Apple Intelligence : Les résumés de notifications suspendus !

Apple a décidé de désactiver temporairement la fonctionnalité de résumé des notifications pour les applications de nouvelles et de divertissement dans la version bêta d’iOS 18.3, à la suite de critiques concernant des erreurs dans les résumés générés par l’intelligence artificielle Apple Intelligence.

Cette décision intervient après plusieurs erreurs notoires, notamment une mauvaise interprétation d’un article de la BBC sur une fusillade impliquant UnitedHealth.

Une suspension temporaire pour corriger les problèmes

Cette fonctionnalité, alimentée par l’intelligence artificielle d’Apple, Apple Intelligence, vise à fournir des résumés concis des notifications provenant d’applications.

En effet, les résumés de notifications utilisent l’IA pour fournir des aperçus concis des contenus entrants, notamment des actualités et du divertissement. Toutefois, ces résumés ont souvent été inexacts, allant de simples erreurs humoristiques à des affirmations trompeuses ou nuisibles. Par exemple, des notifications mal résumées ont diffusé de fausses informations ou des interprétations erronées de sujets sensibles.

Un exemple marquant concerne BBC News, qui a dénoncé l’impact potentiel de ces résumés inexacts sur sa crédibilité. Si une notification mal formulée apparaît comme factuelle au premier coup d’œil, elle peut semer la confusion et éroder la confiance du public envers les médias. Les utilisateurs, souvent pressés, pourraient ne pas vérifier l’exactitude des informations avant de réagir.

Face à ces critiques, Apple a suspendu les résumés de notifications et a annoncé que la fonctionnalité serait réactivée dans une mise à jour logicielle future, après des ajustements visant à en améliorer la précision et la fiabilité.

En réponse à ces problèmes, Apple a décidé de désactiver les résumés pour les catégories actualités et divertissement dans les dernières versions bêta d’iOS 18.3, iPadOS 18.3, et macOS Sequoia 15.3. Ces fonctionnalités seront complètement supprimées des versions stables de ces systèmes dans les prochaines semaines. Apple a également annoncé qu’elle travaille à améliorer la précision et la fiabilité des résumés avant de les réintroduire dans une future mise à jour.

Nouveautés dans la bêta d’iOS 18.3

La dernière bêta d’iOS 18.3 apporte plusieurs modifications pour améliorer l’expérience des utilisateurs :

Mention de la version bêta : Les notifications résumées par Apple Intelligence seront désormais clairement identifiées comme une fonctionnalité en version bêta, accompagnées d’un avertissement indiquant qu’elles « peuvent contenir des erreurs. » Gestion simplifiée des notifications : Les utilisateurs pourront désactiver les résumés pour des applications spécifiques directement depuis l’écran verrouillé ou le Centre de notifications, en glissant sur une notification, en appuyant sur « Options » et en sélectionnant « Désactiver les résumés. » Différenciation visuelle : Les résumés de notifications seront affichés en italique pour les distinguer des notifications classiques et faciliter leur identification.

Une IA encore en évolution

Apple a reconnu les problèmes liés aux résumés de notifications après que la BBC a pointé du doigt une mauvaise interprétation d’un de ses articles sensibles. L’entreprise s’était engagée à publier des mises à jour pour mieux indiquer lorsque les résumés sont générés par Apple Intelligence. Cette mise à jour semble être un premier pas dans cette direction. Apple travaille actuellement à améliorer son outil de résumés automatisés en rendant l’utilisation plus transparente et en offrant davantage de contrôle aux utilisateurs. En facilitant la désactivation des résumés et en les marquant clairement comme étant en phase bêta, Apple répond aux préoccupations tout en continuant de développer cette fonctionnalité.

Cette controverse rappelle que même les modèles d’IA les plus avancés restent imparfaits. Bien qu’elles aient progressé de manière impressionnante, les technologies d’intelligence artificielle générative comme Apple Intelligence ne sont pas exemptes d’erreurs. Ces outils doivent encore passer par une phase de perfectionnement avant de pouvoir être pleinement fiables.

En attendant, les utilisateurs peuvent espérer qu’Apple tiendra compte des retours pour proposer une version plus robuste et précise de cette fonctionnalité à l’avenir. Les résumés de notifications représentent un potentiel énorme, mais leur succès dépendra de leur capacité à transmettre des informations exactes et utiles sans nuire à la confiance des utilisateurs.

Bien que les résumés de notifications soient temporairement désactivés, ils devraient faire leur retour dans une future mise à jour. Entre-temps, iOS 18.3 promet une expérience de gestion des notifications plus claire et personnalisable.