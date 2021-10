La plupart des utilisateurs d’iPhone ne sont pas impressionnés par la série iPhone 13

La plupart des utilisateurs actuels d’iPhone n’ont pas l’intention de passer à la série d’iPhone 13 d’Apple, selon le site de vente de mobiles et de comparaison de prix SellCell. La plateforme a interrogé plus de 5 000 personnes aux États-Unis qui possèdent un ancien modèle et est arrivée à la conclusion que la nouvelle gamme n’a pas réussi à impressionner les utilisateurs d’iPhone.

La gamme d’iPhone 13 est une mise à niveau modeste par rapport à la collection de l’année dernière et dispose de la puce maison Apple A15 Bionic, qui, selon un nouveau rapport, est 62 % plus rapide que les SoC concurrents, quelques nouvelles fonctions de caméra, une encoche plus petite et une meilleure autonomie. Les modèles Pro haut de gamme sont également dotés d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une option de stockage de 1 To.

64 % des personnes interrogées ne considèrent pas ces changements comme intéressants et plus de 76 % d’entre elles n’ont pas l’intention de passer à l’un des nouveaux modèles. Avant l’annonce, environ 44 % des utilisateurs d’iPhone avaient exprimé leur volonté d’acquérir un modèle 2021, et la baisse de 20,5 % de l’intention d’achat implique qu’Apple n’a peut-être pas tenu ses promesses.

Le petit pourcentage de participants à l’enquête qui pourraient passer à un modèle supérieur le feront principalement en raison de l’écran ProMotion 120 Hz (34,1 %) et de l’autonomie accrue de la batterie (25,1 %). Près de 16 % envisageront un nouvel iPhone simplement parce que le leur doit être mis à niveau. Avec environ 43 % des votes, l’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces (consultez notre test de l’iPhone 13 Pro) semble être le modèle d’iPhone 13 le plus populaire parmi les utilisateurs actuels d’iPhone.

Parmi les participants à l’enquête qui ne prévoient pas d’acheter un nouveau modèle, environ 29 % ne sont pas intéressés parce que les nouveaux smartphones ne disposent pas de Touch ID, 20 % pensent qu’il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité suffisamment convaincante pour justifier une mise à niveau, 10 % voulaient un écran toujours actif et 7 % n’aiment pas l’encoche. Certaines de ces fonctionnalités pourraient arriver l’année prochaine avec l’iPhone 14.

Les clients attendent l’iPhone 14, d’autres la gamme Pixel

Interrogés sur leurs projets de mise à niveau de leur smartphone, environ 37 % des utilisateurs d’iPhone qui ne sont pas intéressés par l’iPhone 13 ont déclaré attendre l’iPhone 14, 32 % ne prévoient pas de mise à niveau dans les deux prochaines années et 16 % passeront à un smartphone Android.

En poussant l’enquête plus loin, 45 % des transfuges ont déclaré que leur prochain smartphone serait un Google, et environ 42 % pourraient passer à Samsung.

Bien que l’enquête brosse un tableau sombre des nouveaux iPhone, elle n’est pas nécessairement représentative des sentiments de l’ensemble de la base installée d’iPhone. Apple serait optimiste quant aux perspectives de vente et les premières statistiques ainsi que le comportement des consommateurs indiquent également que, bien qu’il s’agisse d’une mise à niveau progressive, l’iPhone 13 figurera parmi les meilleurs smartphones de 2021.