectée et holistique

Avec ces deux lancements, Withings continue d’explorer de nouvelles façons de rendre les données de santé utiles et exploitables. Alors que le BPM Vision agit comme un hub intelligent pour la santé cardiovasculaire à domicile, Cardio Check-Up introduit une approche hybride, combinant technologie et expertise humaine.

Cette stratégie reflète l’ambition de Withings d’être un acteur clé dans la santé connectée, en fournissant non seulement des outils de mesure avancés, mais aussi des solutions pour mieux comprendre et agir sur ces données. Que ce soit pour un suivi quotidien ou pour répondre à des préoccupations de santé spécifiques, ces nouveautés incarnent une vision intégrée et accessible de la santé connectée.